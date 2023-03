Erinnerung an glanzvolle Zeiten im Bachmair am See

Von: Gerti Reichl

Betreute 39 Jahre lang im Hotel Bachmair am See die Gäste als Concièrge: Diana Stein. Sie erinnert sich gerne daran. Ihr Namensschild von damals hat sie aufbewahrt. © Thomas Plettenberg

39 Jahre lang war Diana Stein Concièrge im Hotel Bachmair am See in Rottach-Egern. Wenn sie jetzt von den Umbauplänen der Hirmer Hospitality liest, dann kommen bei ihr viele Erinnerungen an glanzvolle Zeiten hoch.

Rottach-Egern – Geht nicht, gibt’s nicht. Schon gar nicht in einem Nobel-Hotel, wie es das Bachmair am See einmal war. Und schon zweimal nicht, wenn sich die Bayerische Staatskanzlei am Telefon meldet und einen hohen Staatsgast aus dem Jemen ankündigt – einen gewissen „Scheich Ahmed al Hagar isn bin Omar“. Er bringe nicht nur seine sieben Lieblingsfrauen mit, sondern auch sein Lieblingskamel „Wüstenwind“. Kurzum: Diana Stein, damals noch Diana Neuse, versichert dem Anrufer, ein Eck in der Tiefgarage so auszustatten, damit sich das Kamel wohlfühlt.

Ehemalige Bachmair-Mitarbeiterin fiel auf Spaßtelefon herein

Der Anrufer entpuppte sich als Moderator des BR-Spaßtelefons – und Neuse musste herzlich lachen. Sie war darauf reingefallen, hatte den Spaß aber mitgemacht. Auch unserer Zeitung, dem „Seegeist“, war der Klamauk damals einen Artikel wert. Noch heute erinnert sich die inzwischen 69-Jährige an die Geschichte. „Eine von vielen, die ich in meiner Zeit im Bachmair erlebt habe“, sagt die gebürtige Allgäuerin, die immer noch in Rottach-Egern lebt.

Bachmair am See zogt Prominenz aus Politik, Sport und Gesellschaft an

Im Hotel an der Seestraße zu arbeiten, sei immer ihr Ziel gewesen, erzählt sie rückblickend. Nach der Ausbildung in einer Münchner Hotelfachschule habe sie sich beworben. Sie bekam den Job, das war 1978. „Ich war dafür zuständig, dass sich die Gäste wohlfühlten“, blickt Stein zurück. Über 520 Betten hätten die Zimmer, Suiten und Appartements im barocken, bäuerlichen oder eleganten Stil damals verfügt. Da ging’s rund für die Angestellten – „ganz besonders im Herbst und vor Weihnachten, wenn das Haus voll war“. Das Regiment führten damals Karl und Karin Rauh. 1967 hatten sie das Hotel übernommen. Der lebenslustige Karl Rauh – er verstarb im September 2015 im Alter von knapp 86 Jahren – schaffte es während seiner Zeit, dem Bachmair zu großem Ruhm zu verhelfen und Prominenz aus Politik, Sport und Gesellschaft an den Tegernsee zu holen.

Thomas Gottschalk und Udo Jürgens waren zu Gast im berühmten Nightclub

Dafür sorgte vor allem auch der 1969 eröffnete Nightclub. Ende der 1970er-Jahre entdeckten ihn die internationale Show-Prominenz und die Klatschpresse für sich. Gäste wie Thomas Gottschalk oder Udo Jürgens gaben sich die Klinke in die Hand. Gerade Udo Jürgens war es, der Diana Stein damals vollends begeisterte. Sie hatte schon als Mädchen für ihn geschwärmt. Dass er an Weihnachten 1980 plötzlich im Bachmair vor ihr stand, um einen Tisch im Nightclub zu reservieren, bleibt ihr unvergessen.

1983 legte der Entertainer eine fulminante Show im Nightclub hin. Diana, die Concièrge, bekam einen ganzen Block Autogrammkarten. Im Dezember 2014, als der Schlagerstar verstarb, holte sie für unsere Zeitung schon einmal Erinnerungsstücke hervor, denn keiner kannte sich besser aus im Haus als sie. Harry Belafonte, Placido Domingo, Paul McCartney – viele Namen mehrten den Ruhm.

Diana Stein führte die berühmten Gäste persönlich in den Nightclub

„Howard Carpendale war in den 2000-ern drei Mal da“, erinnert sich Stein, deren Aufgabe es war, die Gäste zuerst im Restaurant zu platzieren und dann in den Nightclub zu führen, der über gut 300 Sitzplätze verfügte. An Rockröhre Tina Turner kann sie sich ebenso erinnern wie an die britische Popsängerin Bonnie Tylor mit ihrer rauen Stimme, an Liedermacher Rainhard Fendrich und natürlich an Schauspieler und Entertainer Harald Juhnke.

„Es war immer voll im Nightclub. Und es war einfach eine absolut schöne Zeit“, sagt die 69-Jährige, die sich noch an ein Ereignis erinnert: Einmal habe sie eine „tragende Rolle“ bei Film-Dreharbeiten bekommen. Winnie Markus (Schauspielerin, 1921-2002) spielte die Hotel-Chefin Frau Bachmair, Diana eine Angestellte. „Ich musste sagen ,Ein Telefonat, es scheint wichtig zu sein.‘“

Ausgefallene Wünsche der Gäste waren keine Seltenheit

Ausgefallene Events oder spezielle Wünsche der Gäste waren keine Seltenheit. „Einmal mussten wir die Toiletten zu Gebetsräumen umfunktionieren“, erinnert sie sich. „Für eine Taschen-Präsentation wünschte sich eine Firma ein Dromedar als Deko.“ Hier schließt sich der Kreis zum Spaßtelefon. „Ein Kamel für einen Scheich unterzubringen, erschien mir also nicht abwegig.“

Hirmer Hospitality hat große Zukunftspläne für das Bachmair am See

Glanz und Gloria verblassten. Hochwasser, zuletzt 2013, bescherten dem Nightclub sein Ende. Vor sechs Jahren verabschiedete sich Stein in den Ruhestand. Inzwischen ist das Hotel nicht nur geschlossen. Die Hirmer Hospitality, die das komplette, über 18.000 Quadratmeter große Bachmair-Areal an der Seestraße in Erbpacht übernommen hat und umbaut, will unter der Marke Travel Charme Hotels & Resorts möglichst 2025 neu eröffnen und die Geschichte weiterschreiben. Die 69-Jährige verfolgt die Pläne mit großer Aufmerksamkeit. Was sie als Concièrge erlebt habe – und da fällt ihr ein alter Schlager ein – „das gibt’s nur einmal, das kommt nie wieder“.

