Geschäftsmann wegen Untreue angeklagt: Rottacher Firma soll mehr als 100.000 Euro eingestrichen haben

Teilen

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Der Untreue in 72 Fällen soll sich ein 60-Jähriger aus Germering schuldig gemacht haben. Insgesamt habe der Mann, dessen Firma einst ihren Sitz in Rottach-Egern hatte, so 111 616 Euro und 33 Cent eingestrichen – ohne Anspruch darauf gehabt zu haben. So sieht es jedenfalls die Staatsanwaltschaft.

Rottach-Egern - Zwischen Januar 2017 und März 2018 soll der Angeklagte insgesamt 72 Überweisungen vom Geschäftskonto des Unternehmens auf seine privaten Konten sowie auf Drittkonten getätigt haben, heißt es in der Anklage. Von 50 Euro bis hin zu 6000 Euro – das sei die Spanne gewesen, in der sich die wohl zu Unrecht überwiesenen Summen bewegten. Wäre er allein Geschäftsführer seines Unternehmens gewesen, hätte er mit seinem Geld machen können, was er wollte. Die Crux: Es waren vier weitere Gesellschafter und Geschäftsführer im Boot, die von den Überweisungen nichts gewusst haben sollen.

Verteidiger erläutert Hintergründe

Der Verteidiger des Germeringers, André Vogel, schilderte bei der Verhandlung am Miesbacher Amtsgericht die Hintergründe: „Mein Mandant hatte von 2011 an eine Firma, in der er alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter war.“ Im Jahr 2017 seien weitere Gesellschafter aufgenommen worden. Aus der haftungsbeschränkten Unternehmensgesellschaft (UG) sei eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) geworden. Seit 11. August 2017 habe die GmbH existiert, so Vogel. „Die Buchhaltung begann allerdings erst zum 1. Oktober“, fügte der Anwalt an. „Bis zum 30. September sind somit sämtliche Überweisungen privat getätigt worden.“ Jene, die ab 1. Oktober stattgefunden hätten, seien „noch laufende Zahlungen sowie Rückzahlungen des Gesellschafterdarlehens gewesen“, erläuterte der Verteidiger. Eine Untreue käme somit überhaupt nicht in Betracht.

Auch der Angeklagte selbst ergriff das Wort: „Die 72 Überweisungen zeigen Buchungen der früheren Firma.“ Er habe sich nicht bereichert. Vielmehr erklärte er, „dass ich für das Unternehmen eingesprungen bin“. Schulungen, Lizenzen und Software seien hauptsächlich noch zu zahlen gewesen.

Angeklagter meldet sich selbst zu Wort

Für alle Nachfragen von Richter Walter Leitner, wofür bestimmte Beträge vom Geschäftskonto an den 60-Jährigen beziehungsweise an Drittkonten überwiesen wurden, hatte der Angeklagte eine Erklärung. Sozialversicherungsbeiträge seien für die Mitarbeiter des Unternehmens gewesen. Überweisungen an Sky seien fürs Internet gewesen. Die Summe für den Posten Büroausstattung für ein Zweitbüro in Dürnbach sei für das Mobilar sowie Fernseher und Moderationsmittel überwiesen worden. Und die Mietzahlungen für sein Privathaus? „Auch diese Überweisungen fanden vor der Gründung der GmbH statt“, konterte der 60-Jährige. „Die ganzen Überweisungen betrafen, wenn, dann mich als Geschädigten.“ Die weiteren vier Gesellschafter und Geschäftsführer hätten keinen finanziellen Schaden erlitten.

Überrascht über die Höhe der Verbindlichkeiten

Das behauptet wiederum einer der Gesellschafter und Geschäftsführer, der den Germeringer anzeigte. „Mir sind Unregelmäßigkeiten bei Zahlungen aufgefallen, die der Angeklagte nicht erklären konnte“, sagte der Münchner (24) vor Gericht und ergänzte: „Die GmbH befindet sich gerade im Insolvenzverfahren.“ Die Kontoaktivitäten der GmbH habe allesamt der Angeklagte geführt. Erst im März 2018 habe er selbst ausführliche Kontoauszüge für das gesamte letzte Jahr geholt. „Ich war dann echt überrascht, wie hoch die Verbindlichkeiten waren, die waren im Bereich von 20 000 bis 30 000 Euro.“ Unter anderem die hohen Bürokosten machten ihn stutzig. Denn die Einrichtung sei nichts Besonderes gewesen. „Jeder hat seinen eigenen Laptop verwendet, der Fernseher war ein altes Teil.“ Er und weitere Gesellschafter hätten sich jeden Posten genau angesehen. „Die Zahlungseingänge konnten wir uns erklären“, so der Münchner. Die Ausgänge nicht. „Wir sind davon ausgegangen, dass die der Hauptgrund für das Minus auf dem Konto waren und haben ihn damit konfrontiert. Er sagte, dass das Auslagen für die GmbH sind“, so der Zeuge. Belege dafür konnte der Angeklagte nicht vorlegen. „Vor allem die glatten Beträge haben uns noch stutziger gemacht.“ Auch der Posten „Sky“ verwunderte ihn: „Wir hatten überhaupt kein Sky im Büro, und Internet war das nicht.“

Auch die Behauptung des Angeklagten, dass durch sein Handeln keiner der Gesellschafter einen Schaden erlitt, stimme nicht. „Mein Schaden beläuft sich auf 4500 Euro – das ist mein Anteil aus der Stammkapitaleinlage von 25 000 Euro“, so der 24-Jährige. Auch die Polizei stieß auf rätselhafte Zahlungen. Da die Aussage einer Beamtin noch fehlt, wird der Prozess in Kürze fortgesetzt.

VON PHILIPP HAMM

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.

.