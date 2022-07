Gratis-Shuttle und leiseres Feuerwerk: So läuft das erste Nach-Corona-Seefest in Rottach-Egern

Von: Gabi Werner

Das Trachtlerfloß ist auch heuer fester Bestandteil des Seefest-Programms. Im Hintergrund aber haben die Veranstalter am Konzept des Festes gefeilt. © Archiv tp

Neustart für die Seefeste am Tegernsee: Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt am Dienstag, 12. Juli, das Spektakel nach Rottach-Egern zurück. Für die Besucher gibt es einige Neuerungen.

Rottach-Egern – Auf den ersten Blick lassen sich kaum Veränderungen feststellen. Das erste Nach-Corona-Seefest, das am Dienstag, 12. Juli, in Rottach-Egern ansteht, kommt mit bewährtem Programm daher: Alphornbläser, Goaßlschnalzer, Schifferstechen der Wasserwacht, Trachtlerfloß – und zu später Stunde das gewohnte Brillantfeuerwerk. „Die Seefeste stehen für Tradition und Brauchtum – deshalb bieten wir wieder die ganze Palette der Attraktionen“, sagt Peter Rie, Veranstaltungsmanager der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT).

Gratis mit Bus oder Schiff zum Rottacher Seefest

Im Hintergrund jedoch hat sich einiges getan. „Wir haben Corona genutzt, um uns intensiv Gedanken zu den Themen Nachhaltigkeit, Sicherheit und Mobilität zu machen“, erklärt Rie. Herausgekommen ist unter anderem die Einführung eines umfangreichen Shuttle-Services, der möglichst alle Besucher dazu bewegen soll, ihr Auto zuhause stehen zu lassen. Ab 17 Uhr können die Seefest-Gäste die Ringlinien des RVO und auch die Südliche Rundfahrt der Schifffahrt kostenlos nutzen. Zurück geht’s – ebenfalls gratis – mit dem Schiff um 23 oder um 24 Uhr sowie um 0.10 Uhr mit einem „Lumpensammlerbus“ (Rie) ab der Rottacher Post. Damit auch diejenigen, die das Feuerwerk um etwa 22.15 Uhr noch genießen möchten, den letzten Zug der BRB in Richtung München erwischen, fährt um 22.35 Uhr eigens ein Express-Bus vom Rottacher Seeforum zum Tegernseer Bahnhof ohne Zwischenstationen durch. „Ich hoffe, wir haben an alle Details gedacht“, sagt Rie.

Erstmals gibt‘s einen bewachten Radl-Parkplatz beim Seefest

Wer mit dem Radl zum Seefest kommt, soll sich um den Verbleib seines fahrbaren Untersatzes keine Sorgen machen müssen. Erstmals gibt es an der Schule in Rottach-Egern einen bewachten Radlparkplatz. Von 17 bis 24 Uhr habe dort ein Security-Mitarbeiter ein Auge auf die Zweiräder, berichtet Rie.

Ein größeres Aufgebot an Sicherheitskräften wird für die Seefest-Besucher auch das sichtbare Zeichen dafür sein, dass den Veranstaltungen ein neues – und laut Rie „sehr umfangreiches“ – Sicherheitskonzept zugrunde liegt. „Das erforderte viel Hintergrundarbeit“, macht der TTT-Mitarbeiter deutlich. So gibt es etwa eine neue Beschilderung, die auf Fluchtwege hinweist, zudem wurden Schutzräume ausgewiesen für den Fall, dass mal wieder ein Unwetter aufzieht.

Trotz Bemühungen um Nachhaltigkeit: Feuerwerke werden stattfinden

Auch das Thema Nachhaltigkeit soll 2022 bei den Seefesten großgeschrieben werden. Mehrweg-Geschirr statt Plastik, das Angebot regionaler Produkte und eigene Behältnisse, die eine Mülltrennung ermöglichen, zählt Rie als die wichtigsten Punkte auf. Dem Bemühen um Nachhaltigkeit zum Trotz werden aber sowohl in Rottach-Egern als auch beim Seefest in Tegernsee (26. Juli) zu späterer Stunde Feuerwerke stattfinden. Dazu gab es in den beiden Gemeinderäten jeweils ein eindeutiges Votum. Die Lasershow, die Bad Wiessee anlässlich seiner 100-Jahr-Feier initiiert hatte, wird also vorläufig ein Einzelfall bei den großen Festen bleiben.

Rie betont allerdings, dass man bei den Feuerwerken in Abstimmung mit dem verantwortlichen Pyrotechniker heuer zumindest die Lautstärke zurückfahren möchte. „Wir wollen das definitiv leiser gestalten, indem wir zum Beispiel auf Großbomben und den Schlussknall verzichten.“ Wie gewohnt wird das Feuerwerk auch wieder musikalisch untermalt.

Zwei Verschiebetermine fürs Rottacher Seefest

Für eine Wetter-Prognose ist es Peter Rie noch zu früh. Sollte das Rottacher Seefest aber wegen der Witterung abgesagt werden müssen, sind als Verschiebetermine zunächst die beiden darauffolgenden Tage (13. und 14. Juli) angesetzt. Alle Details zum Seefest-Programm und zum Shuttle finden Interessierte online auf www.tegernsee.com/seefeste.

