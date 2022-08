Neuer Termin, neuer Festplatz: Die Rückkehr des Rottacher Rosstags

Von: Gabi Werner

Teilen

Ein Urgestein des Rosstags ist der Kreuther Georg Floßmann. Seit der Gründung der Veranstaltung ist er dabei und lenkt den Wagen der Tegernseer Brauerei. © Archiv Thomas Plettenberg

Neuer Termin, andere Veranstaltungsstätte: Bei seiner 51. Auflage wartet der beliebte Rosstag in Rottach-Egern mit einigen Neuerungen auf. Am Sonntag des letzten Ferienwochenendes – dem 11. September – wird die Großveranstaltung nach zwei Jahren Corona-Pause auf die Bildfläche zurückkehren. .

Rottach-Egern - Bei allen Veränderungen knüpfen die Organisatoren beim Teilnehmerfeld an bewährte Traditionen an. Es seien viele alte Bekannte mit von der Partie, berichtet Claudia Maier von der Tourist-Info (TI) in Rottach-Egern. „Die Teilnehmer freuen sich, dass sie wieder einspannen dürfen – wir haben einen schönen Zug beieinander“, sagt sie.

Knapp 100 Startnummern vergeben

Knapp 100 Startnummern sind für den Rosstag schon vergeben. Das bedeutet: Wie in Vor-Corona-Zeiten werden es um die 200 sauber herausgeputzte Pferde sein, die beim 51. Rosstag in Rottach-Egern unter ihren Reitern oder eingespannt vor geschmückten Kutschen und Wagen aufmarschieren werden. Maier, die den Rosstag seit etlichen Jahren in Zusammenarbeit mit TI-Chefin Angelika Drexler federführend organisiert, hatte keine Probleme, Rosserer aus dem gesamten Alpenland für die Traditionsveranstaltung zu gewinnen. Mit dabei ist etwa wieder die Tragtierkompanie der Gebirgsjäger aus Bad Reichenhall, Alfons Meßner mit seinem spektakulären Zehnerzug oder der Kreuther Georg Floßmann mit dem Bierwagen der Tegernseer Brauerei. Letzterer ist ein echtes Urgestein des Rosstags, war er doch schon bei der Premiere vor über 50 Jahren mit dabei.

Langer Festzug

Los geht es am Sonntag, 11. September, wie gewohnt: Ab 12 Uhr wird sich der Festzug mit den Reitern, den restaurierten Kutschen, Chaisen und Brauereigespannen von der Kobellstraße über die See- und Hauptstraße durch den Ort bewegen. Das eingespielte Moderatorenteam Bruno Six und Florian Maier begleitet die Parade und wird die Gespanne und Reiter in der Seestraße kurz vorstellen. Anschließend geht es in Richtung Ellmau. Heuer führt der Festzug aber erstmals nicht direkt an der kleinen Rosskapelle vorbei, die Segnung der Pferde findet stattdessen an einem freien Altar auf Höhe des Bauernhofs „Zum Dersch“ statt.

Neuer Festplatz am Gsotthaber Hof

Anders als früher mündet der Zug auch nicht auf dem einstigen Vorführ- und Festplatz in Enterrottach, sondern am neuen – und eigens hergerichteten – Festplatz am Gsotthaberhofin der Feldstraße. Zum Abschluss werden auch hier die Teilnehmer noch einmal von den Moderatoren präsentiert, ehe sie ihr Fahrerlager auf der nahen Oswaldwiese beim Voitlhof aufschlagen werden. Ein Wermutstropfen: Das spektakuläre Schaufahren, das sich bislang immer dem Festzug anschloss, gibt es künftig nicht mehr.

Für Geselligkeit soll dennoch gesorgt sein: Auf dem neuen Festplatz beim Kutschenmuseum versorgen die örtlichen Vereine bei Blasmusik die Gäste mit Brotzeiten und Bier, ab 16 Uhr übernimmt die Band Smile das musikalische Zepter.

Neuer Termin soll sich etablieren

Dass sich der Rosstag künftig am zweiten Sonntag im September im talweiten Veranstaltungskalender etablieren soll, ist in den Augen von Claudia Maier kein Nachteil. „Das ist auf alle Fälle nicht schlechter als der alte Termin“, sagt die Mitorganisatorin. Der lag immer Ende August. Die Wetterlage ist – so die Erfahrungen aus den vergangenen Jahre – im September sogar oftmals stabiler. Im Übrigen wird es für das Rosserer-Fest künftig keinen Verschiebetermin mehr geben. Kein Schaden, wie Maier findet. Die kurzfristige Verlegung um eine Woche sei immer ein riesiger organisatorischer Aufwand gewesen.

Appell an Besucher: Pendelbus-Service nutzen

Ein Appell ist Maier noch besonders wichtig: Die Besucher sollten auf die Anfahrt mit dem eigenen Auto verzichten und stattdessen den kostenlosen Pendelbus-Service zwischen Rottacher Postamt und der Einfahrt zur Feldstraße (10 bis 19 Uhr) nutzen oder wahlweise mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Festplatz kommen. „Dort gibt es nur ganz wenige Parkplätze“, betont Maier. Zugute kommt der Rosstag übrigens nicht nur den Teilnehmern und Gästen, sondern auch der Bergwacht-Bereitschaft am Tegernsee. Der Erlös aus dem Verkauf von Rosstag-Nadeln kommt – wie seit jeher – der Bergrettung zugute.