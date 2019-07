Friends Club startet mit guter Tat: Bank für den Rottacher Kurpark gespendet

Zusammensitzen, miteinander reden, und zwar nicht via Internet, sondern von Angesicht zu Angesicht: Das will der Tegernsee Friends Club befördern. Jetzt gibt es ein festes Angebot.

Rottach-Egern– Dazu passt die Spende, die der 2018 gegründete Club jetzt getätigt hat: eine bequeme Sitzbank für den Rottacher Kurpark. Gut 1000 Euro hat die Holzbank gekostet, die auf die Bedürfnisse von Senioren abgestimmt ist: Die Sitzfläche ist erhöht, zudem gibt’s bequeme Lehnen. Rottachs Bürgermeister Christian Köck nahm bei der offiziellen Übergabe zum Probesitzen Platz. „Er ist auch eines unserer Gründungsmitglieder“, berichtet Elke Wendels, die den Club gemeinsam mit Ursula Seeböck-Forster ins Leben gerufen hat.

Ziel des Friends Clubs ist es, ein Netzwerk für Tegernsee-Liebhaber zu schaffen und gemeinsameAktivitäten zu organisieren. 249 Euro pro Jahr kostet die Mitgliedschaft, dafür will der Club einiges bieten. Auf der Homepage des Vereins (tegernseefriends club.com) ist von „exklusiven Club-Vorteilen“ bei Hotels, Boutiquen und Restaurants die Rede. Dabei, so heißt es, könnten die Mitglieder am Tegernsee auch hinter die Kulissen schauen: „Es öffnen sich Türen, die normalerweise geschlossen bleiben.“ Im Club ließen sich Kultur, Lifestyle und Natur gemeinsam erleben.

Friends Club am Tegernsee will den Nerv treffen

Wendels ist davon überzeugt, dass der Club-Gedanke einen Nerv trifft. „Es leben auch viele Menschen hier im Tegernseer Tal, die einsam sind und sich nach Kontakten sehnen“, erklärt Wendels.

Die Saarländerin (70) zog der Liebe wegen nach Bayern um und lebt nun seit zehn Jahren am Tegernsee. Beruflich war sie zuvor wie Seeböck-Förster im Organisations- und Eventbereich tätig.

52 Mitglieder hat der Friends Club inzwischen gewonnen. Etwa die Hälfte von ihnen lebt am Tegernsee, die anderen sind gern im Tal zu Gast und kommen aus ganz Deutschland. Ihre Zahl soll wachsen: 100 Mitglieder sollen es Wendels zufolge mindestens werden. Die Club-Card, die den Mitgliedern in Boutiquen und Restaurants zu Extras verhilft, gilt Wendels zufolge in derzeit zwölf Partner-Betrieben. Auch ihre Zahl soll laut Wendels noch steigen: „Das Interesse ist sehr groß, das geht rasant weiter.“

Friends Club Tegernsee lädt jeden Monat zum Stammtisch

Der junge Club trifft sich einmal im Monat. Als nächstes geht’s zum Wandern. Ab Juli ist ein fester Termin für den Stammtisch gesetzt: An jedem zweiten Samstag im Monat kommt der Club zusammen. Immer in einer anderen Gaststätte, wie Wendels sagt: „Wir ziehen immer um den See.“

Lesen Sie auch: Mehrgenerationenhaus: Zustrom und Zukunftsideen

Auch interessant: Bürgermeister Köck will in Rottach-Egern bezahlbaren Wohnraum schaffen und Trotz hoher Steuereinnahmen: Rottacher Bürgermeister warnt vor Übermut