Warum es für Oligarchen einen neuen Straftatbestand braucht

Von: Stephen Hank

Beste Freunde? Oligarch Alischer Usmanow (r.) soll dem russischen Präsidenten Wladimir Putin – hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2018 – eng verbunden sein. © AFP

Welche Fortschritte gibt es bei der Enteignung von Putin-treuen Oligarchen? Das wollten wir vom CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan (57) aus Rottach-Egern wissen.

Rottach-Egern – „Es muss geprüft werden, ob auch Enteignungen möglich sind.“ Das sagte der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan (57) aus Rottach-Egern, als kurz nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs die russischen Oligarchen in den Fokus rückten. Immer wieder fiel in diesem Zusammenhang auch der Name Alischer Usmanow, der sich gerne am Tegernsee aufhält und in Rottach-Egern gleich mehrere Immobilien besitzen soll. Wie weit die Bemühungen gediehen sind, Milliardäre wie ihn zu belangen, verrät Radwan im Interview.

Herr Radwan, sind die Behörden bei Alischer Usmanow schon weitergekommen?

Alexander Radwan: Ich gehe davon aus, dass gerade überprüft wird, über welche Vermögenswerte er verfügt. Aufgrund der derzeit sich darstellenden Eigentumsstruktur ist eine Zuordnung aber noch schwierig.

Nach SZ-Informationen soll er seine Häuser am Tegernsee über eine Briefkastenfirma von der Isle of Man erworben haben.

Radwan: Und diese Briefkastenfirma ist unter weiteren Briefkastenfirmen in anderen Steuerparadiesen geführt. Das ist die Herausforderung. Ausgangspunkt ist zunächst, dass die betreffende Person auf einer Sanktionsliste steht. Dann muss ihr das Eigentum zweifelsfrei zugerechnet werden können. Es ist ein hochkomplexer Prozess, wie man aus den Erfahrungen der Italiener mit der Mafia weiß.

Alexander Radwan, CSU-Bundestagsabgeordneter © tp

Kommt die Bundesregierung hier voran?

Radwan: Sie hat eine Gruppe eingerichtet, der Vertreter aus fünf Ministerien angehören. Diese müssen das gemeinsam koordinieren. Es geht alles sehr langsam, weil die Oligarchen alles daran setzen, ihr Vermögen zu verschleiern und in Sicherheit zu bringen. Wichtig wäre aber, beim Einfrieren schnell zu agieren, weil es uns Zeit verschafft, Vorbereitungen für andere Maßnahmen zu treffen.

Andere Maßnahmen?

Radwan: Einfrieren ist das eine, aber aufs Einfrieren folgt immer auch das Auftauen. Wir müssen deshalb dazu kommen, dass Vermögen auch entzogen werden kann.

Wie soll das funktionieren?

Radwan: Über eine neue Gesetzgebung. 2017 wurde die strafrechtliche Vermögensabschöpfung neu geregelt. Damit ist es jetzt möglich, durch Geldwäsche erlangte Vermögen einzuziehen. Beispielsweise bei der Clankriminalität funktioniert das gut. Das Prinzip ist: Wenn klar ist, dass das Geld nicht auf sauberem Wege erworben wurde, kann es abgeschöpft werden. Ähnlich ist es bei der Terrorismusfinanzierung. Die politischen Sanktionen sehen bisher nur vor, Vermögen so lange einzufrieren, bis das politische Ziel erreicht ist. Und ich denke eben, dass wir von diesem politischen auf den strafrechtlichen Weg kommen müssen.

Bei Oligarchen dürfte die Beweisführung hinsichtlich Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung schwierig sein.

Radwan: Deshalb muss ein neuer Straftatbestand geschaffen werden: Wer jemanden unterstützt, der einen Völkerrechtsbruch wie den russischen Angriffskrieg begeht, der macht sich strafbar und kann Vermögen entzogen bekommen. Jachten oder auch Immobilien wie die am Tegernsee sind für Oligarchen Portokasse. Es geht um ganz andere Vermögenswerte, beispielsweise um milliardenschwere Beteiligungen an Unternehmen wie dem Touristikkonzern TUI.

Muss eine solche Gesetzesänderung europaweit erfolgen?

Radwan: Es ist Sache der Nationalstaaten. Aber natürlich wäre es hilfreich, wenn es auch auf europäischer Ebene eine Regelung gäbe.

Mal ehrlich, helfen diese Maßnahmen wirklich dabei, den Krieg zu beenden?

Radwan: Es ist ein kleiner Baustein, um Frieden zu erreichen. Aber jeder Baustein ist wichtig. Frieden war immer das wichtigste Gut, das wir hatten in Europa.

