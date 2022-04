Am Tegernsee: Bürgermeister will Flüchtlinge in Oligarchen-Villen unterbringen - Doch „Möglichkeiten begrenzt“

Von: Klaus-Maria Mehr, Franziska Konrad, Gabi Werner

Der Medienrummel um die Gemeinde Rottach-Egern und ihren Putin-Oligarchen nimmt nicht ab. Bürgermeister Köck sorgt nun selbst für eine Schlagzeile - mit der Idee, in Usmanows Villen Ukraine-Flüchtlinge unterbringen.

Rottach-Egern - Die Gemeinde Rottach-Egern kommt nicht zur Ruhe: Seit Wochen sorgt das vermeintliche Oligarchen-Paradies am Tegernsee (Landkreis Miesbach) für riesiges Medieninteresse. Das liegt vor allem an Putin-Milliardär Alischer Usmanow, der mehrere Villen in Rottach-Egern besitzt. Bürgermeister Christian Köck (CSU) erhält wegen des engen Putin-Freunds im Ort inzwischen sogar Hass-Mails.

Eine von drei Villen, die Oligarch und Putin-Freund Alischer Usmanow in Rottach-Egern besitzt. Bürgermeister Köck würde hier am liebsten Flüchtlinge wohnen lassen. © Leder/Plettenberg

Nun hat der Rathaus-Chef mit einer Aussage bei der Bild (Plus-Inhalt) überrascht. „Bürgermeister will Putin-Freund Protz-Villen wegnehmen“, titelt die Zeitung online, darunter: „Drei Häuser von Alisher Usmanow sollen Flüchtlingsheime werden.“ Im Text lesen sich seine Zitate etwas moderater, wenngleich in der Sache ähnlich:

Flüchtlingsheime in Oligarchen-Villen? Bürgermeister stellt klar - „Wäre eine Genugtuung“

„Ich möchte die Villen ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung stellen. Bei uns leben bereits mehr als 50 und es werden täglich mehr.“ Und: „ Es wäre eine Genugtuung, diejenigen in die Villen zu lassen, die vom Angriffskrieg der Russen schwer getroffen sind“, zitiert die Bild den Bürgermeister.

Das klingt so, als wollte Bürgermeister Christian Köck (CSU) morgen die Villen-Türen mit der Brechstange aufhebeln und sofort Flüchtlinge hineinwinken. Doch so einfach ist es auch wieder nicht, wie ein Anruf unserer Redaktion im Rottacher Rathaus zeigt. Genau so will er sich nämlich nicht verstanden. Köck hat nach eigener Aussage gegenüber der Bild nie eine Enteignung gefordert.

Oligarchen-Villa am Tegernsee zum Flüchtlingsheim? „Möglichkeiten sind stark begrenzt“

Zum Thema Sanktionen gegenüber Oligarchen sagt er: „Die Möglichkeiten unsererseits sind da stark begrenzt.“ Sollte aber die Bundesregierung die Gesetzesgrundlage schaffen, um die Villen am Rottacher Seeufer zu enteignen, wäre es laut Köck „sinnvoll, der Gemeinde die Gestaltungsmöglichkeiten für die Immobilien einzuräumen“. Sprich: Diese könnten dann zur Unterbringung von Flüchtlingen herangezogen werden.

Rund 50 Kriegsflüchtlinge sind mittlerweile in Rottach-Egern untergekommen – allesamt in privaten Unterkünften. „Große Einheiten haben wir leider nicht“, sagt Köck. Der Wohnraum ist knapp in der Talgemeinde. „Warum soll es nur einem gewissen Klientel vorbehalten sein, am See wohnen zu dürfen?“, fragt Köck.

CSU-Bundesabgeordneter Alexander Radwan erklärte unlängst, wie sinnvoll, aber auch rechtlich schwierig eine Enteignung von Oligarchen wäre. Dafür müsse ein ganz neuer Straftatbestand geschaffen werden.

