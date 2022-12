Es ist alles vorbereitet: Langlauf-Saison am Tegernsee soll baldmöglichst starten

Von: Gabi Werner

Die hohe Lage beschert den Langläufern auf den Loipen an der Sutten in Rottach-Egern meist hervorragende Bedingungen, wie hier im Januar dieses Jahres. © Thomas Plettenberg

Es fehlt nur noch eine Ladung Schnee, dann kann die Langlauf-Saison am Tegernsee starten. Auch heuer steht ein 100 Kilometer umfassendes Loipennetz bereit.

Tegernseer Tal – Die Langlauf-Saison am Tegernsee ist nicht mehr fern: Je nach Witterung und Schneefall könnten schon bald die ersten Loipen gespurt werden – vor allem auf der Sutten in Rottach-Egern und im „Schneeloch“ Kreuth gibt es meist einen frühen Saisonstart. Die Vorbereitungen laufen bereits, wie Christine Miller von der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) mitteilt. Und sie hat Positives zu berichten: Auch heuer steht das rund 100 Kilometer umfassende Loipennetz rund um den Tegernsee uneingeschränkt zur Verfügung.

Für die Loipen braucht es eine 30 Zentimeter hohe Schneeschicht

„Unsere bewährten Loipenfahrer sind alle wieder am Start“, freut sich Miller, die bei der TTT zuständig ist für den Aktivbereich. Damit die Fahrer mit ihren Spurgeräten tatsächlich loslegen können, braucht es aber noch eine Ladung Schnee. Eine Unterlage von mindestens 30 Zentimetern ist laut Miller nötig, um auf dem Grund und Boden der überwiegend privaten Eigentümer keinen Flurschaden anzurichten. Zwar ist es auf der Sutten bereits weiß, wie ein Blick in die direkt auf die Loipen gerichtete Webcam zeigt. „Aber es ist noch zu wenig“, bedauert Miller, die hofft, dass möglichst bald Nachschub kommt.

Neben den Loipen gibt es heuer auch wieder zwei Langlauf-Parcours

Neben den gut 20 Loipen in der Ferienregion Tegernsee will man heuer auch wieder die beiden Langlauf-Parcours am Hirschberg in Kreuth und bei der Sportplatzrunde in Bad Wiessee in Betrieb nehmen. Dort können die Freunde des nordischen Skisports – egal ob Anfänger oder Könner – ihre Technik verfeinern und sich an verschiedenen Stationen ausprobieren. Die Nutzung ist kostenlos.

Sparmaßnahmen: Betrieb der Nachtloipen nur noch eingeschränkt

Obwohl die Bereitstellung der Loipen weitaus weniger Energie erfordert als etwa der Betrieb in den Skigebieten, gibt es auch hier Einsparmaßnahmen. Wie Miller erläutert, wird etwa die Nachtloipe in Kreuth-Brunnbichl heuer nicht mehr durchgehend, sondern nur noch an zwei Abenden in der Woche beleuchtet: Immer dienstags und donnerstags können Langläufer hier von 17 bis 21 Uhr bei Flutlicht ihre Runden drehen. „Das ist total verständlich“, sagt Miller über das Vorgehen der Gemeinde Kreuth. Ob es auch für die kleine Sportplatzrunde in Bad Wiessee Pläne gibt, das Flutlichtangebot einzuschränken, war gestern noch nicht bekannt.

Nächtliches Befahren der Loipen nicht erwünscht

Dass die Sportler zu später Stunde nur dort in die Loipen gehen, wo es ausdrücklich gestattet ist, war und ist der Tourismus GmbH ein großes Anliegen. Im Winter 2020 hatte sie daher Schilder an den Loipen installiert, die darauf hinweisen, dass man die Strecken nur zwischen 7 und 19 Uhr befahren soll. Der Grund: Feierabend-Sportler, die nachts auf die frisch präparierten Loipen gehen, machen die noch nicht durchgefrorene Spur zunichte. „Die meisten halten sich inzwischen an die vorgegebenen Zeiten“, so die Erfahrung Millers, die selbst eine leidenschaftliche Langläuferin ist.

Loipen an der Sutten und in Kreuth garantieren Schneesicherheit

Als solche ist sie überzeugt, dass das Langlaufen eine gute und kostengünstige Alternative zum alpinen Skisport ist. Durch die hoch gelegene Loipe an der Sutten und die Strecken in Kreuth sei am Tegernsee zudem Schneesicherheit garantiert. „Deshalb hegen und pflegen wir dort unsere Loipen extremst“, sagt die Aktivbeauftragte, die sich dankbar dafür zeigt, dass die Zusammenarbeit mit den Loipenfahrern und auch den Grundstückseigentümern, die ihre Flächen großzügigerweise wieder zur Verfügung stellen würden, so hervorragend klappt.

