Französische Delegation kommt nach Rottach: Spätes Gedenken an einen wahren Helden

Ein Porträt von Friedrich Lissignolo ist 1905 in der Wochenzeitschrift „Bayernland“ erschienen. In seiner Heimat ist der hoch dekorierte Oberst in Vergessenheit geraten – in Frankreich nicht.

Hauptmann hatte Menschlichkeit bewiesen

Von Christina Jachert-Maier schließen

Im deutsch-französischen Krieg hat Hauptmann Friedrich Lissignolo Menschlichkeit bewiesen. Das war 1870. Begraben ist er in Rottach-Egern. Hier plant nun eine französische Delegation eine Würdigung.

Rottach-Egern – Die Blasmusik der Bundeswehr wird die französische und die deutsche Nationalhymne spielen, Brigadegeneral Thomas Hambach eine Rede halten, der französische General Philippe Bonnet eine Gedenktafel an der dem Friedhof zugewandten Mauer der Egerner Kirche enthüllen. Dazu schießen die Tegernseer Gebirgsschützen einen dreifachen Ehrensalut. Die Würdigung mit allem Pomp gilt Friedrich Lissignolo, der 1905 auf dem Egerner Friedhof seine letzte Ruhe fand.

Die Erinnerung an den königlichen Oberst verblasste

Damals wurde der königliche Oberst a.D. und Privatbibliothekar von König Otto I. Friedrich Lissignolo mit höchsten Ehren zu Grabe getragen. Doch die Erinnerung an ihn verblasste, die Grabstätte verschwand.

Dass künftig eine Gedenktafel in französischer und deutscher Sprache an einen Mann erinnern wird, der 1870 als Hauptmann im deutsch-französischen Krieg Menschlichkeit bewies, ist einer hartnäckigen Spurensuche der französischen Armee zu verdanken – und deren Unterstützung durch historisch Interessierte aus dem Tegernseer Tal.

Lissignolo verhinderte in Frankreich ein Gemetzel

Auslöser war der 150. Jahrestag der Schlacht von Bazeilles. Im Jahr 1870, es tobte der deutsch-französische Krieg, hatte sich eine Sondereinsatztruppe der Marine-Infanterie in der Herberge Maison Bougerie verschanzt und kämpfte gegen die Truppen aus Bayern. „Bis zur letzten Patrone“, wie es heißt. Als die Munition verschossen war, ergaben sich die Franzosen.

Auf deutscher Seite hatte der bayerische Hauptmann Friedrich Lissignolo das Kommando. Seine Mannen wollten das Haus stürmen und sich blutig rächen, aber Lissignolo verhinderte ein Gemetzel. Er bändigte seine Kameraden und ließ die französischen Soldaten gefangen nehmen.

Akt der Menschlichkeit ist in Frankreich unvergessen

Das Haus Bougerie ist heute ein Museum mit Namen „Museé de la dernière cartouche“, häufig finden dort Gedenkzeremonien statt. Der Akt der Menschlichkeit des bayerischen Kommandeurs in einem erbitterten Krieg ist in Frankreich unvergessen.

Es war im Januar 2020, als der französische Ex-General Nicolas Graff im Pfarrbüro Egern anrief und nach dem Grab von Friedrich Lissignolo fragte. Eine französische Delegation wolle anreisen und eine Gedenkplakette platzieren, erklärte er. Im Pfarrbüro wunderte man sich: Der Name war unbekannt, das Grab nicht existent.

Recherchen über den ritterlichen Hauptmann werden in Gang gebracht

Was dann passierte, dokumentiert ein Artikel von Barbara Markert, der 2020 im Tegernseer Tal Heft 172 erschienen ist. Die Autorin war Schülerin des Tegernseer Gymnasiums und ist in Paris als Journalistin tätig. „Sie konnte in Frankreich recherchieren, das wäre von hier aus gar nicht möglich gewesen“, erinnert sich Annette Lehmeier, Chefredakteurin des Tegernseer Tal Verlags.

Markerts Artikel schildert, wie nach und nach das Rottacher Rathaus, das Erzbischöfliche Ordinariat, das Museum Tegernseer Tal und der Tegernseer Tal Verlag mit der Geschichte des ritterlichen Hauptmanns befasst werden. Die Autorin selbst recherchiert intensiv, und es gelingt ihr, ein vollständiges Bild zu zeichnen. Fündig wird sie auch bei Nachforschungen im Archiv unserer Zeitung. Der Seegeist widmete dem Verstorbenen 1905 einen Nachruf und würdigte sein „warmfühlendes Herz, seine Schlichtheit und Einfachheit“ sowie seine ehrenvollen Einsätze für das Vaterland.

Lissignolo hatte den Wunsch in Egern beerdigt zu werden

Am Tegernsee hatte der gebürtige Mannheimer Lissignolo, der in München starb, viele Sommer verbracht. Der Seegeist veröffentlichte immer wieder von ihm verfasste Gedichte. Es war sein Wunsch, auf dem Egerner Friedhof beerdigt zu werden.

Der Artikel im Tal-Heft fand viel Resonanz, alles fügte sich zusammen. Zur Ehrung Lissignolos in Rottach-Egern anlässlich des 150. Jahrestags der Schlacht im Elsass sollte im Herbst 2020 ein deutsch-französischer Festakt an der Egerner Kirche stattfinden. Mit der Organisation wurde Norbert Kruschwitz betraut, ehemals Direktor des E-Werks Tegernsee, zudem Reserveoffizier. „Aber dann kam Corona“, berichtet Kruschwitz. Die Feier musste abgesagt werden. Die Gedenktafel für Lissignolo, bereits aus Frankreich zugesandt, blieb verpackt.

Öffentlicher Festakt findet am 24. Mai in Rottach-Egern statt

Als 2022 das Ende der Pandemie verkündet wurde, meldete sich Rottachs Bürgermeister Christian Köck bei den Honoratioren in Frankreich und gab grünes Licht für den öffentlichen Festakt, der nun am Mittwoch, 24. Mai, stattfindet. Er beginnt um 17 Uhr mit einer Andacht in der Egerner Kirche. Es folgen Grußworte der französischen Generalkonsulin Corinne Pereira da Silva und des bayerischen Regierungspräsidenten Konrad Schober sowie weitere Ansprachen, bevor die Gedenktafel feierlich enthüllt wird.

Mit dabei sein wird eine ganze Schar von Menschen beider Länder, die die Geschichte von damals nicht loslässt. Ein berührender Akt, findet Kruschwitz mit Blick auf die einstige Erbfeindschaft: „Da feiern ehemalige Gegner.“

jm