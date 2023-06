Gault&Millau zeichnet Restaurants am Tegernsee aus: Vier Hauben für Kellermann

Mit vier Hauben und zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet: Thomas Kellermann und sein Gourmetrestaurant Dichter in den Egerner Höfen. © thomas plettenberg

Der Restaurantführer Gault & Millau hat zahlreiche Adressen am Tegernsee ausgezeichnet: Fürs Gourmetrestaurant Dichter in Rottach-Egern gab‘s vier schwarze Hauben.

Rottach-Egern/Bad Wiessee – Nach dem Guide Michelin hat nun auch der zweite namhafte Restaurantführer – der Gault & Millau – die besten Restaurants Deutschlands gekürt. Kurios: In der Auflistung der bayerischen Spitzengastronomie findet sich auch Christian Jürgens mit dem Restaurant Überfahrt. Wie im Vorjahr wurden ihm vier schwarze Hauben verliehen. Bekanntlich hat sich die Überfahrt von ihrem umstrittenen Starkoch zwischenzeitlich aber auf Dauer getrennt – das Restaurant hat eine komplett neue Ausrichtung. Die Hauben-Auszeichnung dürfte damit hinfällig sein.

Nach zweitem Michelin-Stern: Weiterer Erfolg für Thomas Kellermann

Anders beim Gourmetrestaurant Dichter im Hotel Egerner Höfe. Küchenchef Thomas Kellermann und sein Team haben sich nach dem zweiten Michelin-Stern nun ebenfalls vier schwarze Hauben erkocht. Es ist die dritthöchste Auszeichnung überhaupt, die in Bayern vergeben wurde.

Weitere Auszeichnungen erhielten in der nun erschienenen Ausgabe: das Restaurant Haubentaucher an der Rottacher Seestraße (zwei rote Hauben) sowie die Seehotel-Überfahrt-Restaurants Il Barcaiolo (zwei schwarze Hauben) und Egerner Bucht (eine schwarze Haube). Ebenfalls eine schwarze Kochmütze verlieh der Gault & Millau der Fährhütte 14 in Rottach-Egern und dem Freihaus Brenner in Bad Wiessee.

Rottach-Egern bleibt erste Adresse in Sachen Spitzengastronomie

Damit hat Rottach-Egern einmal mehr bestätigt, dass es die erste Adresse im Tegernseer Tal ist, wenn es um Restaurants der Spitzenklasse geht. Insgesamt spricht der Gault & Milau rund 1000 Empfehlungen aus.

