Die Bananenflanker-Legenden: Fußball-Stars kicken für den guten Zweck

Ein Benefiz-Match stellt (v.l.) Hotelier Korbinian Kohler mit Hotelmanager Veit Habersetzer, Fußball-Experte Torben Hoffmann, Bürgermeister Christian Köck und Benjamin Lauth auf die Beine. © tp

Fußball-Stars geben sich auf dem Rottacher Sportplatz für einen guten Zweck die Ehre: Zum zweiten Mal lädt Hotelier Korbinian Kohler am Sonntag, 11. Juni, zu einem Benefiz-Match mit den Bananenflanker-Legenden ein.

Rottach-Egern – Fußball-Stars geben sich auf dem grünen Rasen am Rottacher Sportplatz Birkenmoos für einen guten Zweck die Ehre: Zum zweiten Mal lädt Hotelier Korbinian Kohler (Bachmair-Weissach-Group) am Sonntag, 11. Juni, zu einem Benefiz-Match mit den Bananenflanker-Legenden ein. Bei einem Pressefrühstück in seinem Wiesseer Hotel Bussi Baby gab Kohler Einblick in die Mannschaftsaufstellung.

Die Bananenflanker-Legenden, das sind mittlerweile rund 70 ehemalige Profi-Spieler, die sich für soziale Zwecke engagieren. Es geht um den Spaß am Fußball, und das, was ihn trägt: Fairness, Teamgeist, Respekt und Toleranz. In diesem Sinn sammelt die Gemeinschaft Gelder für ein innovatives Fußballprojekt für Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen, den Verein Bananenflankenliga.

Besonderes Fußball-Fest unterstützt Projekt für Kinder mit Handicap

Die Premiere vor zwei Jahren war ein großer Erfolg, obwohl Corona-Vorgaben einzuhalten waren. Veit Habersetzer, Hotelmanager des Bachmair Weissach, konnte seinen Chef Kohler schnell für dieses besondere Fußballfest gewinnen. Habersetzer Herz schlägt privat für den Fußball. Nachdem im Bachmair-Weissach immer wieder Star-Fußballer zu Gast sind, haben sich persönliche Freundschaften entwickelt. Das führte schließlich zu der Idee für die Benefiz-Veranstaltung in Rottach-Egern.

Jede Menge Promis auf dem Rasen

Auch diesmal erwartet die Gäste eine Begegnung mit einer bunt gemischten Promi-Riege. Fußball-Stars treffen dort auf VIPs aus dem Showbiz. Die Hintergründe des sportlichen Charity-Projekts stellte Kohler bei einem „Sparkling Dumpling Frühstück“ der Öffentlichkeit vor. Gemeinsam mit den Bananenflanker-Mitgliedern und Fußball-Experten Benny Lauth, Jim-Patrick Müller und Torben Hoffmann, Hotelmanager Habersetzer und Rottachs Bürgermeister Christian Köck – bekanntermaßen ein leidenschaftlicher 1860er-Fan – präsentierte Kohler die Mannschaftsaufstellung. Am Ball sind unter anderem Ex-Bayern-Star Claudio Pizarro, der paraguayische Fußballspieler Nelson Valdez, Werder-Legende Ailton, der Rekordspieler des FC Augsburg Daniel Baier und der ehemalige Nationalspieler und FC Bayern-Spieler Sandro Wagner.

Die (Ex-)Profis treffen auf Stars aus dem Showgeschäft wie Autor und Moderator Micky Beisenherz und Sky-Moderator Gregor Teicher. Und auch Joko Winterscheidt ist dann zum zweiten Mal mit am Start: Er und TV-Producer Jakob Lundt sind Trainer des Bachmair Weissach-Teams, erklärte Kohler.

Kinder spielen in der Pause

In der Spiel-Pause tragen auch diesmal wieder die Kinder, die von den Bananenflankern unterstützt werden, ihr eigenes Turnier aus, angefeuert von der Promi-Riege. Der Titel „Stars der Herzen“ dürfte ihnen sicher sein.

Bei allem sportlichen Ehrgeiz stehe der gute Zweck bei dieser Veranstaltung im Vordergrund, betonte Hotelier Kohler: „Es wird bei diesem Spiel nur Gewinner geben.“ Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter und viele begeisterte Fußballfans. Bürgermeister Köck ist davon überzeugt, dass die Resonanz groß sein wird: „Beim Spiel erwarten wir dieses Mal bis zu 2500 Zuschauer.“

Das Match findet auf dem Fußballplatz des FC Rottach-Egern am Birkenmoos statt. Wer dabei sein möchte: Alle Informationen zum Ticketkauf finden sich auf der Website des Resorts Bachmair Weissach, www.bachmair-weissach.com. mm