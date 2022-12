Großeinsatz mitten in Rottach-Egern: Fahrzeuge brennen vollständig aus

Von: Gabi Werner

Ein Raub der Flammen wurden zwei Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz an der Nördlichen Hauptstraße 15 in Rottach-Egern abgestellt waren. © Feuerwehr Rottach-Egern

In der Rottacher Ortsmitte gerieten am Mittwoch Nachmittag zwei Pkw in Brand. Die Fahrzeuge brannten vollständig aus. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr einen noch größeren Schaden verhindern.

Rottach-Egern - Wie die Polizei berichtet, fing am Mittwoch (14. Dezember) gegen 17.35 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz an der Nördlichen Hauptstraße 15 in Rottach-Egern ein Hyundai Tucson Feuer. Als der 31-jährige Fahrzeugführer aus Bad Wiessee den Brand bemerkte, versuchte er zunächst, diesen selbst zu löschen. Als ihm das nicht gelang, verständigte er umgehend den Notruf.

Die Flammen breiteten sich zwischenzeitlich auf den unmittelbar daneben stehenden Pkw Nissan einer 33-jährigen Dietramszellerin aus. Beide Fahrzeuge brannten komplett aus. Die Feuerwehr Rottach-Egern konnte laut Polizei die in Vollbrand stehenden Autos „mit starkem Kräfteansatz“ ablöschen und ein Übergreifen auf das Haus und andere Fahrzeuge verhindern. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 30.000 Euro. An der Hausfassade entstand darüber hinaus ein geringer Sachschaden durch Verrußung.

Derzeit, so die Polizei, werde von einem technischen Defekt an dem Hyundai als Brandursache ausgegangen. Elektrofahrzeuge waren nach Angaben der Polizei an dem Brand nicht beteiligt.

gab

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften rückte die Feuerwehr Rottach-Egern den Flammen zu Leibe. © Feuerwehr Rottach-Egern

Die beiden Autos brannten vollständig aus. © Feuerwehr Rottach-Egern