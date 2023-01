Feuer in der Grund- und Mittelschule offenbar Brandstiftung

Von: Gerti Reichl

Im Gebäude der Grund- und Hauptschule Rottach-Egern ist ein Brand ausgebrochen. © Stefan Schweihofer

+++Aktualisierung+++

Der Brand, der am Mittwochnachmittag (11. Januar) im Gebäude der Grund- und Mittelschule ausgebrochen ist, wurde offenbar bewusst gelegt. Die Polizei ermittelt.

Rottach-Egern – War es ein dummer Schülerstreich oder gezielte Sabotage? Fest steht: Nach dem Schwelbrand, der am Mittwochnachmittag (11. Januar) im Gebäude der Rottacher Grund- und Mittelschule an der Kißlingerstraße ausgebrochen ist, ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr: Die Hausmeisterin bemerkt Rauch im Erdgeschoss des Eingangsbereichs – dort, wo sich Garderoben befinden und Fundstücke aufbewahrt werden. Sie handelt beherzt und konsequent, schließt die Brandschutztüren und alarmiert die Feuerwehr. Um 14.36 Uhr wird Alarm ausgelöst, Sirenen heulen und sind weithin zu hören. Es ist kein normaler Rettungseinsatz, denn Feueralarm in der Schule heißt: Großalarm.

Großalarm in der Rottacher Schule: Knapp 80 Feuerwehrler ausgerückt

„Da rücken alle aus“, sagt Tobias Maurer, Kommandant der Rottacher Feuerwehr, der mit 45 Mann zur Schule rast und auch das Kommando übernimmt. Der Alarmplan sieht Atemschutzträger vor, zudem unter anderem eine spezielle örtliche Einheit, Landkreis-Rettungskräfte, Kreisbrandinspektoren, zwei Polizeistreifen sowie etliche Rettungskräfte des BRK. Die Feuerwehr Kreuth kommt mit rund 25 Mann dazu, Bad Wiessee rückt mit acht Mann an. Drei Schulklassen, eine sechste, siebte und achte Klasse mit insgesamt 30 Mädchen und Buben, die im Nebengebäude Kursunterricht haben, werden evakuiert und zu einem sicheren Platz im Freien gebracht.



Schnell hat die Feuerwehr die Lage im Griff, nach etwa einer Stunde stellt Tobias Maurer erleichtert fest, dass lediglich Sachschaden entstanden ist – rund 10 000 Euro schätzt die Polizei Bad Wiessee. Glücklicherweise ist die betroffene Fläche aufgrund der Brandschutztüren begrenzt, wenngleich natürlich eine Verrußung zu beklagen sei. „Es war zum Glück Nachmittag“, sagt Maurer, „Wenn so ein Fall am Vormittag passiert und die Schule voll besetzt ist, schaut das schon anders aus.“ 507 Schülerinnen und Schüler drücken in Rottach-Egern dann die Schulbank, sagt Rektor Ulrich Throner, der zum Zeitpunkt des Brandes mit einigen wenigen Lehrkräften noch im Haus war. Zu Spekulationen über Brandstiftung will er sich noch nicht äußern. Er wolle erst die Ermittlungen abwarten.



Wenngleich Zeugenhinweise unter Rufnummer 0 80 22 / 9 87 80 oder jeder anderen Polizeidienststelle erbeten werden, so steht für die Polizei Bad Wiessee fest: Hier haben unbekannte Täter bewusst gezündelt.

+++Erstmeldung+++

In Rottach-Egern läuft gerade ein größerer Feuerwehreinsatz: Im Keller der Grund- und Mittelschule ist offenbar ein Brand ausgebrochen.

Rottach-Egern - Gegen 14.30 Uhr heulten am Mittwoch (11. Januar) in Rottach-Egern die Sirenen. Da war schon eine Rauchsäule zu sehen, die aus dem Keller der Grund- und Mittelschule an der Kißlingerstraße ins Freie drang.

Die Polizei Bad Wiessee bestätigt nach einer ersten Anfrage den Einsatz, kann aber noch keine näheren Angaben machen. Auch ist noch nicht bekannt, ob sich Personen im Gebäude aufhalten.

Nähere Infos folgen.

