Goldschmied Hannes Gamper (46) erklärt, warum er einen Schatz im Tegernsee versenkt hat

Von: Gabi Werner

Teilen

Im Rottacher Malerwinkel hat Goldschmied Hannes Gamper den Goldstein in den Tegernsee geworfen. © FOTO-PROSSLINER.COM

Goldschmied Hannes Gamper (46) sorgt für Goldgräberstimmung am Tegernsee. Er hat einen wertvollen Anhänger im See versenkt. Wie es dazu kam, erklärt der Südtiroler im Interview.

Rottach-Egern – Der Tiroler Goldschmied ist ein Südtiroler Familienunternehmen mit über 50-jähriger Tradition. Seit Sommer vergangenen Jahres betreibt der Schmuckhersteller auch eine Filiale in der Rottacher Seestraße – und hat hier eine eigene „Tegernsee Stones“-Kollektion entwickelt. Die Idee dazu entstand, als Geschäftsführer und Schmuckdesigner Hannes Gamper (46) bei einem Spaziergang in Rottach-Egern einen typischen Seekiesel aus dem Wasser fischte. Nun wollte er dem Tegernsee etwas zurückgeben – und hat ein wertvolles Schmuckstück vor Rottach-Egern im Wasser versenkt. Es ist der Aufruf zu einer Schatzsuche am Tegernsee.

Aus 18 Karat Gelbgold besteht der Anhänger, der nun auf dem Grund des Tegernsees liegt. © Tiroler Goldschmied

Herr Gamper, Sie haben einen echten Goldschatz im Tegernsee versenkt. Rechnen Sie nun mit der großen Goldgräberstimmung am See?

Hannes Gamper: Das wird wohl so sein. Ich stelle auch gerne Handtücher zur Verfügung (lacht). Immerhin ist dieser Schatz ja keine Kleinigkeit. Der Stein hat auch eine eindeutige Nummerierung – wenn sich der Finder bei uns meldet, bekommt er ein Zertifikat.

Wie kam es zu der Idee?

Hannes Gamper: Die ist während der Produktion in unserer Werkstatt in Südtirol aus einem Jux heraus entstanden. Zum einen wollten wir dem See etwas Wertiges zurückgeben, zum anderen die Leute ein wenig in Aufruhr versetzen. Es hat ja immer etwas mit Entdeckerfreude zu tun, wenn man einen solchen Schatz findet.

Es ist ja kein alltägliches Schmuckstück. Was steckt dahinter?

Hannes Gamper: Der Schatz ist Teil meiner neuen „Tegernsee Stones“-Kollektion. Dazu habe ich am Ufer die für den Tegernsee typischen Seekiesel gesammelt – die wurden anschließend abgegossen und eins zu eins als Schmuck nachgebildet. Jedes Gewässer bringt ja seine ganz individuellen und eindeutigen Steinchen hervor. Die vom Tegernsee haben eine eher kantige, eckige Form. In meiner Heimat Südtirol habe ich auch dem Fluss Passer eine Kollektion gewidmet – diese Steine sind durch das fließende Gewässer viel runder und haben einen ganz anderen Look. Die Goldkiesel schmücken nun Anhänger, Ringe und Ohrringe in unterschiedlichen Goldfarben.

Der Goldkiesel-Anhänger, der im See versenkt wurde, hat einen Wert von 1050 Euro, wird aber aufgrund seiner Größe nicht ganz leicht zu finden sein, oder?

Hannes Gamper: Es kommt darauf an, wie sich die Strömung verhält und wo ihn der See hintreibt. Das kann man nicht so genau sagen. In jedem Fall habe ich ihn in der Nähe des Rottacher Ufers, vor der Bootshütte des Malerwinkels, versenkt.

Sie unterstützen mit der Kollektion auch ein Projekt in Afrika.

Hannes Gamper: Das ist richtig. Diese Sache liegt uns sehr am Herzen. Die Kollektion enthält ein Armband, dessen Verkaufspreis zur Hälfte an die Organisation „Ein Brunnen fürs Leben“ gespendet wird, die Brunnenbauten in Afrika unterstützt.

Die Filiale in Rottach-Egern ist Ihre erste in Deutschland. Wie kam es dazu?

Hannes Gamper: Wir sind ein Familienbetrieb mit Stammhaus und Atelier in Dorf Tirol. Wir sind aber auch viel auf Messen in Deutschland unterwegs und haben einen Großteil unserer Kunden in München und südlich von München. Deshalb war es eine sehr glückliche Fügung, dass wir die Geschäftsräume in der Seestraße und auch noch die nötigen Mitarbeiter gefunden haben. Wir fühlen uns sehr wohl hier.

gab