Drei-Nationen-Hochzeit: Türkisch-italienische Liaison am Tegernsee

Schöner Moment: Das Brautpaar Tülinay und Abramo (Mitte), umgeben von (v.l.) Salon-Chefin Birgül Cicek und Brautmutter Gila sowie (v.r.) Brautschwester Gülaycan mit Tochter Alisya und Bräutigammutter Ornella. © privat

Integration ist ein großes Thema unserer Zeit. Die Rottacher Friseurin Gülcan Karasu (58), allseits Gila genannt, ist ein Musterbeispiel dafür, was man mit Disziplin, Einsatz, Lebensmut und einer Portion Glück im Leben erreichen kann.

Rottach-Egern – Viele Talbewohner kennen Gila aus der Aktion „Leser helfen Lesern“ unserer Zeitung, für die sie seit 28 Jahren im Gmunder Rathaus ehrenamtlich Haare für den guten Zweck schneidet – initiiert von der Gmunder Friseurmeisterin Martina Ettstaller. Seit zwölf Jahren sind sie der Motor im Rottacher Friseurgeschäft BEC Hairdesign, das vom türkischen Ehepaar Cicek gegründet wurde.

Gerade kommt Gila mit 22 Talbewohnern von der großen Hochzeitsfeier ihrer jüngsten Tochter Tülinay (27) zurück. Sie hat den Italiener Abramo (Elektromeister aus Kalabrien) geheiratet. Zum dreiteiligen Hochzeitsfest in Tegernsee, Rottach-Egern und Italien waren rund 650 Gäste aus der Türkei, Deutschland und Italien eingeladen.

Gila, wollen Sie uns ein wenig an Ihrer ungewöhnlichen Lebensgeschichte teilhaben lassen?

Ja, gerne! Ich wurde 1965 in der Türkei geboren, bin dort im Sinne des Islams aufgewachsen und kam als 15-Jährige mit Mutter und Bruder nach Rottach-Egern. So tauchte ich praktisch in einen völlig anderen Kulturkreis, noch dazu ohne Deutschkenntnisse. Mit der Übersiedlung wurde die ersehnte Familienzusammenführung vollzogen, denn der Vater arbeitete mit zwei seiner Brüder schon seit 1969 als Bauarbeiter in der Gemeinde Kreuth. Ich musste zunächst in einer Sonderschule Deutsch lernen und träumte davon, Friseurin zu werden. Der Ehrgeiz packte mich, sodass ich die dreijährige Ausbildung im damals sehr bekannten Friseursalon Fürst an der Seestraße mit Bestnote abschloss. Von Herrn Fürst bekam ich zusätzlichen Unterricht in der deutschen Sprache, den hiesigen Umgangsformen, und mit Unterstützung der älteren Kollegin Christa Peischer schaffte ich dann sogar die Führerscheinprüfung. Für dieses Rüstzeug bin ich noch heute dankbar.

Sie haben 1986 geheiratet und neben Ihrer eigenen Berufstätigkeit zwei Töchter zur Welt gebracht. Wie konnten Sie Familie und Beruf vereinbaren?

Mit der Großfamilie haben wir 22 Jahre in Tegernsee in einem Haus gewohnt, sodass ich immer auf die Hilfe meiner Mutter zählen konnte.

Ihr privates Glück ist perfekt, seitdem Ihre ältere Tochter Gülaycan, die Marketing studierte, vor sechs Jahren heiratete und 2022 eine Tochter zur Welt brachte.

Ja, ich bin sehr glücklich über den ersten Nachwuchs in unserer Familie und sehe es als Ehre an, die Kleine zu hüten, wann immer es die Eltern zulassen.

Nun fand die langersehnte Dreifach-Hochzeit Ihrer jüngeren Tochter Tülinay mit dem Italiener Abramo statt – mit rund 650 geladenen Gästen in Bayern und Italien

(lacht) Ja, das war schon heftig. Am 20. Mai fand die standesamtliche Trauung im Tegernseer Rathaus statt. Natürlich trug meine Tochter dabei ein bayerisches Dirndl, womit sie ihre Verbundenheit zur hiesigen Heimat unterstreichen wollte. Abends wurde im Rottacher Seeforum mit 103 geladenen Gästen gefeiert. Wenige Wochen später fand mit 80 Frauen, wiederum im Seeforum, der legendäre Henna-Abend statt. Er ist in der Türkei einer der ältesten Bräuche der Hochzeitstradition. Es ist praktisch der letzte Abend vor der Hochzeit. Einerseits zeigt die Braut, die den ganzen Abend im Mittelpunkt steht, ihre Trauer, das Elternhaus verlassen zu müssen. Andererseits obsiegt die Freude auf die bevorstehende Hochzeit. Dazu gehören neben Speis’, Trank und Musik auch spezielle Henna-Tattoos an Händen und Füßen, die Glück bringen sollen. Meine Tochter erschien bei dieser Zeremonie zunächst in pink-weiß-farbener macedonischer Tracht, und zog sich danach noch mehrfach um, was ebenfalls zur Tradition gehört.

Wie lange wurde in Italien gefeiert?

Drei Tage dauerte die Feier am vergangenen Wochenende – sie war der Höhepunkt der Hochzeitsfeierlichkeiten in Kalabrien, die von den Eltern des Bräutigams ausgerichtet wurden. Es war eine sogenannte freie Trauung. Denn der Bräutigam ist Christ, während meine Tochter nach wie vor dem Islam angehört. Das weiße Prinzessinnen-Brautkleid, ein Geschenk der Schwiegermutter an die Braut, wurde aber speziell in der Türkei angefertigt.

Woher kamen die rund 460 Gäste?

Die Braut im Mittelpunkt: Der traditionelle Henna-Abend im Seeforum Rottach-Egern durfte nicht fehlen. © privat

Das waren sowohl italienische Verwandte, aber vor allem Bewohner des Heimatortes der Schwiegereltern. So wie ich es auch aus der Türkei kenne, wird zu einer Hochzeit die ganze Dorfgemeinschaft eingeladen. Die wären sonst auf Lebenszeit beleidigt, wenn sie nicht alle teilnehmen dürften. Gefeiert wurde auf einem herrlich gelegenen Weingut mit integriertem Hochzeitshotel – ein wunderschöner Rahmen.

In der Einladung war von großen Überraschungen die Rede. Was war das?

Wir waren alle zu Tränen gerührt, als meine Tochter eine Rede an ihren Ehemann und dessen Familie in italienischer Sprache vortrug, obwohl sie die Sprache nur sehr mäßig beherrscht. Das war mutig, wurde aber dennoch mit stürmischem Applaus bedacht. Anschließend überraschte mein Schwiegersohn die Runde mit einem wochenlang trainierten türkischen Traditionstanz, den die meisten türkischen Männer nicht einmal beherrschen. Größte Anerkennung und Jubel waren die Antwort.

Wo wird das frischgebackene Ehepaar nun sein eigenes Nest finden?

Zu meinem großen Glück haben sie bereits eine Wohnung im Zentrum von Rottach-Egern gefunden, so dass ich meine beiden Töchter mit Familien in meiner Nähe haben werde. Ich bin ein Glückspilz.

