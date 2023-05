Firetruck-Pulling zum Jubiläum: Rottacher Kommandant erklärt im Interview, was dahinter steckt

„Jeder muss wissen, wo er hinlangt“

Die Feuerwehr Rottach-Egern erhofft sich von dem Wettbewerb eine Riesen-Gaudi: Zum 150-jährigen Jubiläum richtet die Wehr im Festzelt am Birkenmoos ein Firetruck-Pulling aus.

Rottach-Egern – Vier Tage lang wird Hochbetrieb herrschen im Festzelt am Birkenmoos. Dort feiert die Feuerwehr Rottach-Egern ab Donnerstag, 18. Mai, ihr 150-jähriges Bestehen – mit Live-Musik, einem Familientag und einem Firetruck-Pulling. Was hinter dem Wettkampf steckt, verrät Kommandant Tobias Maurer im Interview.

Herr Maurer, wird Euch der Sprit zu teuer, oder warum lasst Ihr ein Feuerwehrauto ziehen?

Tobias Maurer: Wir haben uns lange überlegt, was wir Aktives machen könnten, damit man nicht nur im Bierzelt sitzt, sondern auch Unterhaltung hat. Auf Messen hätten wir das ein oder andere gesehen, was uns gefallen hat. Aber das Leihen der entsprechenden Geräte hätte viel Geld gekostet. In Schaftlach haben wir mal ein mannschaftliches Seilziehen gesehen. Das war eine Riesen-Gaudi, jeder konnte mitmachen, und auch das Publikum war begeistert. Natürlich wollten wir nicht das Gleiche machen und es sollte auch etwas sein, was mit der Feuerwehr zu tun hat. So sind wir auf’s Feuerwehrautoziehen gekommen. Und damit es eine echte Herausforderung ist, haben wir unser größtes Fahrzeug ausgesucht, den 18.000 Kilo schweren TLF4000 Rottach-Egern 23/1.

Was genau wird dabei gemacht?

Tobias Maurer: Jeweils eine Löschgruppe zieht das Tanklöschfahrzeug ausschließlich mit Muskelkraft möglichst schnell ins Ziel. Die Strecke ist 25 Meter lang. Der Schnellste gewinnt. Sollte es keiner ins Ziel schaffen, zählt die größte zurückgelegte Strecke innerhalb einer bestimmten Zeit. Zunächst haben wir uns den Modus offen gelassen, weil wir nicht wussten, wie viele mitmachen, aber die Resonanz ist so groß, dass es nur einen Durchgang geben wird. Für die Jugend unter 18 gibt es schon am Nachmittag ab 14.30 Uhr einen Wettkampf. Hier ziehen Staffeln mit sechs aktiv Ziehenden unseren Pinzgauer TSF Rottach-Egern 44/1 über die 25 Meter.

Worauf kommt’s beim Ziehen an?

Tobias Maurer: Man kann das nicht nur mit roher Gewalt machen. Zuerst muss mit Technik gearbeitet werden. Es braucht vernünftige Kommandos und einen koordinierten Zug am Anfang. Da muss jeder wissen, wo er hinlangt. Sobald das Fahrzeug ins Rollen kommt, ist es kein Problem mehr. Ich bin gespannt, wie das die einzelnen Feuerwehren lösen.

Wie ist Eure Idee angekommen? Wie viele Wehren machen denn mit?

Tobias Maurer: Wir haben alle Landkreis-Wehren persönlich besucht, sie zu unserem Jubiläum eingeladen und ihnen auch erläutert, was wir mit dem Firetruck-Pulling vorhaben. Die Resonanz war gewaltig. 24 Mannschaften haben sich angemeldet. Wir Rottacher machen nicht mit.

Wissen Sie, ob jetzt im Landkreis schon fleißig trainiert wird?

Tobias Maurer: Alle hatten jetzt mindestens drei, vier Wochen Zeit dafür. Manchmal bekommen wir Nachfragen über die genaue Länge des Seils oder die Beschaffenheit des Bodens.

Sind Hilfsmittel erlaubt?

Tobias Maurer: Nein. Die Mannschaften müssen das mit Kraft und Technik lösen. Für möglichst große Chancengleichheit tragen alle ihre übliche Ausrüstung der Schutzklasse II mit Feuerwehrstiefeln, Hose, Jacke, Helm und Handschuhen.

Gibt es Favoriten?

Tobias Maurer: Das kann man überhaupt nicht sagen. Vielleicht hängt es auch ein bisserl vom Glück ab, ob alles zusammenpasst.

Wo und wie steigt der Wettkampf?

Tobias Maurer: Wir machen ihn im Festzelt. Da sind wir unabhängig vom Wetter, haben auch am späteren Abend gutes Licht und die Musikanlage, denn jede Mannschaft wird zu dem von ihr ausgesuchten Lied einmarschieren. Kommentiert wird das Ganze von Fastenprediger Florian „Flickä“ Oberlechner, Hochzeitslader Hans Schüller und Josef Spiel von der Tegernseer Tanzlmusi. Voraus geht übrigens ein Daferl-Girl, das die Feuerwehren aus ihrem Ort mitbringen. Während des gesamten Wochenendes kann man an der Bar in den Klopferdeckel-Turm der Favoritin werfen. So wird parallel noch die Miss Daferl-Girl gewählt, die sich über ein Wiesner-Dirndl freuen darf. Weitere Preise sind eine Ballonfahrt und ein Tandem-Gleitschirmflug vom Wallberg.

Apropos: Gibt es außer Ruhm und Ehre etwas zu gewinnen?

Tobias Maurer: Für die Erstplatzierten gibt es Gutscheine über 100, 50 und 30 Liter Bier im Festzelt. Für die Jugendmannschaften Karten fürs Tegernsee Phantastisch, das Rottacher Freibad und den Kletterwald Ostin.

