Mehrgenerationenhaus in Rottach-Egern erweitert Räumlichkeiten - Neue Zielgruppen im Blick

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Gefragt sind die Angebote des MGH. Die Räumlichkeiten werden jetzt erweitert. © Archiv tp

Die Caritas hat zusätzliche Räume für ihr Mehrgenerationenhaus in Rottach-Egern angemietet. Die Einrichtung will ihr Angebot erweitern.

Rottach-Egern – Bei den Senioren kommt das Mehrgenerationenhaus (MGH) der Caritas in Rottach-Egern gut an. Damit die Einrichtung ihrem Namen wirklich Ehre macht, will die Caritas mehr Angebote für Jüngere etablieren. Mehr Programm braucht mehr Platz. Um ihn zu schaffen, erweitert sich das MGH auch räumlich. Wie berichtet, hat die Caritas die Gelegenheit genutzt, Räume im gleichen Haus, Leo-Slezak-Straße 8, anzumieten. Sie werden gerade renoviert, wie Caritas-Kreisgeschäftsführerin Petra Schubert berichtet. Voraussichtlich Mitte bis Ende Oktober kann der Einzug stattfinden. Die neuen Räume werden anfangs noch ziemlich leer sein. „Wir haben beschlossen, sie noch nicht voll zu möblieren, sondern mit den Besucherinnen und Besuchern wachsen zu lassen“, erklärt Schubert. Neue Gruppen, die sich dort treffen, sollen die Möglichkeit bekommen, an der Ausstattung mitzuwirken.

Gewisse Vorstellungen gibt es aber schon. „Uns schwebt ein Kreativraum vor“, meint Schubert. Auch ein Raum für Musik und eine Bar für Feste seien im Gespräch. „Aber wir sind in einem Prozess, der Zeit braucht.“

Neue Angebote gemeinsam mit Nutzern planen

Ein Satz, der nicht nur für die Einrichtung der Räume gilt, die sich oberhalb des bisherigen MGH-Domizils über dem Café Krupp befinden. Vor allem geht es darum, Menschen jüngerer Generationen mit ins Boot zu holen und Angebote für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln. „Das wollen nicht am grünen Tisch tun“, erklärt Schubert. Um zu erkunden, was gewünscht wird, ist Generationsmanager Lena Wörle im Sommer mit einem Kleinbus durch die Gemeinden in der Umgebung getourt. Aktuell befindet sich Wörle im Urlaub, nach ihrer Rückkehr wird das Team die Erfahrungen der Bus-Tour und das Ergebnis einer Umfrage auswerten. „Das hilft uns bei der Planung“, meint Schubert.

„Wir stehen noch am Anfang“

Klar ist bereits: Es werden mehr Angebote für Jugendliche, Alleinerziehende und Familien gewünscht. Gefragt sind auch Angebote mit Tieren. „Wir hatten schon eine Hundestunde für Seniorinnen, das kam sehr gut an“, weiß Schubert. Wörle selbst hat einen Therapiehund an der Seite, den Mischling Mucki. Um Besuchern buchstäblich entgegenzukommen, will das MGH Veranstaltungen künftig nicht nur am Rottacher Stammsitz, sondern auch in anderen Gemeinden anbieten. Ermutigende Gespräche mit Bürgermeistern hätten schon stattgefunden, so Schubert. Konkret sei bisher nichts: „Wir stehen da noch am Anfang.“