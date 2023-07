Finale beim Musikfest am Tegernsee: Rezeptpflichtig herzergreifend

Von: Katrin Hager

Teilen

Schlussapplaus: Viermal holte das jubelnde Publikum (v.l.) Violinistin Eldbjørg Hemsing, Cellist Daniel Müller-Schott und Pianist Martin Stadtfeld zurück auf die Bühne. Sie beendeten im Seeforum das 34. Musikfest am Tegernsee. © privat

Drei junge Titanen ihres Fachs haben den denkwürdigen Schlusspunkt des 34. Internationalen Musikfests am Tegernsee gesetzt. Eldbjørg Hemsing, Daniel Müller-Schott und Martin Stadtfeld begeisterten restlos.

Rottach-Egern – „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Impresario.“ Dieser Hinweis hätte spätestens am Dienstag zum Abschlusskonzert des 34. Internationalen Musikfests am Tegernsee an den Türen des Seeforums stehen müssen. Denn das Programm mit drei Klaviertrios mit drei jungen Titanen ihres Fachs, Violinistin Eldbjørg Hemsing, Cellist Daniel Müller-Schott und Pianist Martin Stadtfeld, dürfte einen langen Nachhall bei den 250 Besuchern entfalten.

Festivalleiter Helge Augstein hatte jedenfalls schon vorab gedankt, dass er Kammerkonzerte für ein Publikum organisieren dürfe, das diese zu schätzen wisse. Er blickte auf neun „wirklich eindrucksvolle Konzerte“ zurück, von denen etliche „tief ergreifend“ gewesen seien – wohlwissen dass das ergreifendste und wahrhaftigste zum Schluss kommen sollte. Hemsing, Müller-Schott und Stadtfeld machten menschlich Existenzielles erfahrbar: Sie deklinierten Freundschaft und Partnerschaft, Verlust und Trauer.

Beethoven, Grieg und Tschaikowsky

Mit Ludwig van Beethovens Opus 70, dem „Geister-Trio“, nahmen die drei Klassik-Stars die Zuschauer ad hoc ein, fesselten sie geradezu. Das wundersame Wechselspiel zwischen wuchtig-starken und leise-zarten Motiven entwickelte sich im sagenhaften, organischen Zusammenspiel der drei Künstler so fließend, schillernd und kraftvoll, dass man erst den Eindruck eines Wirbels hatte, der sich in einen Strudel mit zwischenmenschlicher Sogkraft entwickelte. Im zweiten Satz machte das Trio den tiefen Schmerz, das kurze Erwachen des Widerstands, die wieder erstarkende Trauer, das Versickern der Lebensenergie, das Nachgeben in tiefster Dunkelheit und das gemeinsame Erstarken am Ende greifbar und spürbar. Wie erlösend war dann das Presto, in dem Hemsing, Müller-Schott und Stadtfeld Partnerschaft im rhythmischen Wechsel ein Füllhorn aus freudvollen und mitreißenden Klängen über die staunenden, sichtlich bewegten Zuschauer ergossen.

Bei Edvard Griegs unvollendetem Trio, das nur aus einem Satz „Andante con moto c-Moll“ besteht, faszinierte Müller-Schott, als er mit seinem Cello warmes Licht in die anfangs schmerzlich-getragenen Klänge schüttet. Wie die Geige versöhnlich und das Klavier hoffnungsfroh folgten, sangen die drei Musiker das Hohelied auf die Freundschaft, in der alle Stimmen gleichberechtigt nebeneinanderstehen – ob im Voranschreiten oder in traurigem Verharren. Das Publikum hielt den Atem an, ehe der Applaus die Spannung löste.

Das Ganze krönte Peter Tschaikowskys 40-minütiges Klaviertrio a-Moll Opus 50, mit dem der Komponist den Verlust seines Freundes, des Pianisten Nikolai Rubinstein, aufarbeitete. Ohne dass es seinerzeit schon die psychologischen Theorien über die verschiedenen Phasen der Trauer gegeben hätte, gab Tschaikowsky hier einem Jahr Trauerarbeit musikalischen Ausdruck. Und das Trio Eldbjørg Hemsing, Cellist Daniel Müller-Schott und Pianist Martin Stadtfeld ließen sie die Zuschauer erleben. Verklärende Erinnerungen mit tänzerischen Passagen wechselten mit sehnsüchtigen Kantilenen und hymnenhafter Ehrerbietung. Der Trauermarsch am Ende beschloss diese „Therapiesitzung“ so fulminant, dass es erst einmal eine sehr lange Pause brauchte, bis die ersten ein leises und kehliges „Wahnsinn!“ und „Fantastisch!“ flüstern konnten.

Minutenlange Bravorufe und Applaus

Als die Zuschauer sich wieder sortiert hatten, wurden minutenlange Bravo-Rufe und Dauerapplaus hörbar, die die drei Musiker viermal zurück auf die Bühne riefen. Ein wahrhaftig herzergreifendes Musikerlebnis, für das es im Grunde tatsächlich eine ärztliche Verordnung bräuchte.