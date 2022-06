Flugverbot wegen G7-Gipfel: „Nehmen es emotionslos hin“

Von: Gabi Werner

Das Fliegen im Luftraum über dem Tegernsee ist während des G7-Gipfels in Elmau tabu. © Archiv tp

Gleitschirme über dem Tegernsee wird man ab Sonntag vergebens suchen: Wegen des G7-Gipfels herrscht Flugverbot. Die Betroffenen nehmen es gelassen.

Rottach-Egern – Wenn sich ab Sonntag, 26. Juni, auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen die Staats- und Regierungschefs von sieben führenden Industrienationen zu ihrem Gipfel treffen, hat das auch Auswirkungen aufs Tegernseer Tal. Der Rottacher Wallberg liegt in der Flugverbotszone. Das bedeutet: Von Sonntag, 8 Uhr, bis Dienstag, 28. Juni, 24 Uhr, dürfen von dort keine Gleitschirme oder Drachenflieger starten. Dominik Lang vom Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal sieht in dem Verbot kein größeres Drama: „Wir nehmen es emotionslos hin und haben uns daran zu halten.“

Flieger wurden per Newsletter über das Verbot informiert

Dass das Fliegen vom Wallberg für die paar Tage tabu ist, dürfte sich in der Flieger-Szene bereits herumgesprochen haben, glaubt der Vorsitzende. Seine Mitglieder habe der Verein per Newsletter über das Flugverbot während des G7-Gipfels informiert. Dieser Tage werde man noch Info-Zettel bei der Wallbergbahn und am Landeplatz aushängen. „Das müsste im Normalfall reichen“, glaubt Dominik Lang, der an die Mitglieder appelliert, das Verbot auch zu beachten.

Verstoß gegen das Flugverbot bedeutet eine Straftat

Wenn nicht, kann dies ernste Konsequenzen haben. Ein Verstoß gegen die Beschränkung stellt laut Polizei eine Straftat dar. Antonia Asenstorfer, Sprecherin der Brauneck- und Wallbergbahnen GmbH, kann sich sogar an einen Fall erinnern, als ein Gleitschirmflieger per Hubschrauber aus der Flugverbotszone geholt wurde. 2015, als die G7-Runde schon einmal auf Schloss Elmau tagte, hatte es ebenfalls ein solches Flugverbot gegeben.

Wallbergbahn wird niemanden mit Flugausrüstung befördern

Auch Asenstorfer stellt klar: Die Wallbergbahn werde in der Phase des Flugverbots „niemanden zum Fliegen befördern“. Sollte jemand mit Ausrüstung erscheinen, werde er darauf hingewiesen, so Asenstorfer, die keine größeren Schwierigkeiten erwartet. „Unsere Gleitschirm-Schulen und Locals wissen Bescheid.“

