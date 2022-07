Hauptalmbegehung am Tegernsee: Auch Markus Söder will die Wanderstiefel schnüren

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Bei der Hauptalmbegehung 2018, hier auf der Kreuzbergalm, war Ministerpräsident Markus Söder dabei. Auch diesmal hat er sein Kommen zugesagt. Foto: Archiv tp © Archiv tp

Zur Hauptalmbegehung 2022 will auch Ministerpräsident Markus Söder die Wanderstiefel schnüren. Der Almwirtschaftliche Verein Oberbayern (AVO) lädt am 3. August nach Rottach-Egern ein, um einem breiten Publikum auf einer traumhaften Route zu zeigen, was es zu bewahren gilt.

Rottach-Egern – Die erste Station der Hauptalmbegehung am Mittwoch, 3. August, wird die Sieblalm von Anton Maier sein, Bezirksalmbauer im Tegernseer Tal. Sie liegt auf 1150 Metern Höhe unterhalb des Riederecks auf Höhe des Risserkogels. 16 Kühe, zwölf Kälber und 15 Stück Jungvieh weiden da. „Eine Alm zu bewirtschaften, ist etwas für Idealisten“, sagt Maier. Die Arbeit ist hart und kaum rentabel, aber das Herz hängt an dem Paradies zwischen Himmel und Erde. „Das gibt man nicht auf“, sagt Maier.

Und man kämpft darum. In Sachen Wolf ist der Bezirksalmbauer zum Wortführer geworden. Vehement fordert der Landwirt und CSU-Gemeinderat, den Wolf zu jagen, wo er ins Weidegebiet eindringt (wir berichteten). Dennoch wünscht er sich, dass nicht diese Problematik im Mittelpunkt der Hauptalmbegehung im Tegernseer Tal stehen soll. „Wir haben viele Themen“, macht Maier deutlich. Vor allem aber wollen die Bauern bei der Begehung zeigen, wie auf den Almen gearbeitet wird und warum es wichtig ist, die Wiesen nicht einfach sich selbst zu überlassen.

Einblick in die Arbeit auf der Alm

„Da geht’s auch um Artenvielfalt“, meint Maier. Um die etwa 400 Arten Gräser und Kräuter, die wachsen können, weil der Bauer beim schweißtreibenden Schwenden dafür sorgt, dass Büsche, Sträucher und Bäume auf seinem Grund nicht aufkommen. Die Almwirtschaft wird mit Ausgleichszahlungen unterstützt, deren Berechnung ziemlich kompliziert ist und Tücken birgt. Darüber ist ebenso zu reden wie über die so genannte Kombi-Haltung, bei der das Vieh den Sommer auf der Weide verbringt, den Winter aber in einem Stall, der den neuen Vorgaben teils nicht entspricht. Die Kombi-Haltung müsse weiter zulässig bleiben, findet Maier. Vor allem für kleine Betriebe ist der Bau eines geräumigen Laufstalls kaum machbar.

Alle Interessierten sind willkommen

Ministerpräsident Markus Söder hat sein Kommen zugesagt, ebenso wie Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Insgesamt erwartet der AVO rund 800 Teilnehmer zur Begehung, bei der es keineswegs nur um Probleme gehen soll. „Es soll sich jeder ein Bild machen können“, sagt Maier. Jeder sei eingeladen, an der Begehung teilzunehmen und den Tag zu genießen. Gutes Schuhwerk ist vonnöten. Die Strecke von Alm zu Alm ist zwölf Kilometer lang, 850 Höhenmeter sind im Auf- und Abstieg zu überwinden. Reine Gehzeit: sechs Stunden. Für die Verpflegung ist bestens gesorgt. Der Bezirksalmbauernschaft Tegernsee ist es eine Ehre, dass die Begehung zum 75-jährigen Bestehen des AVO in ihr Gebiet führt. Die Organisation, betont Maier, sei eine Gemeinschaftsleistung, bei der er und sein Stellvertreter Hans Kiening auf die tatkräftige Hilfe vieler Bäuerinnen und Bauern zählen könnten: „Da helfen alle zsamm.“

Aussichtsreiche Route

Weil Parkplätze an Kisten, Sutten und Monialm knapp sind, sollte die Weiterfahrt ab Enterrottach in Fahrgemeinschaften erfolgen. Die Begrüßung auf der Sieblalm erfolgt um 8.30 Uhr. Um 9.30 Uhr geht es weiter zur Bernaualm, zur Riedereckalm und zur Lahneralm. Gegen 12 Uhr nimmt die Gruppe Kurs auf die Ableitenalm, ab 14 Uhr wird in Richtung Röthensteinalm weitergewandert. Die letzte Etappe führt zur Rottachalm, wo die Begehung um 16.15 Uhr mit einer Abschlussbesprechung endet. Auf allen Almen stellen die Eigentümer ihren Betrieb mit seinen Besonderheiten vor. Präsentiert wird ein Ausschnitt: Im Tegernseer Tal gibt es 70 Almen. Aufgegeben wurde in jüngerer Zeit keine, wie Maier berichtet: „Zum Glück.“