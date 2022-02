Gerichtsverhandlung: 60-Jähriger wegen Untreue in 72 Fällen angeklagt - Prozess dauert an

Teilen

Der Angeklagte, der jetzt in Germering wohnt, soll sich im Zeitraum von Januar 2017 bis März 2018 mehr als 111 000 Euro vom Geschäftskonto auf private Konten überwiesen haben. © dpa

Die Rottacher Firma ist insolvent, der frühere Eigentümer (60) muss sich wegen Untreue in 72 Fällen vor dem Miesbacher Schöffengericht verantworten. Der zweite Prozesstag ist vorüber.

Rottach-Egern – Am zweiten Verhandlungstag lieferten Zeugen zwar weitere Erkenntnisse. Ein Urteil konnte Richter Walter Leitner aber nicht fällen, da noch weitere Zeugenaussagen ausstehen. Der Angeklagte, der jetzt in Germering wohnt, soll sich im Zeitraum von Januar 2017 bis März 2018 mehr als 111 000 Euro vom Geschäftskonto auf private Konten überwiesen haben, ohne das Wissen der vier weiteren Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma. Anzeige erstattet hat ein Mitgesellschafter (24) aus München.

Am zweiten Prozesstag sagte ein weiterer Geschäftsführer der Firma aus, ebenfalls 24 Jahre alt und aus München. Um das Finanzielle habe sich allein der Angeklagte gekümmert, erklärte er. Zu dem Zeitpunkt sei er davon ausgegangen, „dass die finanzielle Situation rosig aussieht“. Man habe sogar angefangen, sich Gehälter von 450 Euro pro Monat auszuzahlen. „Nur der Angeklagte wollte nichts, alles basierte auf seiner Großzügigkeit.“

Zeuge hatte mit schwarzen Zahlen gerechnet

Als der Münchner zum ersten Mal Kontoauszüge sah, habe ihn „fast der Schlag getroffen“: „Da war ein Minus von 53 000 Euro auf dem Geschäftskonto“, eröffnete er dem Gericht. Womit er gerechnet habe? „Mit einem niedrigen sechsstelligen Betrag – aber im Plus“, antwortete der Zeuge.

Drei inoffizielle Gesellschafterversammlungen hätten er und seine Kompagnons einberufen, um den Germeringer mit dieser Entdeckung zu konfrontieren. „Immer wieder hat er uns vertröstet und gesagt, dass in den Vereinigten Arabischen Emiraten 210 000 Euro mit 21 Prozent Zinsen pro Jahr liegen würden, mit denen man alles ausgleichen könne“, so der Zeuge.

Indizien, die auf Untreue hinwiesen, glaubte der 24-Jährige zur Genüge gefunden zu haben. „Über Weihnachten war der Angeklagte mal in Schottland“, erzählte der Münchner. „Kurz davor ging ein größerer Betrag vom Geschäftskonto auf sein privates.“ Eindringlich betonte der 24-Jährige: „Jegliche Zahlungen an privat, außer die Gehälter, waren nicht genehmigt.“ Und davon gab es aus seiner Sicht einfach zu viele. Auch der Sohn des Angeklagten, ebenfalls Mitgesellschafter, habe statt der 450 Euro einmal 1100 Euro erhalten. „Er fiel uns weinend in die Arme und sagte, dass er es zurückzahlt, was er aber nie gemacht hat.“

Banken- und Inkassoforderungen ungeöffnet im Keller

Aufschlussreiche Details zu dem Fall hatte eine Kriminalbeamtin (49) der Miesbacher Polizei parat. Bei einer Durchsuchung des Privathauses des Germeringers habe man im Keller ein Büro gefunden. „Dort lagen etwa 50 ungeöffnete Briefe – unter anderem von Banken und Inkasso-Unternehmen – herum mit Forderungen von rund 150 000 Euro“, so die Beamtin.

Wie ein roter Faden durch die Untersuchungen zieht sich der Polizistin zufolge auch eine angeblich vom Angeklagten entwickelte Software, die er an einen Scheich in Dubai verkauft haben will – für eine Summe in Milliardenhöhe. „In von uns durchsuchten E-Mails erzählt er Leuten auch, dass Elon Musk und Google an seinen Ideen interessiert gewesen sein sollen“, berichtete die 49-Jährige, die gleich im Anschluss daran sagte: „Das konnte nicht verifiziert werden.“

Die Ermittlerin ist davon überzeugt, dass der Germeringer private Zahlungen mit Geldern des Geschäftskontos geleistet hat. Egal, ob es um einen Konzertbesuch von Frau und Tochter ging, die Miete fürs Privathaus oder einen Whisky auf seiner Schottland-Reise. Auf der Geburtsurkunde einer seiner Söhne stehe vor seinem Namen zudem „ein Doktortitel und eine Professur, was zu dem Zeitpunkt nicht stimmte“, wusste die Kriminalbeamtin.

Zweifellos sind es viele Ungereimtheiten, die es am dritten Prozesstag Ende März zu klären gilt. Fakt ist aber auch, dass dem 60-Jährigen der Tatvorwurf lückenlos nachgewiesen werden muss, um ihn verurteilen. hph

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.