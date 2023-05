Freibad-Saison am Tegernsee kommt langsam in Gang

Ihre Bahnen zogen auch am Montag (22. Mai) einige Schwimmer im Rottacher See- und Warmbad, ehe sich der Himmel verdunkelte. Seit Christi Himmelfahrt hat das Freibad wieder geöffnet.

Rottach-Egern hat geöffnet, Kreuth ist noch zu

Dem wechselhaften Wetter und der anfänglichen Kühle zum Trotz: In Rottach-Egern hat die Freibad-Saison begonnen. In Kreuth hingegen spielten die Wassertemperaturen noch nicht mit.

Rottach-Egern/Kreuth – Die Freibad-Saison am Tegernsee hat begonnen – zumindest in Rottach-Egern. Obwohl die Temperaturen zunächst noch frösteln ließen, hat das See- und Warmbad wie geplant an Christi Himmelfahrt seine Pforten geöffnet. „Da stand ich mit Jogginghose und Stirnband am Beckenrand“, berichtet Betriebsleiter Karl Maurer und lacht. Erst zum Wochenende hin kletterten die Temperaturen auf frühsommerliches Niveau.

Am Sonntag tummelten sich mehr als 500 Gäste im Rottacher Freibad

Und mit ihnen stieg auch die Zahl der Besucher. „Am Samstag war der Zuspruch noch verhalten“, erklärt Maurer. Am Sonntag (21. Mai) zog es bei Sonnenschein und blauem Himmel bereits mehr als 500 Badegäste ins Rottacher Freibad. „Damit sind wir zufrieden“, sagt Maurer über den Saisonstart.

Wassertemperatur in Kreuth lag gerade einmal bei 15 Grad

Verschoben hat sich dagegen der Auftakt im Warmfreibad Kreuth, das ursprünglich ebenfalls zum Vatertag öffnen sollte. Das schlechte Wetter und die daraus resultierenden niedrigen Wassertemperaturen von gerade einmal 15 Grad hätten eine Öffnung nicht zugelassen, bedauert Maurer, der für beide Bäder verantwortlich zeichnet. Das Ziel sei es nun, im Laufe dieser Woche aufzusperren, damit auch das Kreuther Freibad pünktlich zum Start der Pfingstferien zur Verfügung steht.

Personalprobleme, wie es andernorts im Landkreis bei den Freibädern gibt, haben Rottach-Egern und Kreuth dank ihrer Zusammenarbeit nicht mehr. Allein das Wetter könnte die Badefreuden trüben: Es soll schon wieder merklich kühler werden.

