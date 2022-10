Wirbel um Fabergé-Eier von Putin-Freund am Tegernsee: Jetzt spricht der Oligarch - „Völlig unbegründet“

Von: Klaus Wiendl

Die Diskussion um den Wert der sichergestellten Funde in der Villa des Putin-Freunds dauert an. Usmanow widerspricht derweil dem Vorwurf der Steuerhinterziehung.

Rottach-Egern – Die Diskussion um den Wert der nachgebildeten Fabergé-Eier in seinem Besitz lässt den Milliardär Alischer Usmanow nicht ruhen. Nun schickt er über seinen Pressesprecher Grigory Levchenko Bildmaterial – und spricht von Handelspreisen zwischen 200 und 2000 Euro für die Nachbildungen.

Usmanow (l.) schickt unserer Zeitung eine Aufnahme eines Fabergé-Eis. Das Foto soll als Beweis dienen, dass es sich dabei um eine günstige Nachbildung handelt, ein „Souvenir“. © Imago/Usmanow

Wie berichtet, stießen Fahnder der Soko „Ukraine“ vor einem Monat bei einer Razzia in der Rottacher Villa des sanktionierten Milliardärs unter anderem auf vier Fabergé-Eier. Zunächst ging die Staatsanwaltschaft München II davon aus, dass es sich um Originale aus dem 19. Jahrhundert handle. Für den Münchner Kunstexperten Heinrich Graf von Spreti war hingegen rasch klar, dass es Imitate sein müssen – wenngleich wertvolle.

Putin-Vertrauter Usmanow unter Verdacht: Münchner Experte schätzt Eier auf 200.000 Euro

Ohne sie je gesehen zu haben, schätzte er ihren Wert auf rund 200.000 Euro. Vergangene Woche nun teilte auch die Staatsanwaltschaft mit, dass es sich laut vorläufiger gutachterlicher Einschätzung nicht um echte Fabergé-Eier im historischen Sinn handle, diese aber dennoch „nicht unerhebliche Vermögenswerte darstellen“ würden.

Usmanow widerspricht: „tatsächliche Preis des Souvenirs um ein Vielfaches niedriger“

Diese Einschätzung ließ Usmanow nicht ruhen. In einem Schreiben an unsere Zeitung stellte er gestern über seinen Pressesprecher klar, dass der „tatsächliche Preis des Souvenirs um ein Vielfaches niedriger ist“. Es sei auch verkäuflich. Als Beweis fügte er das Foto eines „identischen“ Eis mit der Miniaturnachbildung der Basilius-Kathedrale an. Es handle sich um ein zertifiziertes und autorisiertes Ei-Design aus Frankreich, hergestellt in Limoges von Jean Marie Reynaud. Dieser versuche, „die Pracht der originalen Fabergé-Eier wiederherzustellen“, heißt es.

Recherchen im Internet hätten ergeben, so Pressesprecher Levchenko, dass „ein identisches Ei bei einer Auktion im Jahr 2020 für nur 300 kanadische Dollar erworben wurde“. Zur gleichen Zeit sei ein ähnliches Ei in einem Online-Shop für 4000 Dollar angeboten worden. Eier mit der Signatur Reynaud würden zu Preisen zwischen 200 und 2000 Dollar gehandelt. Auf Nachfrage wollte sich die Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht zu dem Foto äußern.

Gemäß der Sanktionsbestimmungen hätte Usmanow sämtliche Vermögenswerte anzeigen müssen. Dem Wert der Fabergé-Eier kommt deshalb eine nicht unerhebliche Bedeutung zu. Im aktuellen Statement weist der Milliardär den Vorwurf der Steuerhinterziehung, der die Staatsanwaltschaft zur Razzia veranlasst hat, als „völlig unbegründet“ zurück. Er habe nie eine „förmliche Mitteilung erhalten“ und sehe die Durchsuchung als „Mittel zur Ausübung politischen Drucks“.

Die Staatsanwaltschaft verwies schon vor drei Wochen darauf, dass „erst nach Durchführung sämtlicher erforderlicher Ermittlungen geprüft werden kann, ob ein Tatnachweis aus Sicht der Staatsanwaltschaft zu führen ist“. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gelte für Usmanow die Unschuldsvermutung. Eine Stellungnahme des Beschuldigten liege nicht vor, sodass „eine eingehende Prüfung nicht möglich ist“. Zum Wert der sichergestellten Gegenstände äußerte sich die Staatsanwaltschaft nicht.

