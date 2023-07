Einbruch in Rottacher Tankstelle: Unbekannter erbeutet E-Zigaretten und Tabak

Von: Gabi Werner

In der Dunkelheit brach ein Unbekannter in eine Rottacher Tankstelle ein (Symbolbild). © Silas Stein/dpa

Am frühen Samstagmorgen wurde in eine Tankstelle in Rottach-Egern eingebrochen. Der Täter hatte es auf E-Zigaretten und Tabakerzeugnisse abgesehen.

Rottach-Egern - Um an das Diebesgut zu gelangen, schlug der Täter eine Glasscheibe ein und gelangte so in den Verkaufsraum der Tankstelle im westlichen Gemeindebereich von Rottach-Egern. Wie die Polizei berichtet, erbeutete der Unbekannte E-Zigaretten und Tabakerzeugnisse. Der genaue Wert der Beute könne erst in den nächsten Tagen ermittelt werden, heißt es im Pressebericht. Er dürfte sich aber auf ein paar hundert Euro belaufen. Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Anhand der Videoüberwachung kann die Tat auf den Zeitraum zwischen 4 und 4.20 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wiessee unter Telefon 08022/9878-0 zu melden.

