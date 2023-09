Flugunfall nach Strömungsabriss: Gleitschirm-Pilotin stürzt aus vier Metern auf den Boden

Von: Jonas Napiletzki

Beim Landeanflug an der Wallbergstraße in Rottach-Egern hat sich eine Gleitschirmpilotin verletzt. Sie stürzte rund vier Meter über dem Boden ab und prallte auf den Rücken.

Rottach-Egern - Eine Gleitschirmpilotin aus München ist am Sonntagnachmittag über dem Landeplatz an der Wallbergstraße in Rottach-Egern aus rund vier Metern Höhe abgestürzt. Dabei hat sich die 32-Jährige nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Wiessee am Rücken verletzt und wurde von einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Murnau geflogen.

Strömungsabriss wohl die Unfallursache

Nach bisherigem Ermittlungsstand habe die Pilotin ihren Gleitschirm im Landeanflug gegen 15 Uhr zu stark abgebremst, teilen die Ermittler mit. „Es kam zum Strömungsabriss und zum Absturz.“

