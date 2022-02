Nach Bau von Mehrfamilienhäusern: Gemeinde Rottach-Egern saniert Auenstraße

Von: Alexandra Korimorth

Teures Pflaster: Rund 250 000 Euro hat die Gemeinde Rottach für die Sanierung der Auenstraße eingeplant. © Thomas Plettenberg

Nach der Fertigstellung der vier Mehrfamilienhäuser richtet Gemeinde Rottach-Egern nun die Auenstraße her. Die Sanierung wurde kürzlich im Gemeinderat diskutiert.

Rottach-Egern – Im November 2019 war der Frust im Gemeinderat Rottach-Egern groß, dass in der kleinen Auenstraße nach einem Grundstücksverkauf statt zwei kleiner Einfamilienhäuser vier große Mehrfamilienhäuser mit 17 Wohneinheiten entstehen sollten. Nun, da diese fast fertiggestellt sind, sieht sich die Gemeinde in der Pflicht, die kleine Sackstraße auszubauen. Rund 250 000 Euro hat sie für Sanierung und Beleuchtung in den Haushalt 2022 eingestellt – einer der größeren Beträge auf Ausgabenseite. Verständlich, dass die Gemeinderäte nun genau hinschauten, welche Sanierungsmaßen erforderlich sind. Lorenz Strohschneider vom gleichnamigen Rottacher Ingenieurbüro erläuterte die Optionen, wie und in welchem Ausmaß das 140 Meter lange Sträßchen, das an der Sonnenmoostraße beginnt und fünf Meter nach dem Anwesen Auenstraße 8 endet, zu sanieren sei.

Fünf oder zwei Meter? Gremium uneins

Er legte dem Gremium zwei Alternativen hinsichtlich der Breite vor: Die erste mit fünf Metern, die einen Begegnungsfall von Pkw und Lkw ermögliche, und einmal die Minimallösung von zweimal 2,05 Metern, sodass gerade so zwei Pkw aneinander vorbeipassten. Letztere empfahl der Experte wegen des Lieferverkehrs und der beengten Grenzverhältnisse nicht. Weil sich unter der Straße enorm viele Leitungen befänden, müssten zur Straßenentwässerung Absatzschächte statt normaler Sickerschächte gebaut werden. Auch werde man versuchen, den Unterbau so gut es geht zu erhalten. Der aber ist in einem schlechten Zustand, was sich auch auf die Kosten auswirke. Ebenso der Umstand, dass man die Böschung entweder durch L-Steine oder Gabionen abfangen müsse.

Hinsichtlich der – aktuell noch nicht existierenden – Straßenbeleuchtung riet er zur Absprache mit dem E-Werk Tegernsee. Die Bauzeit würde rund sechs bis acht Wochen betragen, und es sei sinnvoll, damit zu beginnen, wenn der Bau der Häuser abgeschlossen ist. Dies sein, so Strohschneider, eine technisch ordnungsgemäße, aber wirtschaftliche Lösung.

Eine Diskussion über L-Steine oder Gabionen wollte Gabriele Schultes-Jaskolla (FWG) erst gar nicht aufkommen lassen. Gabionen seien hässlich und schlecht zu pflegen, weshalb nur L-Steine in Frage kämen. Letztere seien auch „keine Stützmauer im Sinne einer Einfriedung“, erklärte Bauamtsleiterin Tanja Butz auf Anfrage von Georg Höß (FWG), der in den L-Steinen eine bezugsfallfähige Satzungswidrigkeit befürchtete. Sie würden zwischen 60 und 80 Zentimeter hoch werden, hieß es.

Schnee entscheidend: Gemeinderat wählt breitere Fahrbahn

Auch bei der Straßenbeleuchtung war man sich mit Blick auf die E-Werk-Beratung bei einer der zurückliegenden Sitzungen schnell einig: Es sollen zwei moderne LED-Lampen aufgestellt werden. Im Haushalt sind dafür bereits 13 000 Euro reserviert. Nur bei der Straßenbreite war sich das Gremium uneins. Stefan Niedermeier (Blitz) hielt die angeratenen fünf Meter für eine „luxuriöse Breite“ und fragte: „Tun es nicht auch drei Meter und eine Ausbuchtung in der Mitte?“ Auch Anton Maier (CSU) fand fünf Meter „narrisch breit“. Er nannte 4,10 Meter als womöglich ausreichend. Stefan Staudinger vom Bauamt erinnerte daran, dass die Autos immer breiter würden, die Fahrbahn im Winter durch beiseite geräumten Schnee aber sehr eng werde.

Nachdem Jakob Apoltshauser (SPD) den Verkehr während der Bauphase gesichert wissen wollte, und Staudinger einen „Korridor“ zur Zu- und Abfahrt an der Frühlingsstraße in Aussicht stellte, sprachen sich die Gemeinderäte einstimmig für die Fünf-Meter-Lösung aus. ak

