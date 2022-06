Förderpaket für Willkommensgruppe an Rottacher Grundschule: Spenden ermöglichen zusätzlichen Unterricht

Von: Christina Jachert-Maier

Mit viel Engagement hat Schulleiter Ulrich Throner ein gutes Angebot für Geflüchtete organisiert. © Ralf Poeplau

Ein echtes Willkommen für Kinder, die mit ihren Müttern vor dem Krieg aus der Ukraine flüchten mussten, das ist dem Rottacher Schulleite Ulrich Throner wichtig. Dabei kann er auf viel Unterstützung zählen.

Rottach-Egern - Aktuell besuchen 15 Kinder die Willkommensgruppe der örtlichen Grundschule. Hinzu kommen neun Jugendliche, die in den Klassen fünf bis sieben der Mittelschule unterrichtet werden. Nicht als separate Gruppe, sondern in den Klassen integriert. Dies sei angesichts der Sprachprobleme schon eine besondere Herausforderung, sagt Throner: „Da muss viel über google translate gehen.“

Der Leiter der Rottacher Grund- und Mittelschule hat viele bürokratische Hürden genommen, um ein Angebot zu zimmern, das mehr bietet, als die aktuellen Bestimmungen für Willkommensgruppen an den Schulen des Freistaats hergeben.

Deutsch ist Lernziel Nummer eins

Finanzierbar ist dies dank der Unterstützung des Rottacher Helferkreises und von Sponsoren. Das Erlernen der deutschen Sprache ist darum quer durch alle Altersklassen Lernziel Nummer eins. In der Willkommensgruppe unterrichtet eine Lehrerin mit den besten Voraussetzungen: Sie hat in Deutschland studiert und lebt schon länger im Landkreis, ist aber mit der ukrainischen Sprache aufgewachsen. Meist wird die Willkommensgruppe von zwei Lehrerinnen betreut, was wichtig ist. „Altersmäßig ist die Gruppe bunt durchgemischt“, erklärt Throner.

Unklare Bestimmungen haben Start erschwert

Zudem ist die Fluktuation hoch. Einige der ins Tegernseer Tal geflüchteten Mütter sind mit ihren Kindern wieder weitergezogen. Wie berichtet, kam im März eine größere Zahl von Geflüchteten an. Eine Woche nach den Osterferien wurde die Willkommensgruppe an der Rottacher Grundschule als Angebot für den südlichen Landkreis eingerichtet, mit 19 Kindern. „Wir hätten gerne schon früher angefangen“, berichtet Throner. Das Problem: Die Bestimmungen für die Organisation und Besetzung der Willkommensgruppen wurden nur scheibchenweise festgeklopft. Vom Freistaat finanziert werden nun Willkommensgruppen mit 25 Wochenstunden.

Zusätzliche Förderung mit Hilfe von Spenden

Als dickes Plus gibt es in Rottach-Egern ein Förderpaket, das sowohl den Grundschülern als auch den Mittelschul-Kindern aus der Ukraine zugutekommt. Es besteht nicht nur aus zusätzlichem Deutschunterricht. Auch Kunst, Sport und ukrainische Literatur gehören dazu. Möglich macht dies ein engagierter Helferkreis, als dessen Vertreterin dritte Bürgermeisterin Gabriele Schultes-Jaskolla (FWG) im Gemeinderat die Situation an der Schule schilderte. „Wir haben da einen ausgesprochen guten Weg in Rottach“, meinte Schultes-Jaskolla. Es sei schon eine Besonderheit, an der Schule so viel Unterstützung anbieten zu können. Dafür gebühre Throner und seinem Team großes Lob: „Das Ganze war mit nicht unerheblichen bürokratischen Schwierigkeiten verbunden.“ Sie wolle zudem den Spendern ein Dankeschön aussprechen, erklärte Schultes-Jaskolla. Aus Mitteln des Freistaats wäre das jetzige Angebot mit dem Einsatz zweier Lehrkräfte nicht zu finanzieren.

Das Rottacher Modell sei auch bei einer Bürgermeisterdienstbesprechung in Hausham Thema gewesen, berichtete Rathaus-Chef Christian Köck (CSU). Dass es als Vorbild tauge, sei dem Engagement des Helferkreises zu verdanken. „Kreativ und sinnhaft“ habe der Helferkreis ein Unterstützungsangebot auf die Beine gestellt und dabei auch für die rechtliche Absicherung gesorgt.

Dauerhafte Unterbringung ist größte Herausforderung

Die größte Herausforderung, so Köck, werde die dauerhafte Unterbringung der Geflüchteten sein. Gerade im Tegernseer Tal bestehe ohnehin eine sehr hohe Wohnraumnot. „Wir wollen auf gar keinen Fall, dass möglicherweise Sozialneid aufkommt“, berichtete Köck vom Bürgermeister-Treffen. Man sei sich der Verantwortung bewusst, den Kriegsflüchtlingen zu helfen: „Wenn jeder seinen Beitrag leistet, können wir das Leid, das die Menschen in ihrer Heimat erfahren haben, zumindest etwas lindern.“