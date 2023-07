Der Entwurf steht: Ein neues Rathaus für Rottach-Egern

Von: Christina Jachert-Maier

So soll der Neubau aussehen: Das künftige Rathaus wird deutlich zurückgesetzt, wodurch ein Vorplatz entsteht. Mit Satteldach und langen Dachüberständen entspricht es der traditionellen Bauweise. © Büro Knerer und Lang

Funktional, zeitlos, repräsentativ: So soll das neue Rottacher Rathaus sein. Mit dem Ergebnis der Planungsarbeit ist der Gemeinderat sehr zufrieden.

Rottach-Egern – Mitten im Sommer hatte die Stimmung im Saal des Seeforums etwas Weihnachtliches. Gespannt wurde die Bescherung erwartet: Bürgermeister Christian Köck (CSU) präsentierte mit den Planern das neue Rathaus. Ein Überraschungspaket für die zahlreichen Besucher, die zur öffentlichen Gemeinderatssitzung gekommen waren, nicht für die Mandatsträger. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat dem Entwurf bereits hinter verschlossenen Türen den Segen gegeben. Das wurde jetzt mit einem öffentlichen Beschluss bestätigt. Er fiel einstimmig.

Kosten gedrückt: 10,3 statt 11,5 Millionen Euro

Vorgestellt wurde der nach vielen Diskussionen erarbeitete Entwurf des neuen Verwaltungssitzes von Christoph Thomas als Vertreter des Architekturbüros Knerer und Lang. Die Skizze zeigt ein dreigeschossiges Gebäude mit Satteldach, repräsentativem Eingangsportal und hölzernen Elementen an der Fassade. Das neue Rathaus hat einen Vorplatz, verfügt über einen geräumigen Sitzungssaal und ein ebensolches Trauungszimmer. Im Vergleich zur im Januar gezeigten ersten Skizze ist das Gebäude kompakter geworden, die Tiefgarage kleiner. „Wir haben rund eine Million Euro eingespart, ohne an Qualität zu verlieren“, erklärte Thomas. Statt der damals veranschlagten 11,5 Millionen Euro sind die Kosten nun auf 10,3 Millionen kalkuliert. In der Summe enthalten ist auch der Abriss des Altbaus.

Geht alles nach Plan, verschwindet das alte Rathaus mit dem markanten Uhrturm im nächsten Frühjahr aus dem Ortsbild. Nach einer Machbarkeitsstudie hatte sich der Gemeinderat gegen die Sanierung des Altbaus entschieden. Die würde nach jetziger Erkenntnis etwa acht Millionen Euro kosten, erklärte Köck. „Da ist es besser, etwas Neues zu bauen.“

Bürgerinitiative weiter aktiv

Dass dem so ist, zieht die Förder- und Schutzgemeinschaft Rottach-Egern in Zweifel. Stefan Berghammer und Marco Zimmermann hatten die Initiative aus Protest gegen den Rathaus-Abriss gegründet. Ihrer Bitte, Einsicht in die Machbarkeitsstudie zu erhalten, kommt die Gemeinde nach. „Wir wollen transparent sein“, erklärte Köck. Nach der Sommerpause werde es eine Info-Veranstaltung für alle Bürger zum Rathausbau geben, kündigte er an.

Berghammer und weitere Vertreter der Gruppierung waren zur Vorstellung der Fassadenplanung im Gemeinderat gekommen. Ob ihm der Entwurf gefällt, lässt Berghammer offen. Anfang August dürfe die Gruppe Einsicht in die Machbarkeitsstudie zur Sanierung nehmen, danach entscheide man über das weitere Vorgehen, erklärte Berghammer. Die Initiative sammele noch immer Unterschriften zum Erhalt des Uhrturms. Bald sei die Zahl von 500 erreicht, berichtet der Sprecher. Ein Bürgerbegehren wäre denkbar.

„Ich freue mich auf ein schönes neues Rathaus“

Im Gemeinderat ist das Thema Sanierung abgehakt. „Ich freue mich auf ein schönes neues Rathaus“, sagte Thomas Tomaschek (Grüne). Der Neubau bedeute eine Verbesserung für die Bürger, die Mitarbeiter, das Klima und das Ortsbild. Räumlich decke er den Bedarf und lasse dabei eine kleine, notwendige Reserve, machte Bürgermeister Köck deutlich. Auch künftig werde die Verwaltung ihre Arbeit nicht ins Homeoffice verlegen, sondern wolle für die Bürger präsent und ansprechbar sein: „Das ist uns wichtig.“