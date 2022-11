Die Erinnerung an „Gertymet“ bleibt: Gemeinde Rottach-Egern erhält Grab von Meta Gadesmann

Von: Christina Jachert-Maier

Meta Gadesmann kämpfte für die Rechte der Frauen im Beruf. © Gemeinfrei. Aus Kalenderblatt aus Frauenschaffen und Frauenleben, 28. Juni 1931 Veröffentlicht: 1931

Meta Gadesmann schaffte es in den 1920er Jahren in die Führungsriege eines Großkonzerns und machte es sich zur Aufgabe, die Position von Frauen in der Geschäftswelt zu stärken. Um ihr Andenken zu wahren, übernimmt die Gemeinde Rottach-Egern ihr Grab. Es sollte aufgelöst werden.

Rottach-Egern – Das „Haus Gertymet“ in Rottach-Egern war ein Ort, an dem sich Künstler und Feingeister trafen. „Gertymet“ steht für die Rufnamen der Malerin Gerty van Dyck (1887-1968) und der Managerin Meta Gadesmann (1881-1962). Gadesmann war in den 1920er-Jahren in Deutschland „so ziemlich die einzige Frau, die an der Spitze eines Großindustriekonzerns“ stand, so heißt es zumindest im „Frankfurter Personenlexikon“, in dem ihr Leben beschrieben ist. „Sie war eine Frauenrechtlerin der ersten Stunde“, erklärte Rottachs Bürgermeister Christian Köck (CSU) im Gemeinderat. Die Erinnerung an sie dürfe nicht verloren gehen. Ein Thema war dies, weil das Grab von Gadesmann auf dem Rottacher Friedhof auf Wunsch der betagten und entfernt lebenden Angehörigen aufgelöst werden sollte. Doch dazu wird es nicht kommen. Auf Empfehlung Köcks sprach sich der Gemeinderat dafür aus, Unterhalt und Pflege der Grabstelle zu übernehmen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 400 Euro jährlich. „Meta Gadesmann war eine unserer bekanntesten Bürgerinnen“, erklärte Köck.

Bundesverdienstkreuz als Anerkennung

1961 erhielt die Rottacherin das Bundesverdienstkreuz für ihre Verdienste im Kaufmännischen Verband. Gadesmann hatte sich nicht nur selbst als Angestellte des Frankfurter Fuld-Konzerns eine hohe Position erarbeitet, sondern machte sich auch mit viel Engagement für die Gleichstellung und Anerkennung von Frauen im Handelsgewerbe stark. Sie beteiligte sich am Aufbau und an der Weiterentwicklung der 1889 gegründeten Berufsorganisation „Kaufmännischer Verband für weibliche Angestellte“ (VWA) mit Sitz Berlin und galt als emanzipatorische Netzwerkerin.

Geboren wurde Gadesmann als Tochter eines Schuhmachermeisters in Osnabrück, ihre eigentlichen Vornamen lauteten Friederike Margarethe Johanna. Nach einer Ausbildung zur Buchhalterin trat sie 1916 eine Stelle bei der „Deutschen Privat-Telefon-Gesellschaft H. Fuld & Co.“ des Frankfurter Großindustriellen Harry Fuld an und stieg in die Geschäftsführung auf.

Geld an Nazis vorbeigeschleust

Das Familien-Unternehmen galt als jüdisch und wurde von den Nazis nach 1933 „arisiert“. Gadesmann blieb auf ihrem Posten, hielt aber den Vertriebenen die Treue. Gemeinsam mit anderen gelang es ihr, Gewinne des Unternehmens an den Devisenstellen und dem Finanzamt vorbei in die Schweiz zu transferieren. So hatten die geflohenen Mitaktionäre und Vorstandsmitglieder Zugriff auf das Geld.

Dies blieb nicht unentdeckt. 1940 wurde Gadesmann wegen Devisenvergehens in sechs Fällen zu einer Gesamtstrafe von vier Monaten Gefängnis und zur Zahlung von einer Million Reichsmark verurteilt. Unterdessen musste sich ihre Lebensgefährtin Gerty wegen ihrer jüdischen Herkunft vor den Nazis in Italien verstecken. 1945 kehrten beide Frauen wieder nach Rottach-Egern zurück.

Private Kunstsammlung

In den 1950er Jahren baute Gadesmann mit Unterstützung ihrer Partnerin ihre private Kunstsammlung auf. Die beiden hatten oft Gäste. Zu ihnen zählte auch der in Tegernsee lebende Maler Herbert Beck (1920-2010). Er berichtete später von gemeinsamen Teestunden inmitten von Bildern von Munch, Picasso, Modigliani, Hofer und Corinth.

Die „Sammlung Gadesmann“ wurde in Teilen an Gadesmanns Nichte Marga Möllgaard vererbt. Einige der Bilder gelangten als Schenkungen in den Besitz des Frankfurter Städel Museums. Nach Gadesmann ist in Rottach-Egern auch eine Straße benannt.