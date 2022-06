82-Jähriger klebt falsche Zulassungsplaketten auf

Von: Stephen Hank

Die Polizei stellte die Kennzeichen des Fahrzeugs sicher (Symbolfoto). © Symbolfoto: Oliver Dietze/dpa

Ein offenbar dementer Mann (82) hat die Polizei Bad Wiessee auf Trab gehalten. Er hatte nicht nur vergessen, wo sein Auto steht, sondern auch, dass es keine Zulassung mehr hatte.

Rottach-Egern ‒ Ein 82-jähriger Mann aus dem Landkreis Traunstein rief nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei der Inspektion in Bad Wiessee an und teilte mit, dass er sich in Rottach-Egern befinde und nicht mehr wisse, wo er seinen Pkw geparkt habe. Eine Streife der Inspektion Bad Wiessee fuhr mit dem Herrn die umliegenden Parkplätze ab und stellte den Pkw schließlich auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Rottach-Egern fest.

Gemeindeaufkleber statt Zulassungsplaketten

Der Mann hatte jedoch nicht nur vergessen, wo der Pkw parkte, sondern auch, dass der Pkw am Vortag durch Polizisten in seinem Beisein wegen fehlendem Versicherungsschutz entstempelt worden und somit nicht mehr zugelassen war. Kurzerhand brachte der Rentner Aufkleber einer Gemeinde anstelle der Zulassungsplaketten an den Kennzeichen an und machte sich auf den Weg an den Tegernsee.

Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher. Der Mann hat zwar sein Auto wieder, musste aber den Nachhauseweg anderweitig antreten. Zusätzlich erwartet ihn ein Strafverfahren wegen eines Urkundsdeliktes und wegen eines Zulassungsverstoßes.

