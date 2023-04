Generationswechsel nach 27 Jahren

Eine Kuhglocke bekam der scheidende Vorsitzende Anton Maier als Geschenk. © Ingrid Versen

Beim Trachtenverein D’Wallberger in Rottach-Egern hat sich ein Generationenwechsel vollzogen. Anton Maier (55), der 27 Jahre lang an der Spitze stand, hat sein Amt an seinen bisherigen Vize Anton Huber jun. (35) übergeben.

Stolze 700 Mitglieder stehen hinter dem 1889 gegründeten Trachtenverein, darunter befinden sich zahlreiche Mitglieder aus dem Corps Vitruvia aus München, die seit 130 Jahren regelmäßigen Kontakt pflegen. 125 Mitglieder kamen jüngst zur 134. Hauptversammlung in die Wallbergerhütte, wo daran erinnert wurde, dass elf Mitglieder in den letzten zwei Jahren verstorben sind. Sieben Mitglieder kamen neu hinzu, darunter Dekan Michael Mannhardt.

Die neue Führung mit (v.l.) Claudia Maier, Anton Huber jun., Maria Niedermaier und Georg Strohschneider jun.. © Ingrid Versen

Zu Beginn der über fünfstündigen Versammlung berichtete Schriftführerin Claudia Maier ausführlich über das umfangreiche Vereinsgeschehen. Im Mittelpunkt stand jedoch die Wahl der Vorstandschaft. Mit 109 Ja-Stimmen wurde der bisherige Vize, Zimmerer Anton Huber junior (35) vom Haus „Fischerweber am See“, Nachfolger des bisher amtierenden Vorsitzenden Anton Maier (55) vom „Haus Dersch“. Dieser hatte im Vorfeld, nach 27-jährigem Wirken an der Spitze, sein Amt zur Verfügung gestellt. Durch 118 Ja-Stimmen erhielt Zimmerer Georg Strohschneider junior (29), der zuvor Fahnenjunker war, das Vertrauen als Vize-Vorsitzender. Mit gleichem Votum wurde Claudia Maier, seit über 20 Jahren Schriftführerin, im Amt bestätigt. Erstmals wurde einer Frau das Amt des Kassiers übertragen: Maria Niedermaier (25), bisher Dirndlvertreterin, bekam mit 119 Stimmen das Vertrauen der Mitglieder. Satzungsgemäß wurden die Vier für die nächsten zwei Jahre in geheimer Wahl bestimmt.

Per Akklamation wurden außerdem folgende Mitglieder gewählt: Sophie Betzinger (2. Schriftführerin); Franz Reiffenstuel jun. (2. Kassier); Florian Hampel (1. Vorplattler; Regina Jennerwein (1. Dirndlvertreterin); Martin Ott (Zeugwart); Martin John (Hüttenwart); Max Schultes (Fahnenjunker); Anton Huber jun. (Jugendleiter); Kilian Kölbl (Jugendbetreuer und 2. Vorplattler); Gabi Lindenbauer (1. Jugendbetreuerin); Claudia Scheuring (Hüttenwirtin); Josef Bogner jun. (Musikwart) sowie Monika Erlacher (Schalkfrauenvertreterin).

Erste Amtshandlung des neuen Vorsitzenden war es, mit lobenden Worten und einer eigens gegossenen Kuhglocke sowie einem Geschenkgutschein sich bei Amtsvorgänger Anton Maier für dessen langjährigen Einsatz zu bedanken. Die Ehrenmitgliedschaft wurde Brigitte Lang für ihr außergewöhnliches Wirken, vor allem als engagierte Hüttenwirtin, übertragen. Der neue Vorstand bat schließlich um rege Teilnahme am Maibaumaufstellen vor dem Gasthof Angermaier am 1. Mai, ebenso am großen Wallbergerfest am 6. August.

Trachtenverein D‘Wallberger ehrt treue Mitglieder

Seit 70 Jahren dabei: Josefa Goldhofer, Florian Erlacher und Stefan Frank. 65 Jahre: Johann Höß. 60 Jahre: Marianne Mannhardt, Karl Schmid und Josef Kandlinger. 55 Jahre: Lieserl Högg, Marianne Schober, Kathi Schäffler und Magdalena Kandlinger. 50 Jahre: Andreas Miller, Max Steigenberger sen. und Anton Magath. 40 Jahre: Birgitt Raderschadt, Markus Bichler, Anton Maier jun., Hans Joachim Amann, Andreas Niedermaier, Karoline Höß, Monika Schöllenberger, Max Steigenberger jun., Franz Schmid-Preißler, Robert Wolf, Klaus Bätz, Claudia Lewanskowski, Karl-Heinz Knoche, Franz-Joachim Holzapfel, Alexander Kienast und Klaus Ruhdorfer.

Ingrid Versen