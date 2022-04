Familie Haase und ihr tierischer Hofstaat

Von: Gerti Reichl

Hasen sind die Leidenschaft von Horst-Wolfgang Haase und seiner Frau Petra - etwa das Porzellan-Paar aus Chicago, das sie in den Händen halten. Mindestens 4500 Hasen in allen Materialien, außer Stoff, hat der Verleger im Laufe von 50 Jahren auf der ganzen Welt zusammengetragen. Dazu kommen Geschenke von Gästen der Familie. © Thomas Plettenberg

Er heißt nun mal Haase, und da kann es nicht anders kommen: Seit über 50 Jahren sammelt Horst-Wolfgang Haase (86) aus Rottach-Egern Hasen. Vor allem an Ostern packt ihn das „Hasen-Fieber“.

Rottach-Egern – Hasen, wohin man blickt. Aus Holz mit roter Schleife vor der Eingangstür, als weißer Stuckteller über dem Lieblingssitzplatz im Freien, als Ölgemälde im Esszimmer, auf Untersetzern und als Lampe. Jetzt ist Ostern, da hat Petra Haase (76) nochmal richtig Hand angelegt: Auf einem Fenstersims hat sie all jene Hasenfiguren hübsch arrangiert, die ihr Mann, den seine Freunde „Dicker“ nennen, in seinem Sammelfieber wieder in Katalogen und Online-Shops bestellt hat – gut und gerne 70 Stück. Es ist nicht irgendein Fenstersims, sondern jener, von dem aus das Ehepaar, Familie und Gäste einen Blick werfen können auf Haases „Hasenmuseum“ im Garten.

Der aus Wiener Bronze handgefertigte Meister Lampe gehört zu der Sammlung. © Thomas Plettenberg

Es ist ein englisches Gewächshaus, gut vier mal drei Meter groß und 2,50 Meter hoch, das die Haases im vergangenen Jahr dort aufgestellt haben. „Das musste sein, um alles mal irgendwo unterzubringen“, sagt Petra Haase. „Alles“, damit meint sie die mindestens 4500 Hasen, die bisher unsortiert in Kisten schlummerten. Zum einen im Haus in Rottach-Egern, zum anderen in Berlin, wo sich Haases Familienunternehmen befindet. Seit 1969 hatte Horst-Wolfgang Haase die Geschäftsleitung des von seinem Vater schon 1949 aufgebauten Quintessenz-Verlags inne – bis Sohn Christian Anfang 2021 die Nachfolge antrat.

Sammelleidenschaft begann im Alter von 35 Jahren

Im Alter von 35 Jahren, erinnert sich Haase, habe alles begonnen. „Ich hab’ ganz bewusst angefangen zu sammeln.“ Egal, wo er beruflich oder privat war – in China, Mexiko, Kalifornien, Brasilien, Argentinien oder Honolulu – „überall hab’ ich nach Hasen Ausschau gehalten, und wenn es nur ein Exemplar für ein paar Cent war.“ Nicht die Wertigkeit stand und steht immer noch im Vordergrund, „sie müssen mir gefallen und dürfen nur nicht aus Stoff sein.“

Dass das Ehepaar vom Tegernsee auf Hasen abfährt, hatte sich auch in Berlin herumgesprochen. „Einmal haben sie dort im Völkerkundemuseum eine Ausstellung mit unseren Hasen auf die Beine gestellt“, erinnert sich Ehefrau Petra. „Da musste sogar ich staunen, weil mir gar nicht klar war, wie viele und schöne Hasen wir eigentlich haben.“

Ein Gewächshaus voller Hasen aus Bronze, Porzellan, Stoff - sogar einer im Trachtengwand

Die Sammlung im Gewächshaus zu drappieren, ist Petra Haases Aufgabe. „Ich muss noch irgendwie eine Ordnung hineinbringen“, stellt sie für sich fest, wobei ein ratloser Unterton nicht zu überhören ist. „Links die weißen“, sagt sie und greift rechts zu einem handgefertigten Exemplar aus Wiener Bronze. „Es sind so viele! Da kriegst ja an Zustand!“ Gläserne Disney-Hasen, tanzende Blechhasen und auch ein Hasenpaar in amerikanischem Trachtengewand, das die Haases in einem Blumenladen in Chicago entdeckt haben, der sich anschließend als wahrer Fundus für die deutschen Hasenliebhaber entpuppte.

Den Wert der Sammlung, die durch Geschenke der stets zahlreichen Gäste bei Familie Haase immer größer wird, könne er natürlich nicht beziffern, sagt der 86-Jährige. „Aber da kommt schon was zusammen, denn es sind alle Materialien dabei, auch Gold und Silber.“ Aber darum gehe es auch nicht.

Ein Buch über die Sammlung ist am entstehen, ein zweites Gewächshaus geplant

Ein Freund will nun ein Hasenbuch von den Hasen der Haases erstellen, Dass er es leider bis zu diesem Osterfest nicht geschafft hat, sei auch nicht so schlimm, meint Petra Haase. Denn nun hätten sie noch ein wenig Zeit, um das Gewächshaus Nummer zwei im Garten aufzustellen. Die Kartons stehen schon in der Einfahrt. Und die Kisten warten im Keller. „Sechs Kisten sind es“, schätzt „Dicker“. „Nein, zehn!“, korrigiert ihn seine Frau. Sie muss ohnehin alles ausräumen und aussortieren, was ihr Mann eventuell doppelt bestellt hat – in seinem Kaufrausch für Hasen, der ihn vor allem zu Ostern überkommt.

Nur ein Mini-Ausschnitt der gewaltigen Sammlung © Thomas Plettenberg