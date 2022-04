Gemeinderat Rottach-Egern: Einziger Genosse nimmt Abschied

Von: Christina Jachert-Maier

Jakob Appoltshauser (SPD) zieht sich aus der Arbeit im Rottacher Gemeinderat zurück. © Privat

Es ist genug: Mit 83 Jahren nimmt Jakob Appoltshauser (SPD) Abschied vom Rottacher Gemeinderat. Damit verlässt der einzige Genosse das Gremium.

Rottach-Egern – Seit 32 Jahren sitzt Jakob Appoltshauser (SPD) am Rottacher Ratstisch. Als einziger Genosse ist er ein Exot in der Runde, den Respekt hat er sich verdient. Doch jetzt ist es genug, findet Appoltshauser. Die nächste Sitzung des Gemeinderats am Montag, 25. April, wird seine letzte sein. Der 83-Jährige hat den Antrag gestellt, sein Amt niederzulegen.

Abschied aus dem Gemeinderat: Rückenleiden macht lange Sitzungen unmöglich

„Auch wenn es mir schwerfällt“, seufzt er. Aber seine Gesundheit lasse keine andere Entscheidung zu. Der Rücken. Zum zweiten Mal ist eine Bandscheiben-OP fällig, da sind lange Sitzungen schlicht unmöglich. „Mein Amt hat mir immer Freude gemacht“, meint Appoltshauser.

Nach Unterbrechung kehrte Jakob Appoltshauser 2002 in den Gemeinderat zurück

Als junger Mann zog er der Liebe wegen von Holzkirchen nach Rottach-Egern. Der gelernte Schlosser engagierte sich früh für die Belange der Arbeitnehmer: als Jugendleiter der Gewerkschaft. In die SPD trat er 1958 ein. Sein erstes Gemeinderatsmandat holte er 1972. Bis 1984 vertrat Appoltshauser die Genossen am Ratstisch, dann nahm er seinen vorläufigen Abschied. 2002 kehrte er ins Gremium zurück und blieb dort bis heute.

Parteilose Margit Lehnerer rückt für Appoltshauser in Gemeinderat nach

Im Rückblick freut sich Appoltshauser vor allem über das, was für den Nachwuchs geschaffen wurde: die Schule, die Turnhalle, die Tennishalle. „Eine Investition in die Jugend ist ein Gewinn für die Gesellschaft“, sagt er. Seine Nachfolgerin am Ratstisch wird Margit Lehnerer sein. Sie hatte bei der Kommunalwahl 2020 als Parteilose auf der Liste der SPD kandidiert.

