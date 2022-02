Gassi-Regel: Hundezüchter sollen Käufer über Bedürfnisse des Hundes informieren

„Gassi-Regel“ schreibt Hundebesitzern Gehzeiten vor - Expertin kritisiert: „Sollte kein Pflichtprogramm sein“

Spaziergang mit dem Vierbeiner: Die neue Tierschutz-Hundeverordnung schreibt vor, dass Hunden „ausreichend Auslauf im Freien“ zu gewähren sei. Der Paragraf wird gerne auch als „Gassi-Regel“ bezeichnet. © dpa

Die neue „Gassi-Pflicht“ hat unter Hundehaltern für Furore gesorgt. Dabei geht es in der neuen Tierschutz-Hundeverordnung um viel mehr. Zwei Expertinnen nehmen im Interview Stellung.

Tegernseer Tal – Gemeinhin gilt der Hund als bester Freund des Menschen. Nicht immer bedeutet dies, dass die Vierbeiner auch artgerecht gehalten werden. In einer neuen bundesweiten Tierschutz-Hundeverordnung, die im Januar 2022 in Kraft getreten ist, wurden nun strengere Regeln für Hundehalter und -züchter formuliert. Insbesondere die so genannte „Gassi-Pflicht“ hat unter Hundehaltern hohe Wellen geschlagen. Machen die einzelnen Paragrafen der Verordnung überhaupt Sinn? Wie stellt sich die Situation der Vierbeiner insgesamt dar? Wir haben Johanna Ecker-Schotte (60), Vorsitzende des Tierschutzvereins Tegernseer Tal, und die Wiesseer Hundeverhaltenstherapeutin Ulrike Meder (51) um eine Einschätzung gebeten.

Gassi-Regel und Gassi-Pflicht für Hundehalter: Expertin sieht Verordnung kritisch

Seit Anfang des Jahres gibt es die neue Tierschutz-Hundeverordnung. Haben Sie sich schon damit vertraut gemacht, Frau Meder?

Ulrike Meder: Auf jeden Fall. Als Hundeverhaltenstherapeutin bin ich besonders nah dran an Hunden mit Verhaltensstörungen. Es ist gut zu wissen, dass es diese Verordnung gibt. Hier wird nun ein stärkeres Augenmerk auf die Bedürfnisse von Hunden gerichtet. Leider ist die Aufklärung von Leuten, die sich einen Hund anschaffen, in vielen Fällen sehr schlecht.

Die Verordnung beinhaltet unter anderem eine „Gassi-Regel“. Es heißt, dem Hund sei „ausreichend Auslauf im Freien außerhalb eines Zwingers zu gewähren“. Eine Juristin interpretierte das so: Ein erwachsener Hund ist mindestens zweimal am Tag auszuführen, insgesamt eine Stunde lang. Was halten Sie davon?

Johanna Ecker-Schotte: Ich sehe das sehr kritisch. Viel wichtiger als das reine Gassigehen ist doch, dass ich mich wirklich mit meinem Hund beschäftige. Das Gassigehen sollte möglichst nicht zum Pflichtprogramm werden. Eine zeitliche Vorgabe dazu kann außerdem kein Mensch kontrollieren.

Ulrike Meder: Das Problem ist: Die Hunde haben je nach Rasse und Alter ganz unterschiedliche Bedürfnisse – das lässt sich nicht pauschalisieren. Während ein Jagdhund zum Beispiel gerne zwei Stunden am Tag läuft, sind andere Rassen damit überfordert. Deshalb ist eine Aufklärung schon beim Kauf des Hundes so wichtig.

Gassi-Regel: Hundezüchter sollen Käufer über Bedürfnisse des Hundes informieren

Das heißt: Dem Verkäufer beziehungsweise dem Züchter kommt eine große Verantwortung zu?

Johanna Ecker-Schotte: Ja. Ein verantwortungsvoller Zuchtbetrieb gibt dem künftigen Halter ausführliche Informationen zum neuen Familienmitglied. Ein noch verantwortungsvollerer Züchter bringt das Tier sogar direkt zum Käufer und schaut sich an: Wo kommt mein Hund hin? Leider kommen mittlerweile viele Hunde aus dem Ausland. Da findet weder eine Kontrolle noch eine Beratung statt. Oft sind diese Welpen traumatisiert.

