Eine „Vernunftentscheidung“: Rottacher Rosstag schon wieder abgesagt

Von: Gabi Werner

Teilen

Es war alles angerichtet auf dem neuen Festplatz beim Gsotthaberhof. Am Freitagnachmittag jedoch wurde der Rosstag abgesagt. © Thomas Plettenberg

Es war fast zu befürchten: Wegen der unsicheren Wetterprognosen hat die Gemeinde Rottach-Egern ihren für Sonntag (27. August) geplanten Rosstag abgesagt. Das Bedauern ist groß.

Rottach-Egern – Bürgermeister Christian Köck (CSU) sprach von einer „Vernunftentscheidung“: Weil das Regenrisiko letztlich zu hoch war, hat die Gemeinde am Freitagnachmittag (25. August) ihren für Sonntag geplanten Rosstag erneut abgesagt. Die Entscheidung wurde mehrheitlich und in Abstimmung mit den beteiligten Vereinen und Wirten getroffen, erklärte Köck. „Wir finden es alle sehr schade“, sagte der Bürgermeister. Es ist bereits das vierte Jahr, in dem die Traditionsveranstaltung nicht stattfinden kann. Erst hatte die Corona-Pandemie den Rosstag zwei Jahre lang vereitelt, vergangenes Jahr hatte dann ebenfalls das Wetter nicht mitgespielt.

Bauhof-Mitarbeiter hatten bei großer Hitze den Festplatz hergerichtet

Für Rottach-Egern ist es ein Riesenpech. Fast zwei Wochen lang herrschte durchgehend stabiles Sommerwetter, ausgerechnet zum Rosstag-Wochenende sagen die Meteorologen nun aber einen Wetterumschwung mit Temperatursturz und Regen voraus. Leid tut die Absage dem Bürgermeister vor allem für diejenigen, die viel Arbeit in die Vorbereitung der Großveranstaltung gesteckt haben: „Das fängt bei den Mitarbeiterinnen in der Tourist-Info an und hört bei den Bauhof-Mitarbeitern auf, die bei größter Hitze alles aufgebaut haben.“ Tatsächlich war der neue Festplatz beim Gsotthaberhof bereits komplett hergerichtet. Dort sollte der Umzug der Kutschen und Reiter enden. Erstmals wäre heuer an dieser Stelle ein Festbetrieb mit Bewirtung durch die Vereine geplant gewesen.

Pferde-Umzug ohne anschließenden Festbetrieb kam nicht in Frage

Laut Köck gab es zu der am Freitag erfolgten Absage im Grunde keine Alternative. „Da hängt einfach zu viel dran“, gab er zu Bedenken. So müssten etwa die Vereine ihren Lieferanten Bescheid geben und die Bestellungen stornieren. Den Umzug der Pferde ohne anschließenden Festbetrieb stattfinden zu lassen, sei ebenfalls nicht in Frage gekommen, erklärte Köck. Den Besuchern sei es kaum zu vermitteln, dass nach dem Umzug die Veranstaltung einfach beendet ist.

Bergwacht-Förderverein: „Da muss man Vernunft walten lassen“

Neben den anderen beteiligten Vereinen trifft die Absage auch die Bergwacht Rottach-Egern, die traditionsgemäß von den Einnahmen des Rosstags profitiert. „Unterm Strich bleibt für alle Bedauern“, sagte am Freitag Felix Oswald als Vorsitzender des Fördervereins Bergrettung Tegernseer Tal. Die Bergwacht sei wie die anderen Vereine auch für die Veranstaltung parat gestanden. „Im Endeffekt muss man aber Aufwand und Nutzen gegenüber stellen“, meint Oswald. Bei Regen wären wohl nur wenige Besucher zum Festplatz gekommen. „Da muss man die Vernunft walten lassen“, so Oswald.

Termin am letzten August-Sonntag war früher ein Schönwetter-Garant

Der letzte August-Sonntag als Veranstaltungstermin war bis vor wenigen Jahren übrigens ein echter Garant für schönes Wetter. Seit seiner Gründung 1968 bis zum Jahr 2018 musste der Rosstag lediglich zwei Mal wegen zu schlechten Wetters abgesagt werden. Ansonsten konnte er immer stattfinden.

gab