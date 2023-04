Einblick in die Welt der Supermodels: Ausstellung im Parkhotel Egerner Höfe

Fotografien von Nomi Baumgartl

Von Alexandra Korimorth

Fotografin Nomi Baumgartl ist den Super-Models der 1990er-Jahre sehr nahe gekommen. Ihre Bilder sind bei einer Ausstellung im Parkhotel Egerner Höfe zu sehen.

Rottach-Egern – Kate Moss, Linda Evangelista, Christy Turlington, Nadja Auermann, Tatjana Patitz, Kristin McMenamy: Sie waren in den 1990er Jahren Supermodels und zählen heute als Ikonen der Schönheit. Sie haben jetzt quasi Einzug gehalten ins Parkhotel Egerner Höfe. Denn dort zeigt bis 21. Mai die Starfotografin Nomi Baumgartl aus Murnau 22 ihrer Arbeiten aus den 1990er Jahren unter der Überschrift „Unseen Icons“.

Sehr persönliche Momente eingefangen

Der Titel „Ungesehene Ikonen“ bezieht sich sowohl auf die 22 bis dato unveröffentlichten Arbeiten, als auch auf die Modeikonen selbst, die in intimen Momenten abgelichtet so von der Öffentlichkeit noch nicht gesehen wurden. Nomi Baumgartl hat sie hinter den Kulissen großer Mode-Shows von Jil Sander und Yohji Yamamoto fotografiert.

Baumgartl, die heute als Fotografin für Nachhaltigkeits-Themen – wie Adler-Flüge und abschmelzende Polkappen – bekannt ist, zählt in der Modefotografie zur obersten Riege, vergleichbar mit Peter Lindbergh. Sie war die einzige weibliche Fotografin, der die Supermodels so vertrauten, dass sie auch Backstage kommen und dort fotografieren durfte. So entstanden Bilder von Kate Moss mit misstrauischem Blick beim Schminken („Kate’s Line“), von Nadja Auermann und ihren unfassbar langen Beinen bei der Pediküre („Groundedness“) oder einer entrückten Tatjana Patitz mit fragwürdig gewelltem Haar unter einem fixierenden Haarnetz („The Wave“).

Grazie und Anmut der Ikonen

Linda Evangelista lernt der Betrachter einmal als völlig entspannt mit geschlossenen Augen und Kreuz um den Hals in der Maske („Jesus!“) kennen und einmal unzufrieden, zickig bei der Anprobe, neben einer geradezu angsterfüllt Schneiderin („The Elite“). Der unfertige Look, die Absenz der Scheinwerfer und des Posings tut ihrer Schönheit keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Unbewusstheit des Augenblicks und die Natürlichkeit ihres Ausdrucks schenkt – wie schon von Kleist in seinem philosophischen Aufsatz „Über das Marionettentheater“ diskutiert – Grazie und Anmut, die den Supermodels erst zum Ikonenstatus verhelfen.

Bei der Vernissage im Parkhotel Egerner Höfe verriet Nomi Baumgartl, die ihr Handwerk noch im analogen Zeitalter erlernte, das Geheimnis ihrer Fotografie. Sie fotografiere mit Konzentration, nie mit der Haltung, einfach draufzuhalten, weil dann schon irgendwas dabei sein würde. „Mit Konzentration fotografieren heißt warten, bis der richtige Moment kommt“, stellte sie klar.

Blick hinter die Fassade

In der Flüchtigkeit des Augenblicks findet Baumgartl existenzielle Wahrheiten. Herausstechend dafür ist die grandiose Aufnahme „The last Secret“ von Linda Evangelista und Kristin McMenamy, die sich scheinbar liebevoll umarmen und ein Küsschen auf die Wange geben. Der Spiegel im Hintergrund zeigt die identische Szene völlig anders, geradezu gewalttätig: Da ist eine riesiger Abstand zwischen den Gesichtern und die bebrillte Kristin McMenamy scheint ihre Kollegin zu packen.

Die poetischen, spitzfindigen und ironischen Titel komplettieren die Werke und machen die Ausstellung rund. Kuratiert und erstmals im Sommer 2022 in München präsentiert wurde sie von Evelyn Schönleben und Emanuel Sirch von der Kommunikationsagentur The A Collection, Freunden der Hotelinhaberin Tanja Ehrmann.

Sie hatte „Unseen Icons“ bei der Premiere gesehen, nach Rottach eingeladen und nun zusammen mit Hoteldirektor Anton Halbmayr eröffnet. Die Schau komme einer Reise in eine ikonenreiche Ära gleich, hieß es da. Thomas Kellermann, gerade mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet, begleitete diese Reise mit einem nicht minder aufsehenerregenden Flying Buffet.