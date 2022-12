Erfolgreiche Verlängerung des Adventsmarkts: Rottacher Hüttendorf kommt gut an

Von: Christina Jachert-Maier

Der kleine Markt am Pavillon im Rottacher Kurgarten findet viel Zuspruch. Bis Neujahr gibt’s an sechs Ständen Kunsthandwerk und Kulinarisches. © Stefan Schweihofer

Der Rottacher Adventsmarkt ist erstmals in die Verlängerung gegangen – erfolgreich. Sechs Stände stehen noch bis Neujahr im Kurpark, die Gäste freut’s. Und die Standbetreiber sind sich einig: Das Hüttendorf zwischen den Jahren soll es auch künftig geben.

Rottach-Egern – „Bei mir ist immer Weihnachten“, sagt der Rottacher Kunsthandwerker Martin Goldhofer und lächelt. Am 25. Dezember denkt er schon an den nächsten Heiligen Abend. Rund 600 Christbaumkugeln schnitzt und drechselt der gelernte Zimmermann pro Jahr, eineinhalb bis zwei Stunden Zeit verwendet er auf jede einzelne. Da bleiben wenig Pausen, und er will auch keine. Entspannt steht er an seinem Stand im Rottacher Kurgarten und blinzelt in die Wintersonne, die an diesen milden Tagen schon an Frühling denken lässt. Es sind viele Spaziergänger am See unterwegs, am weihnachtlichen Hüttendorf geht kaum einer einfach vorbei. Den Urlaubern und Gästen, die zwischen den Jahren reichlich an den Tegernsee kommen, ein Schmankerl zu bieten, war Ursprung des Vorschlags, den Rottacher Adventsmarkt bis zum Jahreswechsel zu verlängern. So sind heuer erstmals sechs Hütten stehen geblieben: drei Stände mit Kunsthandwerk, drei Stände Kulinarik.

„Die Leute freuen sich“

„Die Leute freuen sich“, stellt Josef Bogner sen. fest. Der Wirt und sein Team kommen kaum nach, Raclette-Semmeln und andere Schmankerl über die hölzerne Theke zu reichen. Das macht er nicht zum ersten Mal in der Zeit zwischen Heiligabend und Neujahr: Um den Gästen etwas zu bieten, hatte der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins schon vor ein paar Jahren mit dem Segen der Gemeinde einen Schmankerl-Stand beim Pavillon betrieben. „Aber da waren wir allein oder zu zweit“, erzählt Bogner. Jetzt ist es ein richtiger Markt, wenn auch ein kleiner. Die Premiere sollte auch ein Versuch sein.

Handgefertigtes findet guten Absatz

„Wir sind froh, dass wir es machen dürfen“, meint Christa Frank, die selbst gefertigte Kissen, Strickstrümpfe und andere Textilien anbietet. Vor allem die fein bestickten Kissen kommen bei der Kundschaft bestens an. „Ich schneidere, meine Tochter stickt“, berichtet Frank. Gemeinsam mit ihren Kollegen Goldhofer und Filz-Künstlerin Christine Kammerer habe sie mit Unterstützung der Dritten Bürgermeisterin Gabriela Schultes-Jaskolla bei der Gemeinde um die Genehmigung für den Markt gebeten. Mit dem Erfolg ist sie zufrieden: „Wir haben gut verkauft.“

Markt soll es auch künftig geben

Die Standlbetreiber sind sich einig: Der Versuch ist ein Erfolg, den Markt soll es auch künftig geben. Allerdings sollen die Stände mehr zusammenrücken. „Im Moment stehen die Buden ein bisschen weit auseinander“, findet Frank und ist sich auch in diesem Punkt mit ihren Kollegen einig. „Dann könnte man in der Mitte ein Feuer machen, das wäre schön“, meint Bogner. All dies wird bei einer Nachbesprechung mit Vertretern der Gemeinde im Januar zur Sprache kommen.

Entspannte Atmosphäre

Alle miteinander schätzen die entspannte Atmosphäre. „Den Leuten gefällt auch, dass es nicht so eng ist wie an den Adventsmärkten“, weiß Bogner. Als Dienstleister fühle er sich auch verpflichtet, den Gästen in dieser besonderen Zeit am schönsten Platz von Rottach-Egern etwas zu bieten. Das solle so bleiben, vielleicht sogar ausgebaut werden – wenn sich denn weiter genügend Mitarbeiter finden: „Das ist auch nicht selbstverständlich.“