Macht die neue Tierschutz-Hundeverordnung Sinn? Ulrike Meder (l.) und Johanna Ecker-Schotte beziehen Stellung. © Thomas Plettenberg

Die neue Verordnung richtet sich explizit auch an Züchter und stellt einige Anforderungen an das Halten beim Züchten. Ein guter Ansatz?

Ulrike Meder: Ich denke schon. Es gibt sehr gute Züchter – und die brauchen auch keine Angst haben vor der Verordnung. Es gibt aber auch viele Hobbyzüchter, die die Verantwortung unterschätzen, und Zuchten, wo es hauptsächlich darum geht, Geld zu verdienen. Hier werden die Welpen oft nicht artgerecht gehalten. Es ist wichtig, dass hier die Behörden Stichproben machen und einen Riegel vorschieben. Das Problem ist, dass der Bedarf an Hunden derzeit ungeheuer groß ist. Gute Züchter haben oft eine lange Warteliste. Viele Leute missbrauchen diese Marktlücke und züchten, ohne den nötigen Background zu haben.

Johanna Ecker-Schotte: Beim Züchten wird tatsächlich ganz viel Schindluder getrieben. Es gibt allerdings kaum Möglichkeiten, die Züchter zu kontrollieren. Es kann erst eingegriffen werden, wenn konkrete Hinweise auf einen Missstand vorliegen. Das haben wir beim Tierschutzverein selbst erlebt, als wir im vergangenen Jahr allein 42 Hunde aus einem privaten Haushalt in Beschlag nehmen mussten.

Gassi-Pflicht: „Auch bei uns geht es vielen Hunden im goldenen Körbchen sehr schlecht“

Halten Sie die neue Verordnung insgesamt für sinnvoll? Wird sie dazu beitragen, dass die Hunde artgerechter gehalten werden?

Ulrike Meder: Grundsätzlich ist es richtig, auf die Problematik aufmerksam zu machen. Denn auch bei uns geht es vielen Hunden im goldenen Körbchen sehr schlecht. Sie leiden, wenn sie oft zu viele Stunden alleine zuhause gelassen werden. Eine große Verantwortung sehe ich hier bei den Hundetrainern und -schulen, welche die Halter auf die Bedürfnisse ihres Tieres hinweisen müssen.

Johanna Ecker-Schotte: Sicherlich ist zu begrüßen, dass mit der Verordnung das Bewusstsein der Hundehalter dafür geschärft wird, dass ich eine große Verantwortung habe für mein Tier.

Gassi-Pflicht: Frei laufende Hunde sind ein Problem

Der Tierschutzverein baut beim Tierheim in den Weissachauen derzeit ein neues, großes Hundehaus. Will man hier mit gutem Beispiel vorangehen?

Johanna Ecker-Schotte: Wir stellen das Gebäude gerade fertig, anschließend wird Ulrike Meder als Fachfrau die Leitung dort übernehmen. Natürlich wollen wir ein Vorbild sein und zeigen, wie der Umgang mit einem Hund im Alltag aussehen sollte. Die Tiere haben hier viel Raum zur Verfügung – wenn sie sich verstehen, können sie als kleines Rudel den Tag miteinander verbringen, wenn nicht, werden sie separiert. Wir wollen hier viel Vorsorge und Aufklärungsarbeit leisten.

Zuletzt gab es ja wieder verstärkt Probleme mit frei laufenden und jagenden Hunden.

Johanna Ecker-Schotte: Ja, diese Unvernunft strapaziert uns sehr. Die Leute meinen immer: Mein Hund muss frei laufen, sonst ist er nicht ausgelastet. Neben der Belästigung von anderen Menschen mit oder ohne Hund wird unser Wild dabei massiv gestört. Von Flächen, die den Landwirten gehören, ganz zu schweigen.

Ulrike Meder: Die Menschen vergessen oft, dass der Hund ein Rudeltier ist. Der Mensch als Entscheidungsträger führt den Hund, und der Hund folgt ihm. Das Grundbedürfnis des Hundes wird durchaus auch erfüllt, wenn ich mit ihm an der Leine spazieren gehe.

