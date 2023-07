Einweihungsfest für Gemeindehäuser in Ellmösl und Haslau: „Ein richtig schönes neues Quartier“

Von: Alexandra Korimorth

Beim Einweihungfest fürs neue Wohnquartier freuten sich (v.l.) Andreas Erlacher, Christian Köck, Walter Waldschütz, Gerhard Hofmann und Daniel Merone mit den Mietern. © STEFAN SCHWEIHOFER

In schwierigen Zeiten hat die Gemeinde Rottach-Egern ein großes Wohnbauprojekt in Haslau und Ellmösl für Familien und Senioren gestemmt. Entstanden ist ein schmuckes Quartier mit Abenteuerspielplatz. Das wurde jetzt gebührend gefeiert.

Rottach-Egern – Erst das Richtfest fürs Gemeindehaus in Haslau, gleich danach das Einweihungsfest für die Gemeindehäuser in Ellmösl inklusive Spielplatz: Für die Gemeinde Rottach-Egern, die Mieter und Handwerksbetriebe gab’s viel zu feiern. Das Projekt hatte die Gemeinde drei Jahre lang schwer gefordert, vor allem wegen der schwierigen Corona-Zeit. „Es ist ein richtig schönes Quartier geworden. Wir haben da wirklich etwas Großartiges geschaffen“, erklärte Bürgermeister Christian Köck stolz. „Wir können so junge Leute im Ort halten und ältere Leute unters Dach bringen.“

Köck lobte das gute Miteinander während der Bauphase und die sich gegenseitig unterstützende Hausgemeinschaft. Fürs Fest war die Freifläche zwischen Ellmösl 21 und 23 zum Mini-Biergarten umgestaltet, in dem sich die Bewohner der Gemeindehäuser, Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter sowie die am Bau beteiligten Handwerker zusammenfanden.

Richtfest in der Valepper Straße

Zuvor hatten sie in unmittelbarer Nachbarschaft beim jüngsten Wohnprojekt mit vier Wohneinheiten in der Valepper Straße Richtfest gefeiert. Ein Fest, zu dem es in Ellmösl 19 und 21 coronabedingt nicht gekommen war. „Aber besser spät als nie“, meinte Köck auch mit Blick auf die seit Corona ausstehende Einweihung des sanierten Hauses in Ellmösl 23. Alles wurde jetzt sehr freudig nachgeholt.

Nachlass von Erika Nepperschmidt macht Neubauten möglich

Bevor Köck ein Fass Tegernseer anzapfte und Schweinsbraten mit Knödel verteilte, ließ er die Geschichte der drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 21 Wohneinheiten Revue passieren. Ellmösl 23 wurde für 1,65 Millionen Euro saniert und wieder bezogen. Köck rühmte die Gönnerin Erika Nepperschmidt, die ihr Anwesen der Gemeinde hinterließ, damit aus dessen Erlös (1,5 Millionen Euro) Wohnraum für junge Familien geschaffen werden kann. Durch die staatliche Förderung von 475 000 Euro für Ellmösl 23 blieb genug übrig, um aus dem Nepperschmidt-Topf einen Kinderspielplatz mit Bolzplatz für 150 000 Euro zu errichten (wir berichteten).

Harmonisches Ganzes

Die beiden neu gebauten Häuser Ellmösl 21 und 19 mit 17 Wohneinheiten kosteten 6,9 Millionen Euro. 2,7 Millionen Euro davon übernahm die Wohnbauförderung des Freistaats Bayern. Dafür, dass sich alle drei Häuser und der Spielplatz zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen, dankte Köck Architekt Andreas Erlacher, Bauleiter Kilian Grüneck, Bauhof-Techniker Daniel Merone und Geschäftsleiter Gerhardt Hofmann. Letzterer war nicht nur für die Wohnungsvergabe zuständig, sondern auch für den Umzug der Bewohner von Ellmösl 23 während der Sanierungsphase.

Schwierige Bauphase

Ein großartiges Miteinander von Verwaltung, Gemeinderat, Bewohnern und den „Top-Firmen aus der Region“ habe laut Architekt Erlacher das Projekt geprägt. Man habe gemeinsam geplant, sei respektvoll miteinander umgegangen, habe gemeinsam Lösungen gefunden und sich immer gegenseitig unterstützt. Mit einigen Anekdoten schilderte Erlacher die Herausforderungen einer europaweiten Ausschreibung: etwa, wenn eine Hamburger Firma den Baufortgang um drei Monate verschleppt oder sich eine Firma aus Fürth als rein russisch-ukrainische Truppe herausstellt und bei der Boden-Verlegung der Google-Übersetzungsdienst helfen muss.

Die Miseren und Debakel der Bauzeit waren angesichts der rund ein Dutzend vergnügt spielenden Kinder Randnotizen. Feierlich erteilte Monsignore Walter Waldschütz dem neuen Quartier mit Kinderspielplatz seinen Segen. Diese Häuser, sagte er, seien nicht auf Sand gebaut, sondern auf solidem Felsen – dem guten Miteinander in der Gemeinde Rottach-Egern.