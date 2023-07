Demo in Rottach-Egern: Protest von PETA lässt Landwirte nicht kalt

Von: Gabi Werner

Teilen

Protestaktion vor dem Seeforum: Als Kuh verkleidet, hatte sich einer der Aktivisten von PETA an einen Pfosten gekettet. Andere hielten Plakate nach oben. © Thomas Plettenberg

Mit einer Demo protestierten Aktivisten von PETA in Rottach-Egern gegen die Anbindehaltung bei Rindern. Auch Landwirte waren vor Ort. Sie fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Rottach-Egern – Es soll der Beginn einer bayernweiten Protestwelle sein: Vor dem Seeforum in Rottach-Egern hatte sich am Donnerstagvormittag (20. Juli) – wie angekündigt – eine Handvoll Mitglieder der Tierschutzorganisation PETA postiert, um gegen die Anbindehaltung bei Rindern zu protestieren. Einer der Aktivisten hatte sich symbolhaft als Kuh verkleidet und an einen Pfosten gekettet. Am Rande der Demo wurde auch klar: Die Vorwürfe der Tierschutzrechtler gehen den betroffenen Landwirten an die Nieren. Einige von ihnen hatten sich unweit des Seeforums ebenfalls versammelt, um die Aktion zu beobachten und sich gegenseitig zu stärken. „Diese Aktivitäten lassen uns nicht kalt“, räumte Hans Leo, Landwirt aus Kreuth und Mitbegründer der Naturkäserei Tegernseer Land, ein. Er ist einer der Bauern in der Region, gegen die PETA im Rahmen einer Kampagne Strafanzeige erstattet hat.

PETA-Aktivist: „Auch Kühe sind empfindsame Lebewesen“

Der Standpunkt von PETA ist klar: Für die Organisation ist die Anbindehaltung – egal ob zeitweise oder ganzjährig – „legalisierte Tierquälerei“. Das machten die Aktivisten am Donnerstag auf zwei Protestschildern deutlich. „Sprengt die Ketten – Anbindehaltung abschaffen!“ stand auf dem Schild, das Andreas Rullmann-Stekl vor dem Seeforum in die Höhe hielt. Rullmann-Stekl kommt – anders als die meisten seiner Mitstreiter – selbst aus dem Tegernseer Tal und steht voll und ganz hinter den Forderungen von PETA. Er versuche, die Leute zu sensibilisieren, erklärte er. „Auch Kühe sind empfindsame Lebewesen und absolut soziale Tiere.“ Sie gehörten nicht angekettet in einen Stall, sondern zusammen mit ihrer Herde auf die Weide. „Es geht um einen Denkimpuls“, sagte der Wiesseer über die Protestaktion in Rottach-Egern.

Tierschützer fordern Komplett-Verbot von Anbindehaltung bei Rindern

Im Rahmen der Novellierung des Tierschutzgesetzes durch die Bundesregierung will PETA erreichen, dass die Anbindehaltung komplett verboten wird. Übermäßige Aufmerksamkeit erzielten die wenigen Aktivisten mit ihrer Demo am Donnerstag nicht. Nur vereinzelt blieben Passanten stehen und kamen mit den Tierschutzrechtlern ins Gespräch.

Anzeige hat den Kreuther Landwirt Hans Leo betroffen gemacht

In sicherer Distanz blieb auch das Grüppchen der Landwirte, zu denen sich demonstrativ Johanna Ecker-Schotte als Vorsitzende des Tierschutzvereins Tegernseer Tal gesellt hatte. Sei Kindertagen habe er mit Nutztieren zu tun, meinte Hans Leo und betonte: „Wir gehen verantwortungsvoll mit unseren Tieren um.“ Dass nach der Anzeige durch PETA ein Vertreter des Veterinäramts zur Kontrolle auf seinem Hof erschienen sei, habe ihn „wahnsinnig betroffen“ gemacht. Wie über die Hälfte seiner Kollegen im Landkreis betreibt Leo Kombihaltung, bei der die Kühe den Winter angebunden im Stall und den Sommer auf der Weide oder der Alm verbringen. „Das ist eine sehr gute Haltungsform“, beteuerte Leo. Tieren, die in der Rangordnung weiter unten stünden, könne man so einen geschützten Raum verschaffen. „Und die Tiere können sich nicht gegenseitig verletzen“, ergänzte Florian Reich, Landwirt aus Kreuth. Auch sein Rottacher Kollege Stefan Berghammer betonte, dass es die Landwirte selbst seien, denen am meisten am Wohl ihrer Rinder gelegen sei: „Die sind Teil der Familie.“

Vorsitzende des Tierschutzvereins stellt sich auf die Seite der Landwirte

Zu Unrecht an den Pranger gestellt sieht die hiesigen Landwirte auch Johanna Ecker-Schotte. „Es ist sehr bedauerlich, dass hier eine persönliche Aktion gefahren wird“, sagte sie am Donnerstag über die Aktivitäten von PETA, die sich zuletzt vor allem aufs Tegernseer Tal konzentrierten. Als Vorsitzende des örtlichen Tierschutzvereins sei sie von einer Person genötigt worden, die Ställe der Landwirte zu kontrollieren. Als sie dies abgelehnt habe, habe der Betreffende PETA mobilisiert, berichtete Ecker-Schotte. Allein im Landkreis Miesbach wurden sechs Betriebe angezeigt. Den Vorwurf der Untätigkeit will sich Ecker-Schotte nicht gefallen lassen: Wenn sie Hinweise auf konkrete Missstände erhalte, kümmere sich ihr Verein sehr wohl darum.

Ayshea Kelly, die die Demo in Rottach-Egern für PETA organisiert hatte, zeigte sich zufrieden mit der Aktion: „Das sieht gut aus“, sagte sie mit Blick auf das Aktivisten-Trio. Dass unweit eine Gruppe Landwirte saß, haben die PETA-Vertreter vermutlich gar nicht mitbekommen.

gab