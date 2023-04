Der zweite Stern fürs „Dichter“ in den Egerner Höfen: Riesenerfolg für Starkoch Thomas Kellermann und sein Team

Von: Christina Jachert-Maier

„Der Weg dorthin ist spannend“: Thomas Kellermann und sein Team haben mit dem Gourmetrestaurant Dichter in den Egerner Höfen in Rottach-Egern einen zweiten Michelin-Stern erhalten. © thomas plettenberg

Thomas Kellermann, Chef des Gourmetrestaurants „Dichter“ im Rottacher Hotel Egerner Höfe, hat mit seinem Team den zweiten Michelin-Stern geholt. Wir haben mit ihm über den Weg zum Erfolg gesprochen.

Rottach-Egern – Thomas Kellermann (52) ist seit 2018 Küchendirektor des Gourmetrestaurants Dichter im Rottacher Luxushotel Egerner Höfe. Bei der Verleihung der Michelin-Sterne in Karlsruhe gab’s für ihn und sein Team jetzt viel Grund zur Freude: Zum ersten Stern kam der zweite. Nach dem Jubel in Karlsruhe fuhr der Sternekoch am Dienstagabend flugs nach Hause und stand am Mittwoch schon wieder in der Küche.

Herzlichen Glückwunsch, Herr Kellermann! Ich hoffe, Sie haben hoffentlich ordentlich gefeiert.

Das haben wir, allerdings örtlich verteilt. Unser Team – sieben Leute in der Küche, fünf im Service – hat daheim schon gefeiert, als ich noch in Karlsruhe war. Ich bin nach der Verleihung abends heimgefahren und habe mit meiner Frau angestoßen. Heute Abend feiern wir noch mal alle zusammen.

Sie haben Ihr Handwerk in führenden Häusern gelernt. Was war Ihre prägendste Station?

Die prägendste Zeit war mit Sicherheit die im Tantris bei Hans Haas. Ich war bei meinem Start dort erst 22 Jahre alt und bin lange geblieben. Dass mich die Zeit dort am stärksten beeinflusst hat, lag am Haus selbst, am Restaurant, aber vor allem am Menschen Hans Haas.

Haben Sie heute noch Kontakt zu ihm?

Klar, am Tag der Verleihung habe ich ihm eine What’sApp geschrieben. Er freut sich sehr mit mir, wie er überhaupt auf seine Zöglinge superstolz ist.

Sie kennen die Zwei-Sterne-Liga noch als Küchenchef des Restaurants Kastell im Hotel Burg Wernberg. Ändert die Zahl der Sterne viel?

Für uns als Team ist es schön, das zu bekommen, was wir uns erarbeitet haben. Der Weg dorthin ist spannend. Man trifft viele Entscheidungen, entwickelt seinen Küchenstil, und die Gäste reisen mit. Dass sich durch den zweiten Stern beim Gästeklientel große Veränderungen ergeben, glaube ich nicht. Aber der Anspruch ist insgesamt vielleicht noch ein wenig höher.

Haben Sie den dritten Stern im Hinterkopf?

Nein, wir konzentrieren uns wie bisher auf unsere weitere Entwicklung. Ich hatte bewusst schon vor der Michelin-Verleihung ein Team-Meeting angesetzt, bei dem es darum ging, was wir noch verbessern oder anders machen wollen.

Sie haben mit dem Verkauf und dem Umbau von Hotel und Restaurant 2021 spannende Zeiten erlebt.

Ja, das haben wir. Ich bin sehr dankbar, dass ich von der Inhaber-Familie Ehrmann die Bühne bekommen habe, um so etwas machen zu können. Ich schätze das Vertrauen, hier schalten und walten zu können, wie ich es für richtig halte. Es freut mich, dass sie jetzt auch mit uns stolz sind.

