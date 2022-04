Ehemalige Post in Rottach-Egern wird Nobelladen - Gemeinde wollte Grundstück für Rathaus kaufen

Die ehemalige Post hat einen neuen Mieter. Die Gemeinde hätte das Grundstück gerne gekauft. © Thomas Plettenberg

Es wäre die Königslösung fürs neue Rottacher Rathaus gewesen: Die Gemeinde kauft das benachbarte Postamt und schafft sich dort ein modernes Domizil. Doch der Eigentümer verkauft nicht. Jetzt zieht ein Nobelladen ein.

Rottach-Egern – Ein Schmuckstück ist das frühere Postamt schon lange nicht mehr. Zuletzt diente es als Corona-Testzentrum, eine Sanierung ist seit Langem überfällig. Sie soll jetzt erfolgen, denn es zieht ein neuer Mieter ein, der hohe Ansprüche hat: „Apropos - The Concept Store“, nationaler Luxushändler im Bereich High Fashion und Lifestyle mit Dependancen in Köln, Hamburg, Düsseldorf, München und Gmund. Von Köln aus erklärt Henning Korb, Managing Director und Partner von Apropos, man wolle das historische Gebäude behutsam sanieren. Dies übernehme das Designstudio Paradowski in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Unzen und ortsansässigen Handwerksfirmen. Damit, so heißt es in einer Pressemitteilung, schaffe sich das Unternehmen ein zweites Standbein im Tegernseer Tal.

Besonderheiten des Gebäudes erhalten

Korb zufolge laufen derzeit die Ausschreibungen. Bei der Umsetzung des Ladenkonzepts soll gestalterisch auf die Besonderheiten des Gebäudes eingegangen werden. Es wurde 1926 durch den Architekten Franz Holzhammer geplant und 1935 nach einem Entwurf der Oberpostdirektion München erweitert.

„Das historische Gebäude steht unter Denkmalschutz, der angebaute Flachbau nicht“, erinnert Bürgermeister Christian Köck. Er sieht der Sanierung der Fassade inklusive Restaurierung des Gemäldes, das eine Postkutschen-Szene zeigt, und der Neugestaltung der Glasflächen am Anbau hoffnungsvoll entgegen: „Eine Auffrischung tut dem Gebäude grundsätzlich gut.“

Gewünscht hätte sich Köck etwas anderes. Im Zuge der Entscheidungsfindung für das neue Rottacher-Rathaus hatte die Gemeinde Interesse am Kauf der direkt benachbarten Immobilie angemeldet. Ein Rathaus-Neubau anstelle des alten Postamts, in den die Verwaltung nach Fertigstellung und kurzer Bauzeit ohne dezentrale Zwischenlösungen hätte einziehen können, wäre für die Kommune eine gute, schnelle und kostensparende Lösung gewesen. Wie berichtet, bleibt als Alternative nur der Abriss und Neubau an gleicher Stelle. „Aber der Eigentümer war einem Verkauf nicht zugänglich“, bedauert Köck. Unternehmer Hermann Elmering will das Filetstück im Rottacher Zentrum nicht verkaufen, allen Gerüchten zum Trotz.

Neuer Mieter investiert in Sanierung

Elmering saß in den 90er-Jahren auch im Aufsichtsrat von Thyssen Krupp Elevators. In dieser Zeit kaufte und verkaufte er mehrere Postgebäude im Tegernseer Tal und Bad Tölz. Doch vom Filetstück im Rottacher Zentrum wollte und will er sich nicht trennen. Es gab zahlreiche Mietinteressenten. Elmering entschied sich für einen renommierten Mode-Einzelhändler, der obendrein bereit ist, in das Gebäude zu investieren.

Eröffnung im August

„Die Region rund um den Tegernsee zählt zu den wichtigsten Resort-Destinationen des Landes und zieht durch eine Vielzahl an neuen Projekten im Luxussegment über das ganze Jahr hinweg nationale und internationale Gäste gleichermaßen an“, erklärt Managing Direktor Kolb das Engagement. Das Unternehmen habe bereits in Dürnbach gezeigt, wie Gewerbeimmobilien-Upgrade funktioniere.

Der neue Store in Rottach-Egern soll im August 2022 öffnen, und Kolb zufolge auf einer Gesamtfläche von 450 Quadratmetern „die bekannte Apropos-DNA widerspiegeln“. Präsentiert werde „High-End Fashion für Damen und Herren , Beauty-Produkte und Home-Highlights“ bekannter Nobelmarken.

