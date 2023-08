„Eine Kabine ist sehr stabil“: Geschäftsführer der Wallbergbahn über die Situation bei Hagel

Von: Gabi Werner

Eine Kabine bei der Einfahrt in die Bergstation. Kleines Bild: Geschäftsführer Stefan Schnitzler. © Archiv/Montage: sh

Während des Hagelschauers mussten einige Fahrgäste in Kabinen der Wallbergbahn ausharren. Der Geschäftsführer erläutert, wie es zu der Situation kam und warum keine Gefahr für die Gäste bestand.

Rottach-Egern – Ausgerechnet während des Unwetters ging bei der Wallbergbahn in Rottach-Egern kurzzeitig nichts mehr. Zunächst hieß es sogar, 20 Personen müssten aus den Gondeln evakuiert werden. Warum die Bahn plötzlich still stand und ab wann der Betrieb bei drohendem Schlechtwetter eingestellt werden muss, erläutert Stefan Schnitzler von der Geschäftsführung der Wallbergbahn GmbH im Interview.

Herr Schnitzler, bekommen Sie als Bergbahn-Betreiber frühzeitig eine Unwetter-Warnung?

Stefan Schnitzler: Wir haben keine besonderen Informationen und nutzen die allgemein zugänglichen Wetterdaten. Hier gibt es zum Beispiel die NINA-App und den Blitzradar von www.wetteronline.de. Und die Erfahrung unserer Mitarbeiter.

Ab wann wird der Betrieb der Bahn eingestellt?

Stefan Schnitzler: Grundsätzlich ist der Betrieb bei Gewitter einzustellen. Je nach Anlage dauert es 10 bis 20 Minuten, um die Strecke zu leeren. Also wird im Idealfall die Beförderung der Personen 10 bis 20 Minuten vorher eingestellt. Die Gefährdung für Fahrgäste ist bei Gewitter gering, da das Stahlseil die Blitze ableitet. Wahrscheinlicher ist es, dass die Technik der Seilbahn durch einen Blitzschlag Schaden nimmt und im schlimmsten Fall eine Bergung nötig ist. Das will man natürlich verhindern.

Wie war die Situation am Samstag? War die Bahn während des Unwetters noch in Betrieb? Es hieß ja anfangs, es müssten Personen evakuiert werden.

Stefan Schnitzler: Am Wallberg war es folgendermaßen: Der Fahrbetrieb wurde bereits eingestellt. In der Zeit, in der die Strecke geleert werden sollte, kam es zu einem kurzen Stromausfall. Durch diesen Stromausfall kam die Seilbahn zum Stillstand. Die Mitarbeiter vor Ort benötigten etwa zehn Minuten, um das Problem zu beheben. In dieser Zeit war das Gewitter dann vor Ort. Die Fahrgäste wurden über den Sachverhalt informiert, leider dauerte dies für einen Fahrgast zu lange: Er alarmierte die Bergwacht. Diese hat sich zum Glück bei uns rückversichert und konnte den unnötigen Einsatz verhindern. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Fahrgäste. Es ist natürlich unangenehm, bei Windböen und Hagel in einer Kabine zu sitzen, und wenn man auf etwas wartet, sind zehn Minuten lang.

Wie gefährlich ist die Situation in einer Gondel, wenn plötzlich ein Hagelschauer hereinbricht?

Stefan Schnitzler: Eine Kabine ist sehr stabil, und auch die Fenster sind aus sehr stabilem Material. Diese dürfen zum Beispiel auch bei Vandalismus nicht kaputt gehen. Die Lärmkulisse ist natürlich dementsprechend, aber eine Gefährdung sehe ich da nicht. Anders sieht das bei einem Sessellift aus, vor allem wenn dieser keine Haube besitzt. Da wäre man dem Hagel ausgeliefert.

