Protest gegen russische Gewalt: Grüne planen Kundgebung vor Usmanow-Villa in Rottach-Egern

Von: Gabi Werner

Teilen

Aufwendig renovieren und umbauen ließ Alisher Usmanow die Villa am Schorn in Rottach-Egern. Am Mittwoch soll das Anwesen Ziel einer Protestkundgebung der Grünen sein. © Andreas Leder

Auch die Grünen am Tegernsee wollen ein Zeichen setzen gegen die Gewalt Russlands in der Ukraine. Der Ort des Protests: die Villa des Oligarchen und Putin-Vertrauten Usmanow in Rottach-Egern.

Rottach-Egern - Die Protestkundgebung des Grünen-Ortsverbands Tegernseer Tal soll am Mittwoch, 2. März, stattfinden. Von der Popperwiese aus wollen die Teilnehmer vor die Villa des russischen Oligarchen Alisher Usmanow ziehen – der Milliardär gilt als enger Vertrauter von Russlands Machthaber Putin und bewohnt seit 2014 zeitweise die Prachtvilla am Schorn.

„Oligarchen wie Usmanow sind Teil des russischen Regimes – solche Leute müssen spüren, dass sie in unserem Ort nicht mehr willkommen sind, weil sie mit Kriegsverbrecher Putin gemeinsame Sache machen“, erklärt Thomas Tomaschek, Sprecher des Grünen-Ortsverbands. Alle Bewohner des Tegernseer Tals seien aufgerufen, „ein Zeichen zu setzen gegen Unterstützer der russischen Regierung und deren menschenverachtenden Krieg in der Ukraine“, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit Plakaten und kurzen Redebeiträgen solle dieser Haltung Ausdruck verliehen werden.

Hat einen Feriensitz in Rottach-Egern: der russische Milliardär Alisher Usmanow. © Mikhail Klimentyev

Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Popperwiese. Die Demonstranten ziehen dann in Richtung Usmanow-Anwesen nahe der Wasserwachtshütte. Die Kundgebung, so heißt es, wird angemeldet.

gab