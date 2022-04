Dumm gelaufen: Rottacherin (22) ist nach geselligem Abend Führerschein los

Polizei Bad Wiessee berichtet

Von Gerti Reichl schließen

Dieser gemütliche Abend mit Freundinnen nahm für eine 22-jährige Rottacherin ein dickes Ende: Sie baute einen Unfall und musste den Führerschein abgeben.

Rottach-Egern - Eigentlich hatte eine 22-jährige Rottacherin alles richtig gemacht. Abends mit den Freundinnen weggehen, was trinken und dann zu Fuß nach Hause gehen. Vorbildlich. Aber dann Zuhause feststellen, dass das Handy nicht mehr da ist, sich ins Auto zu setzen und in das Lokal fahren, um das Handy zu suchen – das war weniger gut. Und so kam es um 2 Uhr zu dem, was kommen musste.

Mit 1,5 Promille am Steuer: Fahrt endet in einem Zaun

Wie die Polizei berichtet, fuhr die junge Frau aus Unachtsamkeit mit ihrem Audi in Rottach-Egern in einen Zaun und verkeilte sich darin so arg, dass der Pkw stecken blieb. Als die Polizei anrückte und einen Alkotest durchführte, zeigte dieser einen Wert von 1,5 Promille an. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt. Schließlich bekommt die junge Frau auch noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Außerdem entstand am Pkw ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Und den kaputten Zaun muss die junge Dame natürlich auch bezahlen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.

gr