Calisthenics Park in Rottach-Egern: Der richtige Platz für Fitness im Freien

Von: Christina Jachert-Maier

Dion von den Flythenics zeigte zur Eröffnung des Sportjugend-Outdoorparks am Brentanobad in Frankfurt sein Können. Auch in Rottach-Egern wird ein Calisthenics Park errichtet. © sauda

Ob Jogger oder Fußballer, junger Hüpfer oder Senior: Im neuen Fitnesspark der Generationen am Sportplatz Birkenmoos sollen alle das Richtige für eine kleine Übungseinheit finden – und einfach Spaß an der Bewegung haben.

Rottach-Egern – Der ältere Herr mit Lederjacke, leicht humpelnd, hat bei Stefan Füßl (39) Eindruck hinterlassen. Vor drei Jahren war das, bei einer Reise nach Norwegen. Das Ehepaar Füßl, beide sportbegeistert, besuchte den Outdoor-Fitness-Park in Bergen, als der nicht besonders fit wirkende Senior „so um die 30 bis 40 Klimmzüge“ lässig absolvierte, bevor er seiner Wege ging. „Da haben wir echt gestaunt“, erinnert sich Füßl.

Es handelte sich um einen sogenannten Calisthenics Park.An diversen Geräten, meist Barren und Reck nachempfunden, können Sportler mit ihrem eigenen Gewicht die Muskeln stärken. Könner wagen Akrobatisches, Einsteiger haben Spaß bei einfachen Fitness-Übungen. Einen solchen Park wird es bald auch am Sportplatz Birkenmoos in Rottach-Egern geben – auf Initiative Füßls, der mit seiner Familie ganz in der Nähe wohnt.

Corona als Auslöser

Die Idee, in Rottach-Egern einen Calisthenics Park zu schaffen, entstand mit dem Beginn der Pandemie. Füßl ist studierter Sportwissenschaftler, vor allem aber ein Bewegungsfreak, wie auch seine Ehefrau Julia, eine Pilates-Trainerin. Wegen Corona waren die Fitnessstudios zu, es blieb nur die Bewegung an der frischen Luft. „Ich habe mir eine Stange an die Garage montiert und Klimmzüge gemacht“, sagt Füßl. Mit den beiden Kindern ging er oft zum nahen Spielplatz Birkenmoos. „Wäre schön, wenn es dort auch für Erwachsene etwas gäbe“, dachte er sich. Ein Calisthenics Park, wie der von Tufteparken in Norwegen.

Zuschuss durch Leader-Förderung

Füßl wandte sich an Bürgermeister Christian Köck und stieß auf offene Ohren. Auch der Gemeinderat fand den Vorschlag gut. Dass auf dem Grünstreifen neben der neuen Tennis-Traglufthalle jetzt tatsächlich ein „Fitness-Park der Generationen“ entsteht, ist aber vor allem dem Umstand zu verdanken, dass der Freistaat über das Förderprogramm Leader einen satten Zuschuss leistet. Für Geräte am Sportplatz Birkenmoos und an der örtlichen Schule beträgt die Förderung 64 900 Euro bei Gesamtkosten von 151 000 Euro.

„Eine gute Sache“, findet Bürgermeister Köck. Die Ausschreibung für die Geräte sei abgeschlossen, im Frühjahr werde der Fitnesspark aufgebaut. Der könne von den Sportvereinen genutzt werden, aber zum Beispiel auch von Joggern, die vom Dammweg aus einen Schlenker machen. Für komfortable Zuwege sorge die Gemeinde.

„Der perfekte Standort“

„Es ist der perfekte Standort“, freut sich Füßl über die Umsetzung seiner Idee. Um die Antragstellung fürs Leader-Projekt hatte sich dritte Bürgermeisterin Gabriele Schultes-Jaskolla gemeinsam mit Gemeindekämmerer Martin Butz gekümmert. Dank der engagierten Hilfe von Leader-Manager Simon Kortus sei es nicht schwer gewesen, sich die Mittel zu sichern, berichtet Schultes-Jaskolla. Dies könne auch Ansporn sein, viel öfter aus dem Leader-Topf zu schöpfen als dies bislang für Projekte im Tegernseer Tal geschehen sei. Ohne die Förderung, meint Schultes-Jaskolla, hätte sich Rottach-Egern den Outdoor-Fitnesspark als zusätzlichen Luxus kaum geleistet: „Und so haben wir einen wirklich tollen Sportbereich.“

