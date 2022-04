Heiliges Grab in der Egerner Kirche: Große Kulisse fürs Osterfest

Von: Christina Jachert-Maier

Die Kulisse für das Heilige Grab wird seit 2012 (Foto) alle zwei Jahre in der Egerner Kirche aufgebaut. Wegen Corona war diesmal drei Jahre Pause. © Archiv

In der abgedunkelten Egerner Kirche wird das Heilige Grab leuchten, bis zur Feier der Auferstehung am Ostersonntag. Nach drei Jahren ist die barocke Inszenierung der österlichen Passion wieder zu erleben.

Rottach-Egern – Die österliche Theaterkulisse hat beachtliche Ausmaße. Zehn Meter hoch, sechs Meter breit und acht Meter tief ist die Holzbalken-Konstruktion am Altar, an der die Leinwände festgemacht werden. Auf drei Ebenen erzählen die Bilder vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu. Unten das Grab, oben das Himmelreich.

Die Einfachheit der Darstellung hat ihre eigene Magie. „Die Menschen sind so vollgestopft mit Informationen, dass es ihnen guttut, einfach nur zu sehen, zu staunen und zu verweilen“, meint Pfarrer Walter Waldschütz. Die Bilder wirken lassen und Hoffnung finden. Aufgebaut wird das Heilige Grab am Freitag, 8. April, stehen bleibt es bis zum Sonntag nach Ostern. Am Karfreitag wird eine geschnitzte Jesus-Figur ins Grab gelegt. Während Gottes Sohn im Grab liegt, ist die Kirche mit Vorhängen abgedunkelt, 65 farbige Glaskugeln lassen es leuchten. Am Ostersonntag nimmt der Erlöser seinen Platz oben auf König Salomons Thron im Himmelreich ein, es flutet wieder Licht in die Kirche.

Aufwendige Sanierung

Das Spektakel, geliebt und geschmäht, hat eine lange Geschichte. 1757 wurde es erstmals in der Egerner Kirche aufgebaut. Das Schauspiel traf erst den Zeitgeist, dann aber nicht mehr. 1800 wurde die bildgewaltige Darstellung von der Obrigkeit verboten. Ende des 19. Jahrhunderts und in den 1950er-Jahren lebte die Tradition kurzzeitig auf, dann verschwanden die Kulissen auf dem Speicher. Trennen mochte sich die Pfarrgemeinde von den alten Leinwänden aber nie. 2007 wurden sie neu entdeckt, als Schatz aus der Geschichte. Die Restaurierung in den Gaißacher Werkstätten Wiegerling verschlang eine halbe Million Euro. Seit 2012 ist das Faszinosum in der Egerner Kirche alle zwei Jahre zu erleben.

Lange Pause wegen Corona

Wegen Corona war nun sogar drei Jahre lang Pause. 2021 war angesichts der Pandemie-Regeln an eine Aufstellung nicht zu denken. Jetzt sind auch wieder Führungen erlaubt. Sie dürften sehr gefragt sein. „Das letzte Mal sind etliche Busse mit Besuchern gekommen“, berichtet Monsignore Waldschütz. Katrin Buchner, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, übernehme die Erläuterung der historischen Darstellung. In aller Stille hat das Heilige Grab im Herbst auch seine dauerhafte Heimat in Rottach-Egern gefunden. Die Kulissen sind jetzt im Keller des rundum sanierten Alten Pfarrhofs untergebracht. Zuvor waren sie in den Wiegerling Werkstätten eingelagert. Somit ist nun kein großer Transport mehr nötig. Zudem soll das Heilige Grab zumindest teilweise das ganze Jahr über gezeigt werden. Per Aufzug fahren Kulissen nach oben, wo sie betrachtet und erklärt werden können. Leider, so Waldschütz, seien die Arbeiten an der Aufzug-Konstruktion noch nicht abgeschlossen. Es bleibe aber das Ziel, das Heilige Grab ganzjährig zu zeigen.

Aufgebaut

wird das Heilige Grab am Freitag, 8. April, ab 8 Uhr unter fachkundiger Anleitung. Für den Aufbau werden noch Helfer gesucht. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

