„Die Firma ausgeblutet“: 60-Jähriger muss ins Gefängnis

Sechs Verhandlungstage waren im Untreue-Verfahren gegen einen Geschäftsmann (60) angesetzt. Nun kam der Mammutprozess zu einem Ende – mit fatalem Ausgang für den Angeklagten: zwei Jahre ohne Bewährung.

Rottach-Egern – In 72 Fällen soll ein Mann, der mittlerweile in Alling/Kreis Fürstenfeldbruck lebt, Gelder einer Firma veruntreut haben, die er mit vier Gesellschaftern und Geschäftsführern in Rottach-Egern leitete. Die Schadenssumme soll sich auf mehr als 111 000 Euro belaufen. Drei seiner Geschäftspartner hatten ihn angezeigt. Junge Männer, die teils noch studierten und ihm vertrauten.

Der 60-Jährige präsentierte sich als Macher und Vater des zukünftigen Erfolgs des Unternehmens. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hätte er Gelder in Millionenhöhe liegen – Einnahmen aus IT-Deals mit Scheichs. Finanziell sei das Unternehmen abgesichert, vermittelte er, die jungen Männer müssten sich keine Sorgen machen. Machten sie sich zunächst auch nicht. Erst, als ihnen Ungereimtheiten auf dem Firmenkonto auffielen, wurde das Trio skeptisch.

Um die finanziellen Angelegenheiten habe sich nur der Angeklagte gekümmert, meinten die Drei unisono vor Gericht. Als sie sich zum ersten Mal Anfang 2018 Kontoauszüge aushändigen ließen, trauten sie ihren Augen kaum: 53 000 Euro Minus.

An Bewährung war nicht zu denken

An fünf Verhandlungstagen im Schöffengericht wurde jeder einzelne Posten, der die Firma in den Bankrott trieb, mithilfe mehrerer Zeugen zerpflückt. Dann schien Licht am Ende des Tunnels zu sein. „Aus meiner Sicht hätten wir es“, meinte Richter Walter Leitner. Verteidiger André Vogel und die Staatsanwältin stimmten zu. Letztere sprach an, dass der 60-Jährige immer angegeben habe, kein Geld für private Zwecke vom Firmenkonto auf sein eigenes transferiert zu haben. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft stellte sich die Situation aber anders dar: „Ich bin davon überzeugt, dass Sie die Unerfahrenheit der jungen Geschäftsführer ausgenutzt haben. Sie haben über Ihren Verhältnissen gelebt und Geld gebraucht.“ Geldausgänge auf dem Firmenkonto für Miete, Konzerttickets oder Gehaltsüberzahlungen an seinen Sohn – ein Mitgeschäftsführer – hätten schließlich zur Insolvenz der Firma geführt. Auch eine Schottland-Reisesei sei rein privat gewesen, monierte die Staatsanwältin und Bargeldabhebungen „weit über dem Limit der Kaffeekassenbeträge“. Aus ihrer Sicht blieben von 72 angeklagten Untreuehandlungen 53 stehen. Sie forderte drei Jahre Gefängnis sowie die Einziehung des Wertersatzes. An eine Bewährung sei nicht zu denken.

Rechtsanwalt Vogel hingegen sah nicht eine einzige Untreuehandlung als erwiesen an und forderte Freispruch. Vogel war überzeugt, dass der 60-Jährige für die Firma in finanzieller Hinsicht geradestand. „Er hat unter anderem Zahlungen geleistet, die bei der Umwandlung von der UG in die GmbH angefallen sind.“ Die drei jungen Geschäftsführer hätten „das große Internetgeschäft gewittert“, ohne viel eigenes Zutun. „Durch die angeklagten Fälle ist den anderen kein Vermögensnachteil entstanden“, pochte der Verteidiger. Weder der subjektive noch der objektive Tatbestand der Untreue seien erfüllt – weshalb der Angeklagte ein freier Mann bleiben müsse.

Zwei Jahre Freiheitsstrafe ohne Bewährung

Blieb er aber nicht. Fast stoisch nahm der 60-Jährige das Urteil von Richter Leitner entgegen: zwei Jahre Freiheitsstrafe ohne Bewährung, plus Einziehung des Wertersatzes von 81 885,32 Euro. Leitner sah Untreuehandlungen in 48 Fällen als erwiesen an, in weiteren 24 Punkten wurde der Mann freigesprochen. „Die Gewerbsmäßigkeit ist bei den Taten offenkundig, und Sie haben mit Vorsatz gehandelt“, bekräftigte Leitner. Durch sein Handeln habe der Geschäftsmann regelmäßige Einnahmen generieren wollen. Geld, das zugunsten seines Privatlebens und zulasten der Firma verwandt wurde. Leitner ergänzte: „Sie haben die Firma ausgeblutet und diese wie einen Selbstbedienungsladen behandelt.“

Philipp Hamm