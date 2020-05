Große Suchaktion: Seniorenresidenz Wallberg meldet dementen Bewohner (76)  vermisst

Ein dementer und schwer kranker Bewohner (76) der Rottacher Seniorenresidenz Wallberg wurde am Samstagabend vermisst. Das löste eine große Suchaktion aus.

Als eine Pflegerin am Samstagabend einen 76-jährigen Bewohner der Rottacher Seniorenresidenz Wallberg vermisste, schrillten alle Alarmglocken. Der Mann ist dement, leidet unter Parkinson und ist auf Medikamente angewiesen. Sollte er nachts alleine umherirren, wäre sein Leben in Gefahr. Das Heim alarmierte die Polizei, die mit fünf Streifenbesatzungen anrückte und zusätzlich die Rottacher Feuerwehr zur Unterstützung hinzuzog. Um 23.25 Uhr wurde der Senior schließlich gefunden.

Rottacher Feuerwehr hilft bei der Suche

Weit war er nicht gekommen. Die Helfer fanden den Mann in der Tiefgarage des Seniorenzentrums. Er war wohlauf und wurde wieder in sein Zimmer zurückgebracht. Der Wiesseer Polizei ist es ein Anliegen, sich bei der Feuerwehr für die Hilfe zu bedanken. „Die Unterstützung war vorbildlich“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Erschwert wurde die Suchaktion im Seniorenheim durch die Corona-Pandemie. Eine Ansteckung der betagten Bewohner durch die Einsatzkräfte sollte ausgeschlossen werden, was besondere Vorsichtsmaßnahmen und damit eine logistische Herausforderung bedeutete.

