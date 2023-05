Rottachs CSU Bürgermeister Christian Köck verurteilt „Grünen-Bashing“ - Gmunder Grünen-Gemeinderätin berichtet von persönlichen Angriffen

Von: Alexandra Korimorth, Christina Jachert-Maier

Teilen

Das Pamphlet wurde aus dem Schaufenster eines Ladens im Tegernseer Tal wieder entfernt. © Privat

Der Zettel, man wolle Grüne nicht bedienen, lag nur kurz im Schaufenster eines Ladens im Tegernseer Tal. Doch der Nachhall ist gewaltig, nicht nur online. Im Rottacher Gemeinderat wetterte CSU-Bürgermeister Christian Köck gegen das „Grünen-Bashing“. Zeitgleich war dies auch in Gmund Thema.

Rottach-Egern/Gmund – Rottachs Bürgermeister Christian Köck (CSU) ist nicht unbedingt ein Freund grüner Inhalte. Aber was ihn wirklich empört, sind Hass und Hetze. Wenn im Schaufenster eines Ladens im Tegernseer Tal ein Zettel liegt, auf dem in großen Lettern zu lesen ist: „Sympathisanten und Wähler der grünen Partei möchten wir in unserem Geschäft nicht !!! bedienen !!!!“, will Köck das nicht einfach so stehen lassen. „Einfach unterirdisch ist das“, wetterte er im Rottacher Gemeinderat gegen das „Grünen-Bashing“. Eine solche Aktion habe in einer Tourismus-Region, die sich Premium nenne, absolut nichts zu suchen. „Es zeigt, in welche Kultur wir da hineingeraten sind.“

Unzählige Kommentare in den sozialen Medien

Wie berichtet, ist der Auslöser des Zorns nur noch als vielfach kommentiertes Foto in den sozialen Medien sichtbar. Die Betreiberin des Geschäfts hatte den Zettel schnell wieder entfernt. Aber online hat er einen Sturm entfacht, der in alle Richtungen bläst. Die Haltung der Einzelhändlerin stößt keineswegs nur auf Kritik. „Als Gewerbetreibender kann ich mir aussuchen, wen ich bediene und wen nicht. Das ist mein verbrieftes Recht“, ist in den Kommentaren zu lesen. Andere würden ebenfalls „dem Habeck nicht die Hand geben“ wollen. Die Wortwahl ist in sehr vielen Fällen nicht druckreif. Thomas Tomaschek, Vorsitzender der Grünen im Tegernseer Tal und Rottacher Gemeinderat, berichtete bei der Sitzung von gut 20 Hass-Mails, die ihn in jüngster Zeit erreicht haben. „Das darf man nicht einfach hinnehmen, so aus Bequemlichkeit“, findet Tomaschek.

Andrea Schack (Grüne) berichtet von Morddrohungen

Ähnliches bekundete seine Parteikollegin Andrea Schack bei der Gmunder Gemeinderatssitzung, die am gleichen Abend stattfand. Morddrohungen und die Unterstellung, psychisch krank zu sein, machten sie „fassungslos und wütend“, erklärte Schack. Sie fühle sich persönlich massiv angegriffen. In einer Demokratie sei dies kein tolerierbares Verhalten: „Wenn zu viele schweigen und zu Mitläufern werden, kann es schnell kritisch werden.“ Gmunds Bürgermeister Alfons Besel (FWG) unterstützte sie. Die Meinungsfreiheit ende dort, wo politisch Andersdenkende diffamiert werden.

Bürgermeister Köck fordert respektvollen Umgang ein

Sein Amtskollege Köck hat selbst schon erlebt, wie es sich anfühlt, zur Zielscheibe zu werden. „Wenn gewisse Entscheidungen jemanden nicht zur Nos’n g’stand’n sind, wird was losgetreten, das weit unter die Gürtellinie geht“, erklärte er. Dies dürfe man nicht dulden. Auch wenn es sich um den politischen Gegner handle, sei ein respektvoller Umgang und der konstruktive Austausch von Argumenten Pflicht. Er wolle den Kollegen den Rücken stärken, meinte Köck mit Blick auf die grünen Gemeinderäte. Gemeinsam trete man unabhängig von der Parteicouleur für die Entwicklung des Ortes ein.

Gabriele Schultes-Jaskolla: Aufruf zum Boykott

Gabriele Schultes-Jaskolla (FWG) fügte Köcks Plädoyer noch einige Worte hinzu. Sie stamme aus einer alt eingesessenen Einzelhandelsfamilie, schickte sie voraus. Kunden zu diskriminieren, sei „wirklich das Allerletzte“. Aus der „beschämenden und erbärmlichen“ Aktion ziehe sie einen persönlichen Schluss: „In einem Geschäft, das solche Zettel im Schaufenster auslegt, möchte ich nicht bedient werden und auch nicht einkaufen.“ Das müsse sie auch gar nicht, so Schultes-Jaskolla, weil es im Tal genügend schöne Einzelhandelsgeschäfte gebe. Vielleicht, fügte sie an, fänden sich viele Leute, die ihrem Beispiel folgen.