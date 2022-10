Erfolgreiche Saison für den Münchner Bergbus - Zukunft von Projekt dennoch ungewiss

Von: Gabi Werner

Von München aus fährt der Bergbus auch ins Tegernseer Tal und nach Bayrischzell. Matthias Ballweg ist zufrieden mit der Entwicklung des Projekts. © Oliver Bodmer

Der Münchner Bergbus bringt Wanderer von der Landeshauptstadt in die beliebten Ausflugsregionen. Das Angebot wird laut DAV gut angenommen. Wie es mit dem Bergbus weitergeht, ist aber unklar.

Tegernseer Tal/Bayrischzell – Um Wanderer auf nachhaltigem Wege von der Landeshauptstadt zu beliebten Ausflugszielen in den bayerischen Bergen zu bringen, hat der Alpenverein München & Oberland 2021 den Münchner Bergbus ins Leben gerufen. Er pendelte immer an den Wochenenden unter anderem ins Tegernseer Tal und von dort bis nach Steinberg am Rofan in Tirol. Zum Saisonstart 2022 wurde der Bergbus außerdem um eine Linie über Bayrischzell ins tirolerische Thiersee erweitert. Zwei von vier Linien führten somit durch den Landkreis Miesbach. Nun verabschiedete die Sektion das Projekt in die Winterpause und zog eine positive Bilanz der mittlerweile zweiten Saison. Wie es mit dem Bergbus weitergeht, ist indes noch unklar.

DAV-Vorsitzender: Bergbus eine stressfreie Alternative zum Auto

Dass der Individualverkehr reduziert wird, ist ganz im Sinne der Landkreis-Gemeinden, die zeitweise schwer unter dem Ausflüglerdruck leiden. So zogen zuletzt auch Rottach-Egern, Bad Wiessee, Kreuth und Bayrischzell mit, als es darum ging, den Bergbus finanziell zu unterstützen. Offenbar wurde das Angebot gut angenommen. „Wir sind äußerst zufrieden mit der Entwicklung des Projekts“, erklärte Matthias Ballweg, Vorsitzender der Sektion Oberland des DAV, jetzt in einer Pressemitteilung. Die Erweiterung der Routen und eine attraktive Preisstruktur hätten den Münchner Bergbus „zu einer absolut relevanten und stressfreien Alternative zum Auto in Richtung Alpen“ gemacht. Dabei erwähnt der Vorsitzende auch die tatkräftige Unterstützung der Partnergemeinden.

Dank 9-Euro-Ticket: 100-prozentige Auslastung des Bergbusses im August

Der Bus verkehrte immer samstags und sonntags zwischen München und den Ausflugsregionen. Die Sektion spricht von einer „erfreulichen Auslastung“. Im Monat August wurde aufgrund des großen Erfolgs auch noch das 9-Euro-Ticket auf Kosten des Alpenvereins in den Betrieb des Bergbusses integriert. Damit gab es laut Pressemitteilung sogar eine Auslastung von 100 Prozent. Ballweg ist optimistisch, dass es einen Trend hin zu nachhaltiger Freizeitmobilität gebe. „Und wir werden weiter mit anpacken, diese Realität werden zu lassen“, sagt er.

Bergbus soll ab 2024 in den ÖPNV-Linienverkehr überführt werden

Ob und in welcher Form der Münchner Bergbus eine Zukunft hat, steht noch nicht fest. Ziel ist es laut Alpenverein, das Bergbus-Angebot ab 2024 in den ÖPNV-Linienverkehr zu überführen. „Neben dem finanziellen Aufwand, der für ein solches Angebot entsteht, liegen hierfür leider die Hürden rechtlich und administrativ sehr hoch“, erklärt Pressesprecherin Hannah Trowal auf Nachfrage. Seit dem Frühsommer würden dazu Gespräche unter anderem mit der Landeshauptstadt München sowie dem Verkehrsministerium und dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) laufen. Aktuell werde mit den betroffenen Landkreisen verhandelt, die das Angebot in ihre Nahverkehrspläne integrieren müssten und sich natürlich – wenn auch zu einem „deutlich geringeren Beitrag“ als die Landeshauptstadt und der Freistaat – finanziell am Projekt beteiligten müssten. „Hier konnte bisher noch keine Einigung erzielt werden“, berichtet Trowal. Der DAV rechnet damit, dass frühestens 2024 eine Integration des Bergbusses in die ÖPNV-Strukturen gelingen kann.

Um das Angebot bis dahin aktiv zu halten, habe der Vorstand des Alpenvereins beschlossen, auch 2023 eine Reihe an Fahrten anzubieten, heißt es in der Pressemitteilung. Wie dieses Übergangs-Angebot genau aussehen könnte, ist derzeit aber noch offen.